GÃ¼ncelleme: 15:09, 07 Ocak 2018 Pazar

Ä°sveÃ§'te metroda patlama





BaÅŸkent Stockholm'deki bir metro hattÄ±nda meydana gelen patlamada 2 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'Ã¼n gÃ¼neyinde bulunan Huddinge'e baÄŸlÄ± Varby Gard Mahallesi metrosunda patlama meydana geldi.Â SÃ¶dertÃ¶rn Ä°tfaiye MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden Lars-Ake Stevelind, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, patlamanÄ±n yerel saatle 11.07'de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki kiÅŸinin aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Patlamaya el yapÄ±mÄ± bir bombanÄ±n neden olduÄŸunu aktaran Stevelind, yaralanan 45 ve 60 yaÅŸlarÄ±ndaki iki kiÅŸinin ise hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, patlamanÄ±n terÃ¶r baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerinde duruluyor.

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