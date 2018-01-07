16:48, 07 Ocak 2018 Pazar

Rusya ve MÄ±sÄ±r ortak askeri tatbikat dÃ¼zenleyecek





Rusya ve MÄ±sÄ±r paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ indirme birliklerinin, MÄ±sÄ±râ€™da â€˜DostluÄŸun KoruyucularÄ±â€™ adlÄ± bir ortak taktik askeri tatbikat daha dÃ¼zenleyeceÄŸi duyuruldu.

Kolektif GÃ¼venlik AntlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (KGAÃ–) Acil MÃ¼dahale Kolektif GÃ¼cÃ¼'nden Albay Aleksey Sgibnev, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan davet aldÄ±k, bu yÄ±l ortak tatbikat MÄ±sÄ±r'da yapÄ±lacak" ifadelerini kullandÄ±. Sgibnev, tatbikata hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na geÃ§tiÄŸimiz aralÄ±kta baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Rusya ve MÄ±sÄ±r paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ indirme birlikleri, geÃ§tiÄŸimiz eylÃ¼l ayÄ±nda "DostluÄŸun KoruyucularÄ± 2" tatbikatÄ±nÄ± Rusya'nÄ±n Novorossiysk kentinde dÃ¼zenlemiÅŸ, paraÅŸÃ¼t indirme operasyonlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra savaÅŸ ve terÃ¶rle mÃ¼cadele eÄŸitimlerinin de verildiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmaya 600'den fazla askeri personel katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 2016'daysa Rusya ve MÄ±sÄ±r'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi â€˜DostluÄŸun KoruyucularÄ±' tatbikatÄ±, MÄ±sÄ±r'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki El-Alemeyn bÃ¶lgesinde bulunan Muhammed Necib askeri Ã¼ssÃ¼nde dÃ¼zenlenmiÅŸ, Ã§alÄ±ÅŸmaya 700'den fazla asker katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kaynak: Sputnik

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