13:31, 08 Ocak 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye'nin en uzun cam terasÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Erzurum'da, Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan ve 12,3 metre uzunluÄŸuyla TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± olacak "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" projesi iÃ§in KuzeydoÄŸu Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ± (KUDAKA) ve Uzundere Belediyesi arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.

KUDAKA'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Cazibe Merkezlerini Destekleme ProgramÄ± (CMDP) kapsamÄ±nda KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸarÄ±lÄ± bulunarak uygulanmasÄ±na karar verilen "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" proje sÃ¶zleÅŸmesinin Uzundere Belediye BaÅŸkanÄ± Halis Ã–zsoy ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman DemirdÃ¶ÄŸen arasÄ±nda imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Toplam 3 milyon 181 bin 897 lira bÃ¼tÃ§eye sahip ve 1 milyon 500 bin liralÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ KUDAKA tarafÄ±ndan finanse edilecek proje ile Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerine toplam 12,3 metre uzunluÄŸunda TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± ve bin metrekare alana sahip kafeterya kurulacaktÄ±r. AyrÄ±ca proje kapsamÄ±nda Tortum GÃ¶lÃ¼ etrafÄ±nda ziyaretÃ§iler iÃ§in bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ± ile otopark oluÅŸturulacaktÄ±r."

Tortum GÃ¶lÃ¼ Cam TerasÄ±'nÄ±n, Tortum GÃ¶lÃ¼'nÃ¼ ve Tortum Åželalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancÄ± turistler iÃ§in Ã¶nemli bir uÄŸrak yeri olacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, cam terasÄ±n TÃ¼rkiye'de gÃ¶l tabanlÄ± bir vadiye aÃ§Ä±lan ilk seyir terasÄ± niteliÄŸini taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, toplam 9 ay sÃ¼recek projenin 2018 iÃ§erisinde tamamlanmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.