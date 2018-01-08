14:07, 08 Ocak 2018 Pazartesi

"Kuzey Kore'yi yok edebileceÄŸimizi hatÄ±rlatmak istiyoruz"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABC televizyonunda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "This Week" programÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.Â

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Kuzey Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Washington'Ä±n politika deÄŸiÅŸikliÄŸine gidip gitmediÄŸi sorusuna Haley, ÅŸÃ¶yle cevap verdi:

"DeÄŸiÅŸiklik yok, Kuzey Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸimizi ama Ã¶ncesinde bir Ã§ok ÅŸeyin olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer denemelerini durdurmasÄ± gerek. NÃ¼kleer silahlarÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± konusunda konuÅŸmaya istekli olmalÄ±lar."

"PYONGYANG NÃœKLEER DENEMELERÄ° DURDURMALI"

Kuzey Kore ile doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ilk aÅŸamasÄ±nÄ±n Pyongyang'Ä±n nÃ¼kleer denemelerini durdurmasÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken Haley, Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore arasÄ±nda kÄ±ÅŸ olimpiyatlarÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin, "Ä°ki Ã¼lke isterse gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼r, anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla sadece olimpiyatlar hakkÄ±nda konuÅŸacaklar. Bu iki Ã¼lkenin iyi geÃ§inmesi gerek ve yapabilirlerse ABD iÃ§in de iyi olur." ifadesini kullandÄ±.

"KUZEY KORE'YÄ° YOK EDEBÄ°LECEÄžÄ°MÄ°ZÄ° HATIRLATMAK Ä°STÄ°YORUZ"

Kuzey Kore ile nÃ¼kleer savaÅŸ istemediklerini daha Ã¶nce birÃ§ok kez dile getirdiklerini ancak ortada tehlikeli bir gerÃ§ek bulunduÄŸunu belirten Haley, Trump'Ä±n "nÃ¼kleer buton" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± ise ÅŸu, sÃ¶zlerle savundu:

"Kuzey Kore'ye bizim de onlarÄ± yok edebileceÄŸimizi hatÄ±rlatmak istiyoruz. Bu nedenle sÃ¶zlerinize ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±za Ã§ok dikkat edin. Bunun insanlarÄ± gerdiÄŸinin farkÄ±ndayÄ±m ama bÃ¶yle yapmazsak daha fazla tehlikede oluruz."Â

TRUMP'A DESTEK

Haley, Trump'Ä±n gÃ¶revdeki ilk yÄ±lÄ±nÄ± anlatan "AteÅŸ ve Ã–fke: Trump Beyaz SarayÄ±nÄ±n Ä°Ã§inden" kitaba iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunarak, kitabÄ± okumadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve okumayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Haley, Beyaz Saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n "sadÄ±k" ve "vatansever" olduÄŸunu savundu.

Haley, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Beyaz Saray'daki bu insanlarÄ± biliyorum. Onlar, Ã¼lkelerini seviyor ve BaÅŸkan'a saygÄ± duyuyor. Onlar arasÄ±nda bÃ¶yle zehirli bi dil konuÅŸulduÄŸunu ne gÃ¶rdÃ¼m ne de duydum. HiÃ§ kimse Trump'Ä±n akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorgulamÄ±yor. O kazara baÅŸkan olmadÄ±. Vergi reformunu geÃ§irdiÄŸinde, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±p Suriye'yi vurduÄŸunda, Kuzey Kore'yi uyardÄ±ÄŸÄ±nda dengesiz miydi?"