15:50, 07 Ocak 2018 Pazar

Nijerya'da Boko Haram Ã¼yeleri teslim oldu





Nijerya ordusu tarafÄ±ndan Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ ve Monguno bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda bin 50 Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi silah bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda askeri birlikler tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyonlarda, Boko Haram Ã¼yesi binden fazla terÃ¶ristin teslim olduÄŸu duyuruldu. Nijerya ordusu adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Albay Onyme Nwachukwu, Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ ve Monguno bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda bin 50 Boko Haram Ã¼yesinin teslim olduÄŸunu bildirdi. TerÃ¶ristlerden 250'si Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ bÃ¶lgesinde, diÄŸerleri de Monguno bÃ¶lgesinde teslim oldu. Albay Nwachukwu, operasyon yapÄ±lan bÃ¶lgede yaÅŸayan NijeryalÄ±lara da seslenerek, Boko Haram Ã¼yelerinin, operasyonlar sonrasÄ± silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak halkÄ±n iÃ§ine sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±, bunlara karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana varlÄ±k gÃ¶steren Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalÄ±yor.

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