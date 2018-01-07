GÃ¼ncelleme: 18:31, 07 Ocak 2018 Pazar

MÃ¼ftÃ¼lere nikah yetkisi Anayasa Mahkemesinde





Anayasa Mahkemesi, il ve ilÃ§e mÃ¼ftÃ¼lerine nikah kÄ±yma yetkisi veren dÃ¼zenlemenin iptali ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n durdurulmasÄ± istemiyle yapÄ±lan baÅŸvurunun ilk incelemesini tamamlayarak, baÅŸvuruyu esastan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye karar verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Anayasa Mahkemesi, il ve ilÃ§e mÃ¼ftÃ¼lerine nikah kÄ±yma yetkisi veren dÃ¼zenlemenin iptali ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n durdurulmasÄ± istemiyle yapÄ±lan baÅŸvurunun ilk incelemesini tamamladÄ±. CHP'nin mÃ¼ftÃ¼lere nikah yetkisi veren dÃ¼zenlemenin iptali ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n durdurulmasÄ± istemiyle Anayasa Mahkemesine baÅŸvurusuyla ilgili ilk incelemesini yapan YÃ¼ksek Mahkeme, bir eksiklik tespit etmeyerek, baÅŸvuruyu esastan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye karar verdi. Kanunun iptal istemi, daha sonra belirlenecek bir gÃ¼nde esastan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n durdurulmasÄ± talebi de esas inceleme aÅŸamasÄ±nda karara baÄŸlanacak. NÃ¼fus Hizmetleri Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un, "evlendirme yetkisi"ni dÃ¼zenleyen 22. maddesinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle il ve ilÃ§e mÃ¼ftÃ¼lerine evlendirme memurluÄŸu yetkisi ve gÃ¶revi verilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.