17:08, 07 Ocak 2018 Pazar

New York Times MÄ±sÄ±r yÃ¶netimini zor durumda bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan New York Times gazetesinde yayÄ±mlanan "MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n KudÃ¼sâ€™Ã¼ 'Ä°srailâ€™in baÅŸkenti' olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± kabul ettiÄŸi" ÅŸeklindeki haber Ã¼lke yÃ¶netimini zor durumda bÄ±raktÄ±.

New York Timesâ€™Ä±n haberinde, BM'deki KudÃ¼s oylamasÄ± sÄ±rasÄ±nda MÄ±sÄ±r istihbaratÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki televizyon sunucularÄ±nÄ± arayarak, "Kamuoyuna aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde Ä°srail'i kÄ±nayacaÄŸÄ±z ama bizce KudÃ¼s meselesi Ã§ok Ã¶nemli deÄŸil. Ä°zleyicilerinizi buna ikna edin. Ramallah'Ä±n KudÃ¼s'ten ne farkÄ± var?" dediÄŸi iddia edildi.

Gazetenin sÃ¶z konusu haberinin ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± BasÄ±n ve Enformasyon Kurumu yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaparak iddialarÄ± yalanladÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Bilinmeyen bir ÅŸahÄ±s ile ilgili belirsiz ses kayÄ±tlarÄ±" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:

"Haberde EÅŸref el-Huli adÄ±ndaki istihbaratÃ§Ä±nÄ±n televizyonda program yapan 3 sunucu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilmektedir. AdÄ± geÃ§en ÅŸahÄ±slardan Mufid Fevzi yÄ±llardÄ±r program sunmuyor. Saad Hassaseynâ€™in programÄ± ABDâ€™nin KudÃ¼sâ€™Ã¼ 'Ä°srailâ€™in baÅŸkenti' olarak tanÄ±ma kararÄ±ndan Ã¶nce sona ermiÅŸti. YÃ¼sra (MÄ±sÄ±rlÄ± Ã¼nlÃ¼ artist) ise zaten program sunucusu deÄŸildir. Fiilen televizyon programÄ± sunmaya devam eden Azmi MÃ¼cahit, EÅŸref el-Huli adÄ±nda bir ÅŸahsÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir. SÃ¶z konusu ÅŸahsÄ±n MÄ±sÄ±r istihbaratÄ± elemanÄ± olduÄŸuna dair her hangi bir delile de rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r."

AÃ§Ä±klamada, ABDâ€™nin yardÄ±mlarÄ± kesme tehditlerine raÄŸmen MÄ±sÄ±râ€™Ä±n KudÃ¼s ile ilgili tutumunun BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Kurulu (BMGK) ve BM Genel Kurulâ€™u toplantÄ±sÄ±nda da deÄŸiÅŸmediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

New York Timesâ€™in elindeki tapelerde, MÄ±sÄ±rlÄ± istihbaratÃ§Ä± tarafÄ±ndan Ä°srail ile Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n MÄ±sÄ±r'Ä±n ulusal Ã§Ä±karÄ±na uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi iddia ediliyor.

New York Times'Ä±n elde ettiÄŸi bazÄ± ses kayÄ±tlarÄ±nda MÄ±sÄ±rlÄ± yÃ¶neticilerin, ABD tarafÄ±ndan KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± dolaylÄ± olarak kabul ettiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlar yapÄ±ldÄ±.

Gazeteâ€™nin haberinde, sÃ¶z konusu iddialara Kahire yÃ¶netiminden herhangi bir deÄŸerlendirme alamadÄ±klarÄ± kaydedildi.