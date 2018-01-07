MÃ¼ftÃ¼lere nikah yetkisi Anayasa Mahkemesinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi, il ve ilÃ§e mÃ¼ftÃ¼lerine nikah kÄ±yma yetkisi veren dÃ¼zenlemenin iptali ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n durdurulmasÄ± istemiyle yapÄ±lan baÅŸvurunun ilk incelemesini tamamladÄ±.
CHP'nin mÃ¼ftÃ¼lere nikah yetkisi veren dÃ¼zenlemenin iptali ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n durdurulmasÄ± istemiyle Anayasa Mahkemesine baÅŸvurusuyla ilgili ilk incelemesini yapan YÃ¼ksek Mahkeme, bir eksiklik tespit etmeyerek, baÅŸvuruyu esastan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye karar verdi.
Kanunun iptal istemi, daha sonra belirlenecek bir gÃ¼nde esastan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n durdurulmasÄ± talebi de esas inceleme aÅŸamasÄ±nda karara baÄŸlanacak.
NÃ¼fus Hizmetleri Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un, "evlendirme yetkisi"ni dÃ¼zenleyen 22. maddesinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle il ve ilÃ§e mÃ¼ftÃ¼lerine evlendirme memurluÄŸu yetkisi ve gÃ¶revi verilmiÅŸti.
Anayasa Mahkemesi, il ve ilÃ§e mÃ¼ftÃ¼lerine nikah kÄ±yma yetkisi veren dÃ¼zenlemenin iptali ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n durdurulmasÄ± istemiyle yapÄ±lan baÅŸvurunun ilk incelemesini tamamlayarak, baÅŸvuruyu esastan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye karar verdi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Bulgaristan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zaharieva ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Kayseri Valisi KamÃ§Ä±, "SarÄ±kamÄ±ÅŸ, memleketimizin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen, kutsal bildiÄŸi deÄŸerler uÄŸruna canÄ±nÄ± feda etmekten Ã§ekinmeyen, vatan sevdasÄ±yla vazifeye koÅŸan MehmetÃ§iÄŸimizin Ã¶lÃ¼msÃ¼zlÃ¼k destanÄ±dÄ±r" dedi
KahramanmaraÅŸ'ta yapÄ±mÄ± tamamlanan uluslararasÄ± standartlardaki Yedikuyular Kayak Merkezi, kÄ±ÅŸ turizminin yeni adresi olacak
Bakan Soylu, TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Åžehit Piyade Ã‡avuÅŸ Bekir Kurt Hudut TakÄ±m Karakolu'na ziyarette bulundu
Samsun'da dÃ¼zenlenen kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k operasyonunda 2 Ä°ran halÄ±sÄ± ele geÃ§irildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, restore edilen Demir Kiliseâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyindeki Kani Rash bÃ¶lgesine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. Harekatta, hudut hattÄ±ndaki karakol ve Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 6 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Sosyolog-tarihÃ§i Ä°smail Ã–z, "DÃ¼nyada 1950 yÄ±lÄ±ndan beri tam 475 askeri darbe giriÅŸimi gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ. BunlarÄ±n 236 tanesi amacÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸ, 239'u ise baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ"
Ä°zmir'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li Baydemir, adliyede ifade verecek
Bilecik'te yaklaÅŸÄ±k 12 yÄ±ldÄ±r her pazar Åžeyh Edebali TÃ¼rbesi yakÄ±nÄ±ndaki Osman Gazi Camisi'nde kÄ±lÄ±nan sabah namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlara sÄ±cak Ã§orba daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor
Manisa Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi tarafÄ±ndan Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± iÅŸ birliÄŸiyle Arakan'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lara dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla ''kardeÅŸlik ve yardÄ±m programÄ±'' dÃ¼zenledi
DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez YeniÅŸehir ilÃ§esinde kafelerin bulunduÄŸu binanÄ±n 3. katÄ±ndaki boÅŸ dairede el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti, patlamada Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Almanya'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz . AynÄ± ÅŸekilde Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n aranan kiÅŸiler listesine alÄ±nmasÄ± da bunun bir adÄ±mÄ±." dedi.
Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk haftada 89 uyuÅŸmazlÄ±kta anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, koku hissedilen uÃ§aÄŸÄ±n Kocaeli'ne acil iniÅŸ yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karayoluyla Ankara'ya gitti