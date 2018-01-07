GÃ¼ncelleme: 13:29, 07 Ocak 2018 Pazar

TerÃ¶ristler hava harekatÄ±yla vuruldu





TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyindeki Kani Rash bÃ¶lgesine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. Harekatta, hudut hattÄ±ndaki karakol ve Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 6 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde Kani Rash bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, hudut hattÄ±ndaki karakol ve Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 6 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait Irak'Ä±n kuzeyindeki hedefler etki altÄ±na alÄ±nmaya devam ediliyor. Hudut hattÄ±ndaki karakol ve Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶ristlerin tespit edilmesi Ã¼zerine Kani Rash bÃ¶lgesine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 6 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi harekatÄ±n ardÄ±ndan savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¼slerine dÃ¶ndÃ¼.

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