TÃ¼rkiye'nin en uzun cam terasÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Erzurum'da, Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan ve 12,3 metre uzunluÄŸuyla TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± olacak "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" projesi iÃ§in KuzeydoÄŸu Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ± (KUDAKA) ve Uzundere Belediyesi arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
KUDAKA'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Cazibe Merkezlerini Destekleme ProgramÄ± (CMDP) kapsamÄ±nda KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸarÄ±lÄ± bulunarak uygulanmasÄ±na karar verilen "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" proje sÃ¶zleÅŸmesinin Uzundere Belediye BaÅŸkanÄ± Halis Ã–zsoy ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman DemirdÃ¶ÄŸen arasÄ±nda imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Toplam 3 milyon 181 bin 897 lira bÃ¼tÃ§eye sahip ve 1 milyon 500 bin liralÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ KUDAKA tarafÄ±ndan finanse edilecek proje ile Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerine toplam 12,3 metre uzunluÄŸunda TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± ve bin metrekare alana sahip kafeterya kurulacaktÄ±r. AyrÄ±ca proje kapsamÄ±nda Tortum GÃ¶lÃ¼ etrafÄ±nda ziyaretÃ§iler iÃ§in bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ± ile otopark oluÅŸturulacaktÄ±r."
Tortum GÃ¶lÃ¼ Cam TerasÄ±'nÄ±n, Tortum GÃ¶lÃ¼'nÃ¼ ve Tortum Åželalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancÄ± turistler iÃ§in Ã¶nemli bir uÄŸrak yeri olacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, cam terasÄ±n TÃ¼rkiye'de gÃ¶l tabanlÄ± bir vadiye aÃ§Ä±lan ilk seyir terasÄ± niteliÄŸini taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, toplam 9 ay sÃ¼recek projenin 2018 iÃ§erisinde tamamlanmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ davasÄ±nda savunma yapan eski teknisyen astsubay KeleÅŸ, 15 Temmuz gecesi uÃ§uÅŸ yaptÄ±klarÄ± kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev planlamasÄ±nda, ÅžÄ±rnak'tan Ankara'ya 380 asker ile 3 zÄ±rhlÄ± aracÄ±n getirilmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TRT'ye baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, sÃ¶zde darbe bildirisinin okunmasÄ±na saÄŸlayan 146 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
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Balkan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±yla YardÄ±mlaÅŸma DayanÄ±ÅŸma GenÃ§lik ve Spor DerneÄŸi 5. OlaÄŸan Kongreâ€™si YapÄ±ldÄ±
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Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yargÄ± hizmetlerinin etkinliÄŸini ve verimliliÄŸini artÄ±rmak amacÄ±yla BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Adalet ÅžurasÄ±" dÃ¼zenlenecek.
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi'nden Yrd. DoÃ§. Dr. Elik, ''TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸi Ä°ran iÃ§in ciddi bir milli gÃ¼venlik sorunudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki Ã¼lke de bÃ¶lgede tampon Ã¼lkedir ve gÃ¼venlik sorunu son derece hayati Ã¶neme sahiptir." dedi.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ersin Filizer tutuklandÄ±
Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan,12,3 metre uzunluÄŸuyla TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± olacak "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" projesi iÃ§in KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, "Kermeslere denetim artmalÄ±, 3 gÃ¼nÃ¼ geÃ§en kermesler resen vergi mÃ¼kellefi yapÄ±lmalÄ±" dedi
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Atina Ä°stinaf Mahkemesi, Yunanistanâ€™a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±â€™nÄ±n iltica talebine Yunan hÃ¼kÃ¼metinin itirazÄ±nÄ± kabul ederek yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "DÄ±ÅŸ kaynaktan acil ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla 2018 yÄ±lÄ±nda toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayÄ±mÄ±zÄ±n yetiÅŸtirilmesi planlanmaktadÄ±r." dedi.
KayÄ±tlÄ± elektronik posta adresini bildirmeyen medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸlara, bunlarÄ±n 5 Åžubat'a kadar Ãœst Kurula iletilmesi, aksi takdirde yayÄ±nlarÄ±nÄ±n 3 ay sÃ¼reyle durdurulacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin, "MHP CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adayÄ± gÃ¶stermeyecektir, MHP'nin genel baÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmayacaktÄ±r. " dedi.