DoÄŸu Guta'da son 2 gÃ¼nde 18 sivil Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin, baÅŸkent Åžam'da abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine son 2 gÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi yoÄŸun saldÄ±rÄ±larda 18 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
DoÄŸu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, baÅŸkent Åžam'Ä±n doÄŸusundaki DoÄŸu Guta'nÄ±n bazÄ± ilÃ§eleri ile beldeleri ve kÃ¶yleri, Esed rejiminin 14 KasÄ±m 2017'den bu yana yoÄŸun biÃ§imde sÃ¼ren ve son 10 gÃ¼ndÃ¼r ÅŸiddetlenen hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hedefi oluyor.
Esed rejimi son 2 gÃ¼nde gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki DoÄŸu Guta'nÄ±n Haresta ve Duma ilÃ§eleri ile Zemelka, Misraba, Merc, Cisrin, Medyere, Arbin, Kefer Batna ve Hammuriye beldelerine hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarÄ±na gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼nkÃ¼ hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda Hamurriye'de 12, Medyere'de 2, Arbin'de 3 olmak Ã¼zere toplamda ise 17 sivil yaÅŸamÄ±nÄ±n yitirdi.
BugÃ¼n de sÃ¼ren hava saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi Arbin'de bir Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.
SaldÄ±rÄ±larda yaralanan Ã§ok sayÄ±da sivil Ã§evredeki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
AralÄ±ksÄ±z devam eden hava saldÄ±rÄ±larÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor.
DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi ilan edilmesine karÅŸÄ±n Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejim, 9 aydÄ±r bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, 600'den fazlasÄ± acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.
Maria Alejandra Vicuna, Ã¼lkenin yeni Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± oldu
Afyonkarahisar Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet ErtÃ¼rk geÃ§en ay BangladeÅŸâ€™teki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara gÃ¶tÃ¼rÃ¼len yardÄ±mlar esnasÄ±nda belgesel Ã§ekildiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail ordusunun 2017 yÄ±lÄ±nda iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ile Gazzeâ€™den 3 bin 617 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Amerikan New York Times gazetesinde yayÄ±mlanan ve MÄ±sÄ±rlÄ± bir istihbaratÃ§Ä±ya ait olduÄŸu iddia edilen tapeler Ã¼lke yÃ¶netimini zor durumda bÄ±raktÄ±
Gazzeliler, dÃ¼nyaya tek baÄŸlantÄ± noktalarÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Suriye'de Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine yoÄŸun hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Rusya ve MÄ±sÄ±r paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ indirme birliklerinin, MÄ±sÄ±râ€™da â€˜DostluÄŸun KoruyucularÄ±â€™ adlÄ± bir ortak taktik askeri tatbikat daha dÃ¼zenleyeceÄŸi duyuruldu.
Yemen'de dÃ¼zenlenen Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± GHK partisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, GHK baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na SadÄ±k Emin Ebu Ras'Ä±n getirildiÄŸi belirtildi.
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Salah'Ä±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini 22 Martâ€™a uzattÄ±
Nijerya ordusu tarafÄ±ndan Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ ve Monguno bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda bin 50 Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi silah bÄ±raktÄ±
BaÅŸkent Stockholm'deki bir metro hattÄ±nda meydana gelen patlamada 2 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±
Trump yÃ¶netimi, Meksika ve ABD arasÄ±na inÅŸa edilmesi planlanan sÄ±nÄ±r duvarÄ± iÃ§in Kongre'den 18 milyar dolar talep ediyor.
Kamerunlu Ã¼st dÃ¼zey 10 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±nda gÃ¶steri yapan 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸrulandÄ±.
Yunanistan EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapÄ±lan okul gezlerine bazÄ± Ã¶ÄŸrencilerin maddi sorunlar nedeniyle katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde dar gelirli ailelerin Ã§ocuklarÄ±na bir tÃ¼r ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak yurtdÄ±ÅŸÄ± okul gezilerini yasakladÄ±
Hindistan'Ä±n Manipur eyaletinin baÅŸkenti Imphal'de 5.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu.