ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABC televizyonunda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "This Week" programÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.Â
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Kuzey Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Washington'Ä±n politika deÄŸiÅŸikliÄŸine gidip gitmediÄŸi sorusuna Haley, ÅŸÃ¶yle cevap verdi:
"DeÄŸiÅŸiklik yok, Kuzey Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸimizi ama Ã¶ncesinde bir Ã§ok ÅŸeyin olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer denemelerini durdurmasÄ± gerek. NÃ¼kleer silahlarÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± konusunda konuÅŸmaya istekli olmalÄ±lar."
Kuzey Kore ile doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ilk aÅŸamasÄ±nÄ±n Pyongyang'Ä±n nÃ¼kleer denemelerini durdurmasÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken Haley, Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore arasÄ±nda kÄ±ÅŸ olimpiyatlarÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin, "Ä°ki Ã¼lke isterse gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼r, anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla sadece olimpiyatlar hakkÄ±nda konuÅŸacaklar. Bu iki Ã¼lkenin iyi geÃ§inmesi gerek ve yapabilirlerse ABD iÃ§in de iyi olur." ifadesini kullandÄ±.
Kuzey Kore ile nÃ¼kleer savaÅŸ istemediklerini daha Ã¶nce birÃ§ok kez dile getirdiklerini ancak ortada tehlikeli bir gerÃ§ek bulunduÄŸunu belirten Haley, Trump'Ä±n "nÃ¼kleer buton" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± ise ÅŸu, sÃ¶zlerle savundu:
"Kuzey Kore'ye bizim de onlarÄ± yok edebileceÄŸimizi hatÄ±rlatmak istiyoruz. Bu nedenle sÃ¶zlerinize ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±za Ã§ok dikkat edin. Bunun insanlarÄ± gerdiÄŸinin farkÄ±ndayÄ±m ama bÃ¶yle yapmazsak daha fazla tehlikede oluruz."Â
Haley, Trump'Ä±n gÃ¶revdeki ilk yÄ±lÄ±nÄ± anlatan "AteÅŸ ve Ã–fke: Trump Beyaz SarayÄ±nÄ±n Ä°Ã§inden" kitaba iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunarak, kitabÄ± okumadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve okumayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Haley, Beyaz Saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n "sadÄ±k" ve "vatansever" olduÄŸunu savundu.
Haley, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Beyaz Saray'daki bu insanlarÄ± biliyorum. Onlar, Ã¼lkelerini seviyor ve BaÅŸkan'a saygÄ± duyuyor. Onlar arasÄ±nda bÃ¶yle zehirli bi dil konuÅŸulduÄŸunu ne gÃ¶rdÃ¼m ne de duydum. HiÃ§ kimse Trump'Ä±n akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorgulamÄ±yor. O kazara baÅŸkan olmadÄ±. Vergi reformunu geÃ§irdiÄŸinde, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±p Suriye'yi vurduÄŸunda, Kuzey Kore'yi uyardÄ±ÄŸÄ±nda dengesiz miydi?"
AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangalanÄ±n benzeri "ntxuva" adÄ±yla Mozambik'te oynanÄ±yor
ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi
Hazar Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan devletler, Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer ÅŸekilde limanlardaki devlet kontrolÃ¼ iÃ§in birleÅŸik bir rejim kurma kararÄ± aldÄ±lar.
Husiler tarafÄ±ndan Yemen ordusunun yÃ¶netim merkezi olan Marib iline atÄ±lan balistik fÃ¼ze, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.
Kuzey Ä°rlanda'dan Sorumlu Bakan Brokenshire, saÄŸlÄ±k sorunu sebebiyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±
Londra merkezli "War on Want" adlÄ± kuruluÅŸun Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Rahman, "Bu, sistematik olarak Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmasÄ± ile uluslararasÄ± hukuku sÃ¼rekli ihlal etmesinden dolayÄ± Ä°srail'i sorumlu bulan bir hareketi susturmaya yÃ¶nelik umutsuzca yapÄ±lan bir giriÅŸimdir" dedi
Muhalefet koalisyonu, baÅŸbakan adaylarÄ±nÄ±n, 1981-2003 yÄ±llarÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k yapan Mahathir Muhammed olduÄŸunu duyurdu
Almanya'nÄ±n YeÅŸiller Partisinin TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemleriyle bilinen eÅŸ baÅŸkanÄ± Cem Ã–zdemir, parti iÃ§i yeterli destek bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in genel baÅŸkanlÄ±ktan sonra Meclis Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±