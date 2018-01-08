13:50, 08 Ocak 2018 Pazartesi

''Ä°ran'Ä±n gÃ¼venliÄŸi TÃ¼rkiye'nin de gÃ¼venliÄŸidir'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Dekan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yrd. DoÃ§. Dr. SÃ¼leyman Elik,Ä°ran'Ä±n gÃ¼venliÄŸininÂ TÃ¼rkiye'ninÂ gÃ¼venliÄŸi olduÄŸunun belirterek, ''TÃ¼rkiye'ninÂ gÃ¼venliÄŸi Ä°ran iÃ§in ciddi bir milli gÃ¼venlik sorunudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki Ã¼lke de bÃ¶lgede tampon Ã¼lkedir ve gÃ¼venlik sorunu son derece hayati Ã¶neme sahip." dedi.

Elik, Ä°ran'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemlerin TÃ¼rkiye-Ä°ran iliÅŸkilerine nasÄ±l yansÄ±yacaÄŸÄ±na dair deÄŸerlendirmelerde bulundu.

TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgede birbirinin alternatifi olduÄŸunu savunan Elik, TÃ¼rkiye'nin her zaman Ä°ran ile dengeli bir iliÅŸki iÃ§inde olmayÄ± tercih ettiÄŸini sÃ¶yledi.

''Ä°RAN -TÃœRKÄ°YE DÃœÅžMAN OLAMAZ''

Elik, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸinin Ä°ran iÃ§in ciddi bir milli gÃ¼venlik sorunu olduÄŸuna deÄŸinerek, ''TÃ¼rkiye'nin de gÃ¼venliÄŸi Ä°ran iÃ§in ciddi bir milli gÃ¼venlik sorunudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki Ã¼lke de bÃ¶lgede tampon Ã¼lkedir ve gÃ¼venlik sorunu son derece hayati Ã¶neme sahip." Her iki Ã¼lkenin gÃ¼vensizleÅŸtirilmesi bÃ¶lge iÃ§in de son derece ciddi bir sorun olur.'' ifadelerini kullandÄ±.

Tarihsel geliÅŸim sÃ¼recinin yarattÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m olumsuzluklara raÄŸmen Ä°ran ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda stabil bir istikrardan bahsetmenin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu belirten Elik, ÅŸÃ¶yle devam etti:

''TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n mÃ¼ttefik olmasÄ± beklenemez ama dÃ¼ÅŸman olmasÄ± da beklenmemeli. Fransa-Almanya iliÅŸkisine benzer bir iliÅŸki sÃ¶z konusu. Fransa ile Almanya arasÄ±nda ebedi bir rekabet vardÄ±. Ama bu bir birliktelikle sonuÃ§landÄ± AB iÃ§inde. Maalesef bu Ä°ran ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸemedi. GerÃ§ekleÅŸme imkanÄ± var mÄ±? Elbette var. Ama TÃ¼rkiye ve Ä°ran gÃ¼Ã§lÃ¼ birer kimlik havzasÄ±na sahip olduÄŸu iÃ§in sÃ¼rekli bir rekabet halindedirler. BugÃ¼n Ä°ran'Ä±n Suud ile rekabetini de bu baÄŸlamda aÃ§Ä±klayabiliriz."

''Ä°RAN NÃœFUZ BÃ–LGELERÄ°NÄ° BIRAKMAZ''

SÃ¼leyman Elik, KÃ¶rfez bÃ¶lgesinde yaÅŸanan tÃ¼m gerilimlerin toptan bir savaÅŸa yol aÃ§masÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, Suriye krizinde bÃ¶yle bir durumun ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Ä°ran ve TÃ¼rkiye'nin Suriye krizi ile baÅŸ gÃ¶steren rekabeti iyi bir iÅŸ birliÄŸine Ã§evirdiÄŸini anlatan Elik, "Suriye konusunda iki Ã¼lkenin bir Ã§izgide buluÅŸmasÄ± hem iÅŸ birliÄŸi anlamÄ±nda hem rekabet anlamÄ±nda gÃ¼zel sonuÃ§landÄ±." dedi.

Elik, Ä°ran'Ä±n, ABD'nin Irak'a girmesinden sonra Orta DoÄŸu'da (Suriye ve Irak) ciddi bir alan, nÃ¼fuz elde ettiÄŸini ve her ÅŸeye raÄŸmen bu nÃ¼fuz bÃ¶lgelerini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak ÅŸunlarÄ± kaydetti:

''Tabii ki petrol transferini sadece HÃ¼rmÃ¼z Ã¼zerinden deÄŸil artÄ±k Suriye Ã¼zerinden Akdeniz'e aktaracak. Ã–zellikle doÄŸal gaz hattÄ±nÄ± da buradan saÄŸlayacak. Bu anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±. Her ne kadar FÄ±rat KalkanÄ± olsa da. TÃ¼rkiye'nin Rusya'nÄ±n konsensÃ¼sÃ¼nde Ã¼stÃ¼ kapalÄ± bir ÅŸekilde saÄŸlanmÄ±ÅŸ bir netice. DolayÄ±sÄ±yla Ä°ran bu noktada alacaÄŸÄ±nÄ± aldÄ±. Akdeniz'e aÃ§Ä±lmak istiyordu ve aÃ§Ä±ldÄ±. Ve bu ileriki sÃ¼reÃ§te fiziki olarak gerÃ§ekleÅŸecek. Ä°ran stratejik emelini Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdi aslÄ±nda.''

