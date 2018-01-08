13:46, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Filizer tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±rÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerdeÂ Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili davada "Canavarca hisle ve eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ve "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan aranan ve bulunduÄŸu adrese dÃ¼zenlenen operasyonda yakalananÂ Ersin Filizer'in (25) emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

SanÄ±k Filizer, Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartan Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine ifade verdi.

Ãœzerine isnat edilen suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen Filizer, beraatini ve tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Talebi deÄŸerlendiren mahkeme sanÄ±k Filizer'in "Devletin birliÄŸi ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak", 4 kez "canavarca his saikiyle adam Ã¶ldÃ¼rmek ve teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§larÄ±nÄ±n vasÄ±f ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanÄ±ÄŸÄ±n bu aÅŸamaya kadar firari olmasÄ±, delillerin henÃ¼z toplanmamÄ±ÅŸ olmasÄ± ile kaÃ§ma ÅŸÃ¼phesini gerekÃ§e gÃ¶stererek tutuklanmasÄ±na karar verdi.

KARAR

DavanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 24 Nisan 2017'deki karar duruÅŸmasÄ±nda, sanÄ±klardan 16'sÄ±nÄ±n "canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ile "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" suÃ§larÄ±ndan 5'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, ikisinin aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na, suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklar A.S, A.K, F.G, M.Ä°, M.D. ve Y.O'nun da yine aynÄ± suÃ§lardan 110'ar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na ve 14 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine karar vermiÅŸti.

HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan firari sanÄ±klar Ersin Filizer, B.A ve Ä°.Ã–'nÃ¼n dosyalarÄ± ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, haklarÄ±nda yakalama kararÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Maktul ailelerinin avukatlarÄ± tarafÄ±ndan 14 sanÄ±k hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ±, Ä°stinaf Mahkemesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.