BESA Hareketi BaÅŸkanÄ± Bilal Kasami gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mekadonya'daki BESA Hareketi, BaÅŸkent ÃœskÃ¼pâ€™te dÃ¼zenlenen ve aralarÄ±nda parti baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±, genel sekreter ve milletvekillerinin de bulunduÄŸu 107 Ã¼yeden 64â€™Ã¼nÃ¼n (Ã§oÄŸunluÄŸun) katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Merkez Meclis toplantÄ±sÄ±nda, partinin Åžubat ayÄ±nda kongreye gitmesi ve kongreye kadar partiyi milletvekili ve en yaÅŸlÄ± Ã¼ye olan Prof. Dr. Necbedin Kahremaniâ€™nin yÃ¼rÃ¼tmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.
AynÄ± toplantÄ±daÂ BESA Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± Bilal Kasami'nin gÃ¶revine son verildi
Makedonyaâ€™da 29 Ekim Yerel SeÃ§imlerinde Kalkandelen Belediyesi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olan Bilal Kasami seÃ§imleri kaybetmiÅŸ ve partide eleÅŸtirilerin hedefi olmuÅŸtu. Kasami, yerel seÃ§imlerin ardÄ±ndan iki ay geÃ§mesine raÄŸmen, partinin karar alma merciÄŸi olan Merkez Meclis Ã¼yelerinin toplantÄ± davetlerini geri Ã§evirdi.
Time Balkan sitesinin haberine gÃ¶re, Merkez Meclis Ã¼yelerinin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun, kongre tarihinin belirlenmesi ve seÃ§im komisyonu baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesi iÃ§in istedikleri toplantÄ± Bilal Kasami tarafÄ±ndan farklÄ± bahanelerle ertelendi. Israrlar sonucu sadece iki kez toplanan Merkez Meclis, BaÅŸkan Bilal Kasamiâ€™nin engellemeleri sonucu kongre iÃ§in seÃ§im komisyonu seÃ§ilmeden sona erdi.
BESA Hareketiâ€™nin 1. OlaÄŸan Kongresiâ€™ni dÃ¼zenleyecek seÃ§im komisyonuna kendine yakÄ±n isimleri seÃ§tiremeyeceÄŸini anlayan ve Merkez Meclis Ã¼yelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunun istifasÄ±nÄ± istediÄŸi Bilal Kasami, bugÃ¼n baÅŸkent ÃœskÃ¼pâ€™teki BESA Hareketi Genel Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenen Merkez Meclis toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak yerine, aynÄ± saatte Kalkandelenâ€™de paralel merkez meclis toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirerek salt Ã§oÄŸunluÄŸun aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± kabul etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BESA Hareketiâ€™nin ilk kongresi 24 Åžubat 2018 tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek.
BESA Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± Bilal Kasami, 6 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ÃœskÃ¼pâ€™te gerÃ§ekleÅŸen Merkez Meclis toplantÄ±sÄ±nda, parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne aykÄ±rÄ± hareket etmek ve yerel seÃ§imlerle ilgili sorumluluk almamasÄ±ndan dolayÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
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Afyonkarahisar Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet ErtÃ¼rk geÃ§en ay BangladeÅŸâ€™teki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara gÃ¶tÃ¼rÃ¼len yardÄ±mlar esnasÄ±nda belgesel Ã§ekildiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail ordusunun 2017 yÄ±lÄ±nda iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ile Gazzeâ€™den 3 bin 617 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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