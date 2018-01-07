GÃ¼ncelleme: 14:10, 07 Ocak 2018 Pazar

Samsun'da kaÃ§ak Ä°ran halÄ±sÄ± ele geÃ§irildi





Samsun'da dÃ¼zenlenen kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k operasyonunda 2 Ä°ran halÄ±sÄ± ele geÃ§irildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Samsun'da dÃ¼zenlenen kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k operasyonunda 2 Ä°ran halÄ±sÄ±, 200 gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigara ile 23 ÅŸiÅŸe iÃ§ki ele geÃ§irildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele ile Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Samsun-Ordu karayolu uygulama noktasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Batum-Ä°stanbul seferini yapan bir otobÃ¼sÃ¼ durduran ekipler, araÃ§ta yaptÄ±klarÄ± aramada kÃ¶k boyalÄ± 14 metrekare 2 Ä°ran halÄ±sÄ±, 200 gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigara ile 23 ÅŸiÅŸe iÃ§ki buldu. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan GÃ¼rcistan uyruklu ÅŸÃ¼pheli, emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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