''SUUDLAR Ä°RAN Ä°LE Ã‡ATIÅžMAK Ä°STÄ°YOR''

Yrd. DoÃ§. Dr. SÃ¼leyman Elik, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°ran ile bir Ã§atÄ±ÅŸma ortamÄ± yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespitinde bulunarak TÃ¼rkiye'nin bu konuda tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Suudi Arabistan ile Ä°ran arasÄ±nda olasÄ± bir savaÅŸÄ±n bÃ¶lgeyi yÄ±kÄ±ma sÃ¼rÃ¼kleyeceÄŸine dikkati Ã§eken Elik, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

''Esed konusunda 2021 yÄ±lÄ± bekleniyor. Bu tarihte seÃ§imler yapÄ±lacak ve bÃ¼yÃ¼k bir ihtimalle seÃ§ilmeyecek ve Ä°ran ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma konusu da sonlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. BÃ¶lgede asÄ±l rekabet Ä°ran ile Suudi Arabistan arasÄ±nda. Suudlar Ä°ran ile Ã§atÄ±ÅŸmak istiyor. Ve Ã§ok agresif davranÄ±ÅŸlar iÃ§inde. Ben bu noktada TÃ¼rkiye'nin SuudlarÄ±n savaÅŸ yanlÄ±sÄ± tutumuna tezgah aÃ§mamasÄ±, destek vermemesi konusunda bir siyaset izlemesini Ã¶nerebilirim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ä°ran ile Suudi Arabistan arasÄ±nda bir savaÅŸ bÃ¶lgeyi bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±ma gÃ¶tÃ¼rebilir. Maalesef Suudi Arabistan bu savaÅŸÄ± istiyor ve bÃ¼yÃ¼k ihtimalle ABD ve Ä°srail ile kurduÄŸu ittifakÄ± da bu ÅŸekilde aÃ§Ä±klayabiliriz. Ä°ran'da da bu savaÅŸÄ± isteyen Devrim MuhafÄ±zlarÄ± diye bir bir kanat var ve asÄ±l mesele de burada. Bunlar Ä°ran'da ekonomiyi ciddi bir ÅŸekilde kontrol ediyor. BÃ¶lgesel baÄŸlamda yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶rgÃ¼tleyenler de bu kanat. DolayÄ±sÄ±yla bu yayÄ±lmacÄ±lÄ±k doÄŸal olarak bÃ¶lgede Ä°ran ile Suudi Arabistanâ€™Ä± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiriyor.''

''Ä°RAN HALKI SAVAÅž Ä°STEMÄ°YOR''

Elik, Ä°ran'daki protestolarÄ±n bÃ¶yle bir savaÅŸÄ±n yaÅŸanmamasÄ±na yÃ¶nelik de gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini, Ä°ran yÃ¶netiminin halkÄ±n bu taleplerini dinleyerek bÃ¶lgedeki yayÄ±lmacÄ± politikasÄ±ndan vazgeÃ§eceÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgede yayÄ±lmacÄ± politikasÄ±ndan vazgeÃ§mesi durumunda ABD ve Ä°srailâ€™in bu alanlarÄ± dolduracaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde endiÅŸelerin de olduÄŸunu anlatan Elik, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

''ABD bÃ¶lgede hali hazÄ±rda fazlasÄ± ile varlÄ±k gÃ¶steriyor. Suriye'de askeri Ã¼sleri var. Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de Katar'da, BAE'de askeri Ã¼sleri var. Orta DoÄŸu bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lerin mÃ¼cadele alanÄ±. TÃ¼rk basÄ±nÄ±na pek yansÄ±mayan bir durum ama burada asÄ±l gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesi ABD ile Ä°ngiltere arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸiyor. Ä°ngilizlerin Brexit olayÄ± da bununla alakalÄ± aslÄ±nda. Yani Brexit sÃ¼recinde Ä°ngilizler bir ÅŸekilde tekrar bir gÃ¼Ã§ olma konusunda karar aldÄ±lar. ABD ile Ä°ngiltere arasÄ±nda bu gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesi sadece bÃ¶lgesel anlamda deÄŸil kÃ¼resel anlamda da devam edecek. Bu baÄŸlamda TÃ¼rkiye Ä°ngiltere'ye daha yakÄ±n duruyor. Ä°ran ileriki aÅŸamalarda bu bÃ¶lgelerden aÅŸamalÄ± bir ÅŸekilde Ã§ekilecek. Zaten gÃ¶nÃ¼llÃ¼k esasÄ± ile gidiyordu orada iÅŸler. Yani gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerleri vardÄ±. Kendi askeri yok sadece danÄ±ÅŸmanlÄ±k dÃ¼zeyinde kendi askerini bulunduruyordu. Åžii milisleri eÄŸitiyor ve lojistik destek saÄŸlÄ±yorlardÄ±. Bu askerlerini Ã§ekebilir Ä°ran.TÃ¼m bunlardan sonra Irak ve Suriyeâ€™de yeniden bir istikrarÄ±n oluÅŸmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n.''Â