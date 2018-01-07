17:15, 07 Ocak 2018 Pazar

Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan BaÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Bulgaristan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zaharieva ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Bulgaristan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ekaterina Zaharieva ile bir araya geldi. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov'un katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul'a gelen Zaharieva ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulunan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "KomÅŸumuz Bulgaristan'Ä±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ekaterina Zaharieva ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmemizde, TÃ¼rkiye-Bulgaristan iliÅŸkilerindeki gÃ¼ncel geliÅŸmelerin yanÄ± sÄ±ra, ortak gÃ¼ndemimizdeki bÃ¶lgesel konularÄ± ele aldÄ±k." ifadesini kullandÄ±.

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