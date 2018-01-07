15:27, 07 Ocak 2018 Pazar

SarÄ±kamÄ±ÅŸ ÅŸehitleri Erciyes'te anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kayseri'de, SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±nÄ±n 103. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Erciyes DaÄŸÄ±'nda anma yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi.

Vali SÃ¼leyman KamÃ§Ä± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde bir araya gelen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, Erciyes DaÄŸÄ±'ndaki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±ldÄ±. AK Parti Kayseri Milletvekili Ä°smail Tamer, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Ã‡elik'in yanÄ± sÄ±ra Ã¶ÄŸrenciler, polis okulu mensuplarÄ±, Kayseri 1. Komando TugayÄ± askerleri ve vatandaÅŸlarÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte, yaklaÅŸÄ±k bir kilometre mesafe katedildi.

KÄ±rmÄ±zÄ± beyaz bere ve atkÄ±larÄ±yla yÃ¼rÃ¼yen katÄ±lÄ±mcÄ±lar, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ boyunca TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±. GÃ¼zergahÄ±n bazÄ± yerlerinde Ã¶ÄŸrenciler, SarÄ±kamÄ±ÅŸ harekatÄ±nÄ± temsil eden oyunlar sundu.

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan konuÅŸan Vali KamÃ§Ä±, SarÄ±kamÄ±ÅŸ harekatÄ±nÄ±n 10 binlerce vatan evladÄ±nÄ±n, bir bÄ±Ã§ak kadar keskin olan soÄŸukta ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

SarÄ±kamÄ±ÅŸ harekatÄ±nÄ±n TÃ¼rk tarihinin en acÄ± hatÄ±ralarÄ±ndan olduÄŸunu belirten KamÃ§Ä±, "SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta bedenleri buz tuttuÄŸu halde Ã¼stÃ¼n bir cesaretle son nefeslerine kadar mÃ¼cadele eden kahraman ecdadÄ±mÄ±zÄ±n aziz hatÄ±ralarÄ±nÄ± yaÅŸatmak Ã¼zere bugÃ¼n tÃ¼m yurtta Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlemektedir. Biz de bu kapsamda ilimizde Ã§eÅŸitli anma etkinlikleri dÃ¼zenliyoruz. SarÄ±kamÄ±ÅŸ, memleketimizin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen, kutsal bildiÄŸi deÄŸerler uÄŸruna canÄ±nÄ± feda etmekten Ã§ekinmeyen, vatan sevdasÄ±yla vazifeye koÅŸan MehmetÃ§iÄŸimizin Ã¶lÃ¼msÃ¼zlÃ¼k destanÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã‡elik de destanlarla dolu TÃ¼rk tarihinin altÄ±n sayfalarÄ±ndan birini anmak iÃ§in Erciyes'te bir araya geldiklerini sÃ¶yledi.

SarÄ±kamÄ±ÅŸâ€™ta 103 yÄ±l Ã¶nce sadece dÃ¼ÅŸmanla deÄŸil doÄŸanÄ±n en zor ÅŸartlarÄ±yla mÃ¼cadele edilerek bir destan yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡elik, "Bu destan bazÄ± kaynaklara gÃ¶re eksi 40-45 derece soÄŸukta yazÄ±lan bir destandÄ±r. Ãœstelik, ÅŸimdi bizim Ã¼zerimizde olduÄŸu gibi soÄŸuk havaya uygun kÄ±yafetleri bulunmayan kahramanlarÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± bir destandÄ±r bu. ArÅŸivlere gÃ¶re SarÄ±kamÄ±ÅŸâ€™ta ÅŸehit dÃ¼ÅŸenler arasÄ±nda 550 Kayserili de vardÄ±. SarÄ±kamÄ±ÅŸâ€™ta ÅŸehit dÃ¼ÅŸenler arasÄ±nda AdanalÄ±, YozgatlÄ±, Rizeli, SivaslÄ± ve daha pek Ã§ok ilimizden atalarÄ±mÄ±z olduÄŸu gibi BaÄŸdatlÄ±, KerkÃ¼klÃ¼, PiriÅŸtineli, KosovalÄ±, Halepli de vardÄ±." dedi.

Halep'ten, BaÄŸdat'tan SarÄ±kamÄ±ÅŸ'a gelerek bu vatan iÃ§in seve seve Ã¶lÃ¼me gidenlerin 'burada ne iÅŸim var' demediÄŸini hatÄ±rlatan Ã‡elik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta bu vatan iÃ§in hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden Ã¶lÃ¼me gidenler arasÄ±nda, ayaklarÄ±nda parÃ§alanmÄ±ÅŸ Ã§arÄ±klarla 15-16 yaÅŸlarÄ±nda genÃ§ler de vardÄ±. Ä°ÅŸte bÃ¶ylesine vatansever bir ecdadÄ±n torunlarÄ±yÄ±z. Yurdunu, milletini canÄ±ndan aziz bilen bir ulusun fertleriyiz. BugÃ¼n de bizde bir deÄŸiÅŸiklik yok. 103 yÄ±l Ã¶nce neysek bugÃ¼n de oyuz. VatanÄ±mÄ±zÄ± bÃ¶ldÃ¼rtmemek, bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± indirtmemek, ezanÄ±mÄ±zÄ± dindirtmemek iÃ§in 103 yÄ±l Ã¶nce eksi 40 derecede Hakkâ€™a yÃ¼rÃ¼yen ecdadÄ±mÄ±zÄ±n torunlarÄ± bugÃ¼n de vatana gÃ¶z dikenin gÃ¶zÃ¼nÃ¼ oymak, el uzatanÄ±n elini kÄ±rmak iÃ§in seve seve Hakk'a yÃ¼rÃ¼yor."

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