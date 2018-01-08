Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Filizer tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±rÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerdeÂ Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili davada "Canavarca hisle ve eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ve "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan aranan ve bulunduÄŸu adrese dÃ¼zenlenen operasyonda yakalananÂ Ersin Filizer'in (25) emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
SanÄ±k Filizer, Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartan Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine ifade verdi.
Ãœzerine isnat edilen suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen Filizer, beraatini ve tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.
Talebi deÄŸerlendiren mahkeme sanÄ±k Filizer'in "Devletin birliÄŸi ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak", 4 kez "canavarca his saikiyle adam Ã¶ldÃ¼rmek ve teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§larÄ±nÄ±n vasÄ±f ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanÄ±ÄŸÄ±n bu aÅŸamaya kadar firari olmasÄ±, delillerin henÃ¼z toplanmamÄ±ÅŸ olmasÄ± ile kaÃ§ma ÅŸÃ¼phesini gerekÃ§e gÃ¶stererek tutuklanmasÄ±na karar verdi.
DavanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 24 Nisan 2017'deki karar duruÅŸmasÄ±nda, sanÄ±klardan 16'sÄ±nÄ±n "canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ile "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" suÃ§larÄ±ndan 5'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, ikisinin aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na, suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklar A.S, A.K, F.G, M.Ä°, M.D. ve Y.O'nun da yine aynÄ± suÃ§lardan 110'ar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na ve 14 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine karar vermiÅŸti.
HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan firari sanÄ±klar Ersin Filizer, B.A ve Ä°.Ã–'nÃ¼n dosyalarÄ± ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, haklarÄ±nda yakalama kararÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Maktul ailelerinin avukatlarÄ± tarafÄ±ndan 14 sanÄ±k hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ±, Ä°stinaf Mahkemesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ davasÄ±nda savunma yapan eski teknisyen astsubay KeleÅŸ, 15 Temmuz gecesi uÃ§uÅŸ yaptÄ±klarÄ± kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev planlamasÄ±nda, ÅžÄ±rnak'tan Ankara'ya 380 asker ile 3 zÄ±rhlÄ± aracÄ±n getirilmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TRT'ye baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, sÃ¶zde darbe bildirisinin okunmasÄ±na saÄŸlayan 146 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir defa daha uzatÄ±lacak." dedi.
Balkan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±yla YardÄ±mlaÅŸma DayanÄ±ÅŸma GenÃ§lik ve Spor DerneÄŸi 5. OlaÄŸan Kongreâ€™si YapÄ±ldÄ±
Adana'da FETÃ– Ã¼yelerinin toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri belirlenen otele gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan otel sahibi ve mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.
Tarsus'ta Bizans dÃ¶nemine ait 196 obje ile 60 sikke ele geÃ§irildi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yargÄ± hizmetlerinin etkinliÄŸini ve verimliliÄŸini artÄ±rmak amacÄ±yla BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Adalet ÅžurasÄ±" dÃ¼zenlenecek.
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi'nden Yrd. DoÃ§. Dr. Elik, ''TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸi Ä°ran iÃ§in ciddi bir milli gÃ¼venlik sorunudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki Ã¼lke de bÃ¶lgede tampon Ã¼lkedir ve gÃ¼venlik sorunu son derece hayati Ã¶neme sahiptir." dedi.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ersin Filizer tutuklandÄ±
Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan,12,3 metre uzunluÄŸuyla TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± olacak "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" projesi iÃ§in KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, "Kermeslere denetim artmalÄ±, 3 gÃ¼nÃ¼ geÃ§en kermesler resen vergi mÃ¼kellefi yapÄ±lmalÄ±" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 5 Ocak 2018'de, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesindeki konuÅŸmasÄ±nda kendisine yÃ¶nelik hakaret teÅŸkil eden sÃ¶zler sÃ¶ylediÄŸi gerekÃ§esiyle CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
Atina Ä°stinaf Mahkemesi, Yunanistanâ€™a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±â€™nÄ±n iltica talebine Yunan hÃ¼kÃ¼metinin itirazÄ±nÄ± kabul ederek yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "DÄ±ÅŸ kaynaktan acil ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla 2018 yÄ±lÄ±nda toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayÄ±mÄ±zÄ±n yetiÅŸtirilmesi planlanmaktadÄ±r." dedi.
KayÄ±tlÄ± elektronik posta adresini bildirmeyen medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸlara, bunlarÄ±n 5 Åžubat'a kadar Ãœst Kurula iletilmesi, aksi takdirde yayÄ±nlarÄ±nÄ±n 3 ay sÃ¼reyle durdurulacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin, "MHP CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adayÄ± gÃ¶stermeyecektir, MHP'nin genel baÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmayacaktÄ±r. " dedi.