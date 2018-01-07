20:56, 07 Ocak 2018 Pazar

BESA Hareketi BaÅŸkanÄ± Bilal Kasami gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mekadonya'daki BESA Hareketi, BaÅŸkent ÃœskÃ¼pâ€™te dÃ¼zenlenen ve aralarÄ±nda parti baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±, genel sekreter ve milletvekillerinin de bulunduÄŸu 107 Ã¼yeden 64â€™Ã¼nÃ¼n (Ã§oÄŸunluÄŸun) katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Merkez Meclis toplantÄ±sÄ±nda, partinin Åžubat ayÄ±nda kongreye gitmesi ve kongreye kadar partiyi milletvekili ve en yaÅŸlÄ± Ã¼ye olan Prof. Dr. Necbedin Kahremaniâ€™nin yÃ¼rÃ¼tmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.

AynÄ± toplantÄ±daÂ BESA Hareketi Genel BaÅŸkanÄ± Bilal Kasami'nin gÃ¶revine son verildi

Makedonyaâ€™da 29 Ekim Yerel SeÃ§imlerinde Kalkandelen Belediyesi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olan Bilal Kasami seÃ§imleri kaybetmiÅŸ ve partide eleÅŸtirilerin hedefi olmuÅŸtu. Kasami, yerel seÃ§imlerin ardÄ±ndan iki ay geÃ§mesine raÄŸmen, partinin karar alma merciÄŸi olan Merkez Meclis Ã¼yelerinin toplantÄ± davetlerini geri Ã§evirdi.

Time Balkan sitesinin haberine gÃ¶re, Merkez Meclis Ã¼yelerinin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun, kongre tarihinin belirlenmesi ve seÃ§im komisyonu baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesi iÃ§in istedikleri toplantÄ± Bilal Kasami tarafÄ±ndan farklÄ± bahanelerle ertelendi. Israrlar sonucu sadece iki kez toplanan Merkez Meclis, BaÅŸkan Bilal Kasamiâ€™nin engellemeleri sonucu kongre iÃ§in seÃ§im komisyonu seÃ§ilmeden sona erdi.

BESA Hareketiâ€™nin 1. OlaÄŸan Kongresiâ€™ni dÃ¼zenleyecek seÃ§im komisyonuna kendine yakÄ±n isimleri seÃ§tiremeyeceÄŸini anlayan ve Merkez Meclis Ã¼yelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunun istifasÄ±nÄ± istediÄŸi Bilal Kasami, bugÃ¼n baÅŸkent ÃœskÃ¼pâ€™teki BESA Hareketi Genel Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenen Merkez Meclis toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak yerine, aynÄ± saatte Kalkandelenâ€™de paralel merkez meclis toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirerek salt Ã§oÄŸunluÄŸun aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± kabul etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BESA Hareketiâ€™nin ilk kongresi 24 Åžubat 2018 tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek.