16:15, 07 Ocak 2018 Pazar

Yemen'de Salih'in partisi GHK'nÄ±n baÅŸÄ±na Ebu Ras getirildi





Yemen'de dÃ¼zenlenen Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± GHK partisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, GHK baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na SadÄ±k Emin Ebu Ras'Ä±n getirildiÄŸi belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'de Husiler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih'in kurucusu olduÄŸu Genel Halk Kongresi (GHK) Partisi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na SadÄ±k Emin Ebu Ras getirildi. Salih'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan baÅŸkent Sana'da dÃ¼zenlenen Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± partiden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, GHK baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na SadÄ±k Emin Ebu Ras'Ä±n getirildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, Ebu Ras'Ä±n bir sonraki kongreye kadar baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼receÄŸi kaydedildi. GHK'nÄ±n Ã¶nemli isimlerinden Ebu Ras, aynÄ± zamanda Salih dÃ¶neminde partinin genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±ydÄ±. Salih, 1982'de kurduÄŸu GHK'nÄ±n 35'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ 24 AÄŸustos 2017'de kendi destekÃ§ileri ve Husiler tarafÄ±ndan yÃ¶netilen baÅŸkent Sana'nÄ±n Sebin MeydanÄ±'nda coÅŸkulu bir kalabalÄ±k eÅŸliÄŸinde kutlamÄ±ÅŸtÄ±. Yemen'i 34 yÄ±l boyunca yÃ¶neten Ali Abdullah Salih, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde mÃ¼cadele ettiÄŸi ancak Ã¼lkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan deÄŸiÅŸen dengelerle 2013 yÄ±lÄ±nda "mÃ¼ttefik" konumuna geldiÄŸi Husilerin, 4 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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