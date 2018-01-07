21:10, 07 Ocak 2018 Pazar

ErdoÄŸan, BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde genel kurula katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan BoÄŸaziÃ§i Ãœniversiteliler DerneÄŸi (BURA) 'nin ondÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Genel Kuruluna katÄ±ldÄ±.

Albert Long Hall adlÄ± salonda dÃ¼zenlenen program Kuran-Ä± Kerim tilaveti ile baÅŸladÄ±. Daha sonra kÃ¼rsÃ¼ye gelen ErdoÄŸan katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitaben bir konuÅŸma yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ±Â ErdoÄŸan,Â pek Ã§ok yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±nÄ±n mezun olduÄŸuÂ BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'yle ilgili her konuyu uzun zamandÄ±r yakÄ±ndan takip ettiÄŸini ve destek verdiÄŸini anlattÄ±.

Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda da gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yeri olan Ã¼niversitenin daha iyi yere gelmesi iÃ§in mezunlara gÃ¶rev dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve dÃ¼nyanÄ±n her yerinde kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerin en bÃ¼yÃ¼k maddi, manevi destekÃ§ilerinin, o Ã¼niversitelerin mezunlarÄ±nÄ±n kurduÄŸu sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesinde de bÃ¶yle bir geleneÄŸin yaÅŸatÄ±lmasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu ifade etti.

ErdoÄŸan, Ã¼niversite yÃ¶netiminin de mezunlarla ve onlarÄ± temsil eden sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla yakÄ±n iliÅŸki iÃ§inde bulunmasÄ±nÄ±n faydalÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, "Bu bÃ¼yÃ¼k birlikteliÄŸin ve iÅŸbirliÄŸinin saÄŸlayacaÄŸÄ± gÃ¼Ã§, kamunun tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde bir sinerji ortaya Ã§Ä±karacaktÄ±r. BÃ¼yÃ¼k iddialarÄ±n sahibi BoÄŸaziÃ§i'ne de iÅŸte bÃ¶yle Ã¶rnek bir yaklaÅŸÄ±ma liderlik etmek yakÄ±ÅŸÄ±r, yaraÅŸÄ±r." dedi.

TÃ¼rkiye, pek Ã§ok evladÄ±nÄ± zihnen kaybetmiÅŸtir

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesinin halen TÃ¼rkiye'nin en prestijli, en Ã¶nemli yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan biri olduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, "Bununla birlikte BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitemizin bizim gÃ¶nlÃ¼mÃ¼zden geÃ§en konuma ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtmek durumdayÄ±m." dedi.

ErdoÄŸan, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã¼niversitemiz, biraz Ã¶nce Mevlana Hazretleri'ne atÄ±fla ifade ettiÄŸim hususta aÃ§Ä±kÃ§asÄ± biraz zayÄ±f kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu Ã¼lke ve bu milletin deÄŸerlerine yaslanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÃ¼resel bir marka haline gelme Ã§abalarÄ±nda da hedeflerine tam manasÄ±yla ulaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±r.

Ãœniversitemizin temelinin yabancÄ± bir eÄŸitim Ã¶ÄŸretim kurumuna dayanÄ±yor olmasÄ± bu zemine oturmasÄ±na asla mani deÄŸildir. Ä°stenmesi halinde 1971'de zaten baÅŸlamÄ±ÅŸ olan bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ Ã§ok rahatlÄ±kla rahatlÄ±kla ilerletmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡ok seslilik ile kendi Ã¼lkesine ve milletine yabancÄ±lÄ±k arasÄ±nda Ã§izgiyi doÄŸru Ã§izmeden de bunu baÅŸaramayÄ±z. BatÄ± Ã¼lkelerindeki Ã¼niversiteler, soruyorum, Ã§ok sesli deÄŸil mi? Peki bunlardan hangisinin sÃ¼rekli kendi devletine, kendi halkÄ±nÄ±n deÄŸerlerine karÅŸÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duydunuz, gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. BÃ¶yle bir ÅŸey var mÄ±?" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

AsÄ±l mesele, zihin olarak nerede durduÄŸunuzdur

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Sorbonne'daki doktorasÄ±nÄ± birincilikle tamamladÄ±ktan sonra mezuniyet tÃ¶reninde isteÄŸi sorulduÄŸunda Nurettin TopÃ§u'nun, Ã¼niversitenin giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kulelerine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini ifade ederek, "Mesele bu, ruh bu. DÃ¼nyanÄ±n en iyi Ã¼niversitelerinden eÄŸitim gÃ¶rmekle yerli ve milli duruÅŸ sahibi olmak, asla birbirinin zÄ±ttÄ± deÄŸildir." dedi.

ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ asÄ±l mesele, fiziken nerede olduÄŸunuzdan ziyade zihin olarak nerede durduÄŸunuz meselesidir. Merhum istiklal ÅŸairimiz Mehmet Akif'in, AsÄ±m'Ä±n nesli hayali ile Tevfik Fikret'in BatÄ±'ya eÄŸitime gidip papaz olarak hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren oÄŸlu Haluk'un nesli arasÄ±ndaki farkÄ± asla unutmamalÄ±yÄ±z. TÃ¼rkiye, son 200 yÄ±lda bu dengeyi doÄŸru ÅŸekilde kuramadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yurtdÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi veya iÃ§eride aynÄ± anlayÄ±ÅŸla yetiÅŸtirdiÄŸi pek Ã§ok evladÄ±nÄ± fiziken deÄŸil ama zihnen kaybetmiÅŸtir. SÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z bu. BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitemizin, derneÄŸimizin katkÄ±larÄ±yla maziden atiye kuracaÄŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ kÃ¶prÃ¼yle bu bakÄ±mdan da kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼lkemiz ve dÃ¼nya akademi hayatÄ±nda hak ettiÄŸi yeri alacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Bu doÄŸrultuda atacaÄŸÄ±nÄ±z her adÄ±mda CumhurbaÅŸkanÄ± olarak daima yanÄ±nÄ±zda yer alacaÄŸÄ±mÄ± Ã¶zellikle belirtmek istiyorum.

