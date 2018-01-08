Otele dÃ¼zenlenen FETÃ– operasyonunda yakalanan ÅŸÃ¼pheliler adliyede

Adana'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri belirlenen bir otele 26 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na dÃ¼zenlenen operasyondaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ otel sahibiÂ O.K, otel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ K.E. ve eÅŸi Z.E. ile resepsiyonist A.K'nin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen 4 ÅŸÃ¼pheliÂ adliyeye sevk edildi.
YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada ÅŸÃ¼pheli K.E'nin mÃ¼dÃ¼r olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ktan sonra otelde Ã¶rgÃ¼tsel toplantÄ±lar dÃ¼zenlediÄŸi, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyette bulunan ÅŸahÄ±slara ve yurtlara erzak yardÄ±mÄ±nda bulunulduÄŸu, firma sahiplerinden gazete aboneliÄŸi, Ã¶ÄŸrenci bursu, kurban baÄŸÄ±ÅŸÄ± adÄ± altÄ±nda para toplayarak Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.
ÅžÃ¼pheli K.E'nin Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyarak Bank Asya'ya para yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, eÅŸi Z.E'nin de sosyal medya Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± hakkÄ±nda paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu ve sohbet toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde "hava kuvvetleri imamÄ±" firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de beraberindeki kiÅŸilerle bu otelde 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ± iÃ§erisinde konakladÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti.
KonakladÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re boyunca 2 otel personelinin servis yaptÄ±ÄŸÄ± Ã–ksÃ¼z'Ã¼n burada Ã¶rgÃ¼t toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi tespit edilmiÅŸti.
SoruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtiren Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n toplantÄ±ya katÄ±lanlar, 15 Temmuz 2016'da gerÃ§ekleÅŸen darbe giriÅŸimiyle ilgili herhangi bir konuÅŸmanÄ±n geÃ§ip geÃ§mediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± da Ã¶ÄŸrenildi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sanÄ±klar ve gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerinden yola Ã§Ä±kan savcÄ±lÄ±kÃ§a, Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n operasyon yapÄ±lan otelde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerdeki mahrem imamlarÄ± ile 4 ayrÄ± toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.Â
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ davasÄ±nda savunma yapan eski teknisyen astsubay KeleÅŸ, 15 Temmuz gecesi uÃ§uÅŸ yaptÄ±klarÄ± kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev planlamasÄ±nda, ÅžÄ±rnak'tan Ankara'ya 380 asker ile 3 zÄ±rhlÄ± aracÄ±n getirilmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TRT'ye baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, sÃ¶zde darbe bildirisinin okunmasÄ±na saÄŸlayan 146 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir defa daha uzatÄ±lacak." dedi.
Balkan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±yla YardÄ±mlaÅŸma DayanÄ±ÅŸma GenÃ§lik ve Spor DerneÄŸi 5. OlaÄŸan Kongreâ€™si YapÄ±ldÄ±
Adana'da FETÃ– Ã¼yelerinin toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri belirlenen otele gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan otel sahibi ve mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.
Tarsus'ta Bizans dÃ¶nemine ait 196 obje ile 60 sikke ele geÃ§irildi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yargÄ± hizmetlerinin etkinliÄŸini ve verimliliÄŸini artÄ±rmak amacÄ±yla BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Adalet ÅžurasÄ±" dÃ¼zenlenecