14:04, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Mersin'de tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± operasyonu



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Tarsus'ta Bizans dÃ¶nemine ait 196 obje ile 60 sikke ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde jandarma ekiplerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, Bizans dÃ¶nemine ait 196 obje ile aynÄ± dÃ¶neme ait 60 sikke ele geÃ§irildi. Mersin Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, yaptÄ±klarÄ± istihbarat Ã§alÄ±ÅŸmalarda, Tarsus ilÃ§esinde bir ÅŸahsÄ±n kaÃ§ak kazÄ± ve tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸtÄ±. ÅžÃ¼pheli kiÅŸinin evine dÃ¼zenlenen operasyonda Bizans dÃ¶nemine ait 196 obje ile aynÄ± dÃ¶neme ait 60 sikke, 1 dedektÃ¶r, 1 dedektÃ¶r yeleÄŸi, 1 ÅŸarj cihazÄ±, 1 kazma ve 1 kÃ¼rek ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼pheli kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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