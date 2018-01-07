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19:18, 07 Ocak 2018 Pazar
Asya
17:49, 07 Ocak 2018 Pazar

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ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in belgesel Ã§ekildi
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in belgesel Ã§ekildi

Afyonkarahisar Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet ErtÃ¼rk geÃ§en ay BangladeÅŸâ€™teki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara gÃ¶tÃ¼rÃ¼len yardÄ±mlar esnasÄ±nda belgesel Ã§ekildiÄŸini sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afyonkarahisar'da, Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, BangladeÅŸ Myanmar sÄ±nÄ±rÄ±ndaki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸam ÅŸartlarÄ±nÄ± anlatan 32 dakikalÄ±k belgesel hazÄ±rladÄ±.

Afyonkarahisar Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet ErtÃ¼rk, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, belgeselin geÃ§en ay BangladeÅŸâ€™teki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara gÃ¶tÃ¼rÃ¼len yardÄ±mlar esnasÄ±nda Ã§ekildiÄŸini sÃ¶yledi.

ErtÃ¼rk, belgeselin sosyal medya Ã¼zeriden bugÃ¼n itibarÄ±yla yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Belirlenen tarihte Afyonkarahisar ve TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerinden BangladeÅŸ'e giden dernek Ã¼yesi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla yaklaÅŸÄ±k 60 saatlik bir video Ã§ekildi. Biz de bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri 32 dakikalÄ±k bir belgesele Ã§evirdik. Bu belgeselle oralara gidemeyen kardeÅŸlerimizin oraya gitmiÅŸ gibi olmasÄ±nÄ± ve yaÅŸanan dramÄ± gÃ¶rmesini amaÃ§ladÄ±k. BugÃ¼n belgesel Ä°HH'nÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±nda yayÄ±nlandÄ±."

ErtÃ¼rk, herkesi BangladeÅŸ'teki ArakanlÄ± mÃ¼ltecilerin hayatlarÄ±nÄ± anlatan belgeseli izlemeye davet etti.



Ä°lgili Konular Afyonkarahisar myanmar arakanlÄ± mÃ¼slÃ¼manlar Ä°HH
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Afyonkarahisar Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet ErtÃ¼rk geÃ§en ay BangladeÅŸâ€™teki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara gÃ¶tÃ¼rÃ¼len yardÄ±mlar esnasÄ±nda belgesel Ã§ekildiÄŸini sÃ¶yledi.
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