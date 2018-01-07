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16:58, 07 Ocak 2018 Pazar

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DoÄŸu Guta'da son 2 gÃ¼nde 18 sivil Ã¶ldÃ¼
DoÄŸu Guta'da son 2 gÃ¼nde 18 sivil Ã¶ldÃ¼

Suriye'de Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine yoÄŸun hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin, baÅŸkent Åžam'da abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine son 2 gÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi yoÄŸun saldÄ±rÄ±larda 18 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

DoÄŸu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, baÅŸkent Åžam'Ä±n doÄŸusundaki DoÄŸu Guta'nÄ±n bazÄ± ilÃ§eleri ile beldeleri ve kÃ¶yleri, Esed rejiminin 14 KasÄ±m 2017'den bu yana yoÄŸun biÃ§imde sÃ¼ren ve son 10 gÃ¼ndÃ¼r ÅŸiddetlenen hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hedefi oluyor.

Esed rejimi son 2 gÃ¼nde gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki DoÄŸu Guta'nÄ±n Haresta ve Duma ilÃ§eleri ile Zemelka, Misraba, Merc, Cisrin, Medyere, Arbin, Kefer Batna ve Hammuriye beldelerine hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarÄ±na gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼nkÃ¼ hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda Hamurriye'de 12, Medyere'de 2, Arbin'de 3 olmak Ã¼zere toplamda ise 17 sivil yaÅŸamÄ±nÄ±n yitirdi.

BugÃ¼n de sÃ¼ren hava saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi Arbin'de bir Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

SaldÄ±rÄ±larda yaralanan Ã§ok sayÄ±da sivil Ã§evredeki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

AralÄ±ksÄ±z devam eden hava saldÄ±rÄ±larÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor.

DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi ilan edilmesine karÅŸÄ±n Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejim, 9 aydÄ±r bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, 600'den fazlasÄ± acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.



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