AÃ§Ä±k konuÅŸmayÄ± severim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kesinlikle gizli hafÄ±za kaydÄ±m yoktur. Ä°ster yerli ister yabancÄ± ne olursa olsun, ister iÃ§eride ister dÄ±ÅŸarÄ±da aÃ§Ä±k konuÅŸmak. BakÄ±nÄ±z hep sÃ¶ylenir; eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bunlar hep konuÅŸulur. KonuÅŸulmasÄ± gÃ¼zel de acaba uygulamaya gelindiÄŸi zaman, diyelim ki BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi, buradaki hocalarÄ±mÄ±z, bu iÅŸe nereye kadar acaba ÅŸÃ¶yle pergellerini aÃ§Ä±yorlar? BurasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ belli bir fikrin savunucusu olanlara kapÄ±yÄ± aÃ§, belli bir fikrin savunucusu deÄŸilse ona kapÄ±yÄ± kapa. Bu mu Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k? Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸitim Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n bu noktada bir defa kefeni yÄ±rtmasÄ± lazÄ±m. Ehliyet, liyakat kimdeyse onun girmesi lazÄ±m, Ã¶nÃ¼nÃ¼n de kapatÄ±lmamasÄ± lazÄ±m."

Kendisini Amerika'da yaÅŸayan bir ÅŸarlatana adayanlardan hiÃ§bir ÅŸey olmaz

SelÃ§uklu'yu yÄ±kÄ±lÄ±ÅŸa gÃ¶tÃ¼ren haÅŸhaÅŸi dalgasÄ±nÄ±n bir yanÄ±yla cehalet, bir yanÄ±yla vahÅŸet koktuÄŸunu anlatan ErdoÄŸan, bugÃ¼n de TÃ¼rkiye'nin benzer saldÄ±rÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ifade etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ– ihanet Ã§etesinin, etkisine aldÄ±ÄŸÄ± insanlarÄ±n zihinlerini Ã¶rgÃ¼te karÅŸÄ± kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z bir itaat duygusuyla Ã§Ã¶kertirken gerektiÄŸinde 15 Temmuz'da olduÄŸu gibi en acÄ±masÄ±z vahÅŸetlere de yÃ¶neltebildiÄŸini vurguladÄ±.

ErdoÄŸan, "Ãœlkesine, milletine ve insanlÄ±ÄŸa hizmet etmek yerine zihnini ve yÃ¼reÄŸini Amerika'da yaÅŸayan bir ÅŸarlatana adayan mankurtlardan bilim adamÄ± da olmaz MÃ¼slÃ¼man da olmaz." ifadesini kullandÄ±.

Bu, Ä°slami bir yÃ¶ntem deÄŸildir

ErdoÄŸan, defalarca yapÄ±lan bu uyarÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret ederek, bunlarÄ±n boÅŸuna sorulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

ErdoÄŸan, "Birileri gelip karÅŸÄ±nÄ±za sen dÃ¼ÅŸÃ¼nme, sen akÄ±l etme, sen muhakeme yapma sen sadece sÃ¶yleneni yerine getir, gerisine karÄ±ÅŸma diyorsa bilin ki orada bir ÅŸeytanlÄ±k vardÄ±r. Åžu anda Pensilvanya olayÄ± bÃ¶yle deÄŸil mi? Orada bir murakabe var mÄ±? Orada hakikaten bir deÄŸerlendirme, sorgulama bÃ¶yle bir ÅŸey var mÄ±? Ne diyor oraya tabi olanlar? 'O dediyse doÄŸrudur.' Burada hocalarÄ±m var beni baÄŸÄ±ÅŸlasÄ±nlar, bir tane profesÃ¶r mÃ¼sveddesi var, aynen twettinde ÅŸu ifadeyi kullanÄ±yor, Pensilvanya iÃ§in, 'O bize ÅŸah damarÄ±ndan daha yakÄ±ndÄ±r' diyor. ProfesÃ¶r ha... Allah'Ä±n ayetinde bize ÅŸah damarÄ±ndan yakÄ±n olan sadece Allah'tÄ±r, Allah'tan baÅŸkasÄ± yoktur." ifadelerini kullandÄ±.Â

Bu ifadenin "Allah'a ortak koÅŸmak" olduÄŸunu kaydeden ErdoÄŸan, "Sen bunu nasÄ±l sÃ¶ylersin, o kim? ÅžarlatanÄ±n teki. Sen nasÄ±l bu ifadeyi bÃ¶yle kullanÄ±rsÄ±n. Bu Ä°slami bir yÃ¶ntem deÄŸildir, bu Ä°slami bir kavrayÄ±ÅŸ deÄŸildir. Bilimsel bir yÃ¶ntem de hiÃ§ deÄŸildir. Uzun sÃ¼redir iÅŸte bu ÅŸekilde inancÄ±mÄ±za ters, fÄ±tratÄ±mÄ±za ters, ilmimize ters bir dayatmayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

Hamdolsun, milletimiz tarihinden tevarÃ¼s ettiÄŸi irfanÄ±yla, sezgisiyle bu Ã§arpÄ±klÄ±ÄŸÄ±n farkÄ±na varmÄ±ÅŸtÄ±r. ArtÄ±k her yerde her mahfilde, her dost sohbetinde bu sorgulamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum, duyuyorum. Bundan ayrÄ±ca mutluyum." diye konuÅŸtu.