13:57, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Adalet ÅžurasÄ± BeÅŸtepe'de yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndanÂ 10-11 Ocak'taÂ dÃ¼zenlenecek,Â "Adalet ÅžurasÄ±"nda TÃ¼rk yargÄ± sistemi ve adalet hizmetleri ele alÄ±nacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da katÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸuranÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve ilk oturumuÂ BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Adalet ÅžurasÄ±'nda, Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼lÂ de konuÅŸma yapacak.

Åžura kapsamÄ±nda "Medeniyetimizde Adalet AnlayÄ±ÅŸÄ±", "Adalet Sosyolojisi ve Adalet Psikolojisi", "TÃ¼rk Ceza Hukukunda Adalet AnlayÄ±ÅŸÄ±", "Medya, Toplum ve Adalet", "Adalet Bilinci ve EÄŸitimi", "Adalete GÃ¼ven ve YargÄ±da Etik DeÄŸerler" baÅŸlÄ±klÄ± 6 oturum dÃ¼zenlenecek.

Oturumlarda akademisyenler ve gazeteciler sunumlar yaparak deÄŸerlendirmelerde bulunacak.

Åžurada adalet anlayÄ±ÅŸÄ±, yargÄ±lama ve infaz konusu ile yargÄ±ya gÃ¼ven ve yargÄ±-medya iliÅŸkileri ele alÄ±nacak.

ADALET BAKANI GÃœL: ADALET HÄ°ZMETLERÄ° Ä°LE YARGI SÄ°STEMÄ°MÄ°Z ELE ALINACAK

Bakan GÃ¼l, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Adalet ÅžurasÄ±'nÄ±n TÃ¼rk yargÄ±sÄ±na bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Åžuradaki sunum ve deÄŸerlendirmelerle mevcut durumun ve uygulamalarÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸini vurgulayan GÃ¼l, "Adalet ÅžurasÄ±'nda, adalet hizmetleri ile yargÄ± sistemimiz ele alÄ±nacak. YargÄ± hizmetlerinin etkinliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, verimliliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Adalet ÅžurasÄ± yol gÃ¶sterici Ã¶zelliÄŸe sahip olacak. Bu ÅŸurada alÄ±nan kararlarla gerekli gÃ¶rÃ¼len alanlarda atÄ±lacak adÄ±mlarÄ± da tespit etmiÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.Â Â