17:04, 07 Ocak 2018 Pazar

Gazze'de Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r ile Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen onlarca Filistinli, "Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± aÃ§Ä±n", "Hastalar Ã¶lÃ¼yor", "SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n kapalÄ± tutulmasÄ±ndan herkes sorumludur" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.

Eyleme katÄ±lan Fehmi Sabit, sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n uzun sÃ¼re kapalÄ± tutulmasÄ±nÄ± protesto iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.

"KapÄ±nÄ±n kapalÄ± tutulmasÄ±, mantÄ±k ve ahlak dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Bunun hiÃ§bir ÅŸekilde kabul edilebilir yanÄ± yoktur. Acil Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ±nÄ± istiyoruz. Gazze'deki durum her gÃ¼n daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸiyor." ifadelerini kullanan Sabit, MÄ±sÄ±r yÃ¶netimine kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyenlere biran Ã¶nce izin verilmesi gerektiÄŸini kaydetti.

MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeden bu yana, Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± neredeyse tamamen kapalÄ± tutuyor. Darbenin ardÄ±ndan kapatÄ±lan kapÄ±, yÄ±lda yalnÄ±zca birkaÃ§ kez kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine aÃ§Ä±lÄ±yor.

Gazze'de giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 7 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan MÄ±sÄ±r'Ä±n kontrolÃ¼ndeki Refah hariÃ§ 6'sÄ± Ä°srail'in kontrolÃ¼nde bulunuyor. Bu 6 kapÄ±dan ticari amaÃ§la kullanÄ±lan 4'Ã¼ Hamas'Ä±n seÃ§imleri kazanarak gÃ¶revi devralmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Haziran 2007'de Ä°srail tarafÄ±ndan kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer iki kapÄ±dan Beyt Hanun yabancÄ± pasaport taÅŸÄ±yanlar, hasta ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n BatÄ± Åžeria'ya geÃ§iÅŸi, Kerm Ebu Salim ise bazÄ± ticari Ã¼rÃ¼nlerin geÃ§iÅŸi iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle sÄ±k sÄ±k kapatÄ±lÄ±yor.