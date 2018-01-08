Adalet ÅžurasÄ± BeÅŸtepe'de yapÄ±lacak

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndanÂ 10-11 Ocak'taÂ dÃ¼zenlenecek,Â "Adalet ÅžurasÄ±"nda TÃ¼rk yargÄ± sistemi ve adalet hizmetleri ele alÄ±nacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da katÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸuranÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve ilk oturumuÂ BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Adalet ÅžurasÄ±'nda, Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼lÂ de konuÅŸma yapacak.
Åžura kapsamÄ±nda "Medeniyetimizde Adalet AnlayÄ±ÅŸÄ±", "Adalet Sosyolojisi ve Adalet Psikolojisi", "TÃ¼rk Ceza Hukukunda Adalet AnlayÄ±ÅŸÄ±", "Medya, Toplum ve Adalet", "Adalet Bilinci ve EÄŸitimi", "Adalete GÃ¼ven ve YargÄ±da Etik DeÄŸerler" baÅŸlÄ±klÄ± 6 oturum dÃ¼zenlenecek.
Oturumlarda akademisyenler ve gazeteciler sunumlar yaparak deÄŸerlendirmelerde bulunacak.
Åžurada adalet anlayÄ±ÅŸÄ±, yargÄ±lama ve infaz konusu ile yargÄ±ya gÃ¼ven ve yargÄ±-medya iliÅŸkileri ele alÄ±nacak.
Bakan GÃ¼l, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Adalet ÅžurasÄ±'nÄ±n TÃ¼rk yargÄ±sÄ±na bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Åžuradaki sunum ve deÄŸerlendirmelerle mevcut durumun ve uygulamalarÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸini vurgulayan GÃ¼l, "Adalet ÅžurasÄ±'nda, adalet hizmetleri ile yargÄ± sistemimiz ele alÄ±nacak. YargÄ± hizmetlerinin etkinliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, verimliliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Adalet ÅžurasÄ± yol gÃ¶sterici Ã¶zelliÄŸe sahip olacak. Bu ÅŸurada alÄ±nan kararlarla gerekli gÃ¶rÃ¼len alanlarda atÄ±lacak adÄ±mlarÄ± da tespit etmiÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.Â Â
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ davasÄ±nda savunma yapan eski teknisyen astsubay KeleÅŸ, 15 Temmuz gecesi uÃ§uÅŸ yaptÄ±klarÄ± kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev planlamasÄ±nda, ÅžÄ±rnak'tan Ankara'ya 380 asker ile 3 zÄ±rhlÄ± aracÄ±n getirilmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TRT'ye baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, sÃ¶zde darbe bildirisinin okunmasÄ±na saÄŸlayan 146 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir defa daha uzatÄ±lacak." dedi.
Balkan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±yla YardÄ±mlaÅŸma DayanÄ±ÅŸma GenÃ§lik ve Spor DerneÄŸi 5. OlaÄŸan Kongreâ€™si YapÄ±ldÄ±
Adana'da FETÃ– Ã¼yelerinin toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri belirlenen otele gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan otel sahibi ve mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.
Tarsus'ta Bizans dÃ¶nemine ait 196 obje ile 60 sikke ele geÃ§irildi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yargÄ± hizmetlerinin etkinliÄŸini ve verimliliÄŸini artÄ±rmak amacÄ±yla BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Adalet ÅžurasÄ±" dÃ¼zenlenecek.
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi'nden Yrd. DoÃ§. Dr. Elik, ''TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸi Ä°ran iÃ§in ciddi bir milli gÃ¼venlik sorunudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki Ã¼lke de bÃ¶lgede tampon Ã¼lkedir ve gÃ¼venlik sorunu son derece hayati Ã¶neme sahiptir." dedi.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ersin Filizer tutuklandÄ±
Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan,12,3 metre uzunluÄŸuyla TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± olacak "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" projesi iÃ§in KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, "Kermeslere denetim artmalÄ±, 3 gÃ¼nÃ¼ geÃ§en kermesler resen vergi mÃ¼kellefi yapÄ±lmalÄ±" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 5 Ocak 2018'de, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesindeki konuÅŸmasÄ±nda kendisine yÃ¶nelik hakaret teÅŸkil eden sÃ¶zler sÃ¶ylediÄŸi gerekÃ§esiyle CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
Atina Ä°stinaf Mahkemesi, Yunanistanâ€™a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±â€™nÄ±n iltica talebine Yunan hÃ¼kÃ¼metinin itirazÄ±nÄ± kabul ederek yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "DÄ±ÅŸ kaynaktan acil ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla 2018 yÄ±lÄ±nda toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayÄ±mÄ±zÄ±n yetiÅŸtirilmesi planlanmaktadÄ±r." dedi.
KayÄ±tlÄ± elektronik posta adresini bildirmeyen medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸlara, bunlarÄ±n 5 Åžubat'a kadar Ãœst Kurula iletilmesi, aksi takdirde yayÄ±nlarÄ±nÄ±n 3 ay sÃ¼reyle durdurulacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin, "MHP CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adayÄ± gÃ¶stermeyecektir, MHP'nin genel baÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmayacaktÄ±r. " dedi.