GÃ¼ncelleme: 14:35, 07 Ocak 2018 Pazar

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, AÄŸrÄ±'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esindeki TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan hudut karakolunu ziyaret etti.

Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral Arif Ã‡etin ile kente gelen Soylu'yu, Ahmedi Hani HavalimanÄ±'nda Vali SÃ¼leyman Elban, Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± TÃ¼mgeneral GÃ¼ray Alpar, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kenan YÄ±ldÄ±z ve ilgililer karÅŸÄ±ladÄ±.

Bakan Soylu, daha sonra TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Åžehit Piyade Ã‡avuÅŸ Bekir Kurt Hudut TakÄ±m Karakolu'na ziyarette bulundu. Karakol giriÅŸinde askeri tÃ¶renle karÅŸÄ±lanan ve ÅŸeref defterini imzalayan Soylu, gÃ¶zetleme kulesine Ã§Ä±karak sÄ±nÄ±r hattÄ±nÄ± inceledi.

Karakoldaki yemekhaneye geÃ§erek vatani gÃ¶revlerini yerine getiren askerlerle Ã§ay iÃ§ip sohbet eden Soylu, askerliÄŸin Ã§ok kutsal bir meslek olduÄŸunu belirterek, "Askerlik, aynÄ± zamanda Ã¶teki dÃ¼nyada da bize ÅŸehadet edecek gÃ¶revlerdir." dedi.

Soylu, ziyaret sÄ±rasÄ±nda kendisine eÅŸlik eden Orgeneral Ã‡etin'e Ã¼zerindeki Ã¼niformayÄ± gÃ¶stererek, "Bunlar yeni mi?" diye sordu. Orgeneral Ã‡etin'in, 'Evet, bakanÄ±m." yanÄ±tÄ±nÄ± vermesi Ã¼zerine Soylu, "Ã‡ok gÃ¼zel olmuÅŸ." dedi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, ziyaretin ardÄ±ndan helikopterle Ã§eÅŸitli incelemelerde bulunmak Ã¼zere IÄŸdÄ±r'a hareket etti.