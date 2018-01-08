13:47, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi





Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail hapishanelerindekiÂ Filistinli tutuklulara destek iÃ§inÂ Gazze Åžeridi'nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendi. Gazze'dekiÂ UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ KomitesiÂ binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen gÃ¶stericiler, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan destek istedi. AA muhabirine konuÅŸan tutuklu yakÄ±nÄ± Nesrin Cabir, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸmak amacÄ±yla her hafta olduÄŸu gibi bu hafta da bir araya geldiklerini dile getirdi. TutuklularÄ±n hapishanelerde zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸam mÃ¼cadelesi verdiÄŸini sÃ¶yleyen Cabir, Filistinli tutuklularÄ±n kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafetlerinin dahi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Cabir, insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri ve uluslararasÄ± toplumdan "Filistinli tutuklularÄ±n ailelerini gÃ¶rmelerini engelleyen ziyaret yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ± iÃ§in Ä°srail'e baskÄ± yapmasÄ±" talebinde bulundu. AralarÄ±nda Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.Â

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