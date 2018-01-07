KÄ±ÅŸ turizminin yeni adresi Yedikuyular

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KahramanmaraÅŸ'ta yapÄ±mÄ± tamamlanan uluslararasÄ± standartlardaki Yedikuyular Kayak Merkezi, kÄ±ÅŸ turizminin yeni adresi olacak.
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince kent merkezine 13 kilometre uzaktaki 2 bin 300 rakÄ±mlÄ± Yedikuyular bÃ¶lgesinde yapÄ±mÄ± tamamlanan kayak merkezinde mekanik tesislerin test Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
Sosyal tesislerden otoparka kadar her ÅŸeyin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ merkezde, Ã§ocuklar, acemiler ve profesyoneller iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 7 kilometrelik kayak pisti bulunuyor.
VatandaÅŸlar kullanÄ±ma aÃ§Ä±lan acemi pistinde, Ã§ocuklarÄ±yla gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸleniyor.
UluslararasÄ± standartlara uygun inÅŸa edilen kayak merkezinin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ileriki gÃ¼nlerde yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.
KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatih Mehmet ErkoÃ§, AK Parti KahramanmaraÅŸ milletvekilleri Nursel ReyhanlÄ±oÄŸlu ile Ä°mran KÄ±lÄ±Ã§, kayak merkezinde vatandaÅŸlarla sohbet etti.
ErkoÃ§, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, teleski ve telesiyejin testlerin ardÄ±ndan hizmete sunulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KÄ±ÅŸ turizminin yeni adresinin Yedikuyular Kayak Merkezi olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErkoÃ§, "BurasÄ± hem KahramanmaraÅŸ hem de bÃ¶lge iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. BurasÄ± sadece kente deÄŸil, Ã‡ukurova bÃ¶lgesine de hitap eden bir alan. Burada inÅŸallah kÄ±ÅŸÄ±n Ã¶zellikle kar ve kÄ±ÅŸ sporlarÄ±yla ilgili hem eÄŸitim vereceÄŸiz hem de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n burada hoÅŸÃ§a vakit geÃ§irmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. BurasÄ± Ã§ok yoÄŸun kar alan bir bÃ¶lge. Kar yaÄŸmaya baÅŸladÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde gÃ¼Ã§lÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte burasÄ± TÃ¼rkiye'de Ã¶n plana Ã§Ä±kacak."
BÃ¶lgenin yaz aylarÄ±nda da mesire alanÄ± olarak kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErkoÃ§, turizmcilerin otel yapmak iÃ§in yoÄŸun taleplerinin bulunduÄŸunu, onlarÄ± da deÄŸerlendirdiklerini belirtti.
ErkoÃ§, hem kÄ±ÅŸ hem de yaz turizmi iÃ§in Yedikuyular bÃ¶lgesinin Ã¶nemine dikkati Ã§ekerek, "Ã‡ukurova'da Ã¶zellikle vatandaÅŸlar KahramanmaraÅŸ'Ä±n yaylalarÄ±nÄ± tercih ediyor. Yedikuyalar Kayak Merkezi'mize TÃ¼rkiye'nin her yerinden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± davet ediyoruz. Ä°nÅŸallah ileriki yÄ±llarda burasÄ±, cazibesi artarak dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir kayak merkezi olacak. Åžimdi test sÃ¼rÃ¼ÅŸlerimiz devam ediyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±ldÄ±." diye konuÅŸtu.
AK Parti KahramanmaraÅŸ Milletvekili Ä°mran KÄ±lÄ±Ã§ ise herkesin kayak merkezinde gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendiÄŸini sÃ¶yledi.
KahramanmaraÅŸ'Ä±n, dÃ¶rt mevsimin hakkÄ±yla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir il olduÄŸunu dile getiren KÄ±lÄ±Ã§, "Hemen birkaÃ§ kilometre aÅŸaÄŸÄ±da pamuk ve narenciye yetiÅŸiyor. Yedikuyular'da da kayak yapÄ±lÄ±yor. Ã‡ok yoÄŸun kar alan bu bÃ¶lgeye kayak merkezi yapÄ±lmasÄ± gerekiyordu. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyemiz de bu ihtiyacÄ± gÃ¶rerek kayak merkezi yaptÄ±. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Fatih Mehmet ErkoÃ§'u tebrik ediyoruz." dedi.
AK Parti KahramanmaraÅŸ Milletvekili Nursel ReyhanlÄ±oÄŸlu da kayak merkezinin KahramanmaraÅŸ ve bÃ¶lge aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir kazanÄ±m olduÄŸunu belirterek, "Kayseri, UludaÄŸ ve Erzurum'a gitmek her ailenin bÃ¼tÃ§esine uygun olmayabilir. Yedikuyular Kayak Merkezi bÃ¶lge illerimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir fÄ±rsat. Bunlar AK Parti hÃ¼kÃ¼meti ve Ã¼lkenin geliÅŸmesiyle yapÄ±lan hizmetler." diye konuÅŸtu.
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KahramanmaraÅŸ'ta yapÄ±mÄ± tamamlanan uluslararasÄ± standartlardaki Yedikuyular Kayak Merkezi, kÄ±ÅŸ turizminin yeni adresi olacak
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