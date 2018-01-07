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2017'de 3 bin 617 Filistinli gözaltına alındı
2017'de 3 bin 617 Filistinli gözaltına alındı
arşiv

İsrail ordusunun 2017 yılında işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze’den 3 bin 617 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin İsrail ordusuna dayandırdığı haberine göre, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze’den gözaltına aldığı 3 bin 617 kişiyle 2016’ya oranla gözaltına alınan Filistinli sayısında artış yaşandığı belirtildi.

Haberde, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te Filistinliler tarafından geçen yıl gerçekleştirilen 99 eylemde 20, 2016’da ki eylemlerde 17, 2015’teki eylemlerde de 28 İsraillinin öldüğü kaydedildi.

ABD yönetiminin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıdığı 6 Aralık 2017 tarihinden sonra Gazze’den İsrail bölgelerine 30 roket atıldığına vurgu yapılan haberde, bunlardan sadece 10’unun yerleşim bölgelerine düştüğüne dikkat çekildi.

Haberde İsrail ordusunun Gazze’deki hedeflere yönelik 59 saldırı gerçekleştirdiği aktarılırken, bu saldırıların tünel ve askeri alan gibi önemli noktaları hedef aldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin 2016 yılında işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’den 3 bin 313 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edilen haberde, aynı yıl Gazze’den İsrail’e yönelik 35 roketin atıldığı kaydedildi.

Haberde, Hamas'ın yoğun çabaları nedeniyle İsrail-Gazze sınırında durumun sakinliğini koruduğu ve gerilimin tırmanmasının engellendiğine vurgu yapıldı.



İlgili Konular israil filistin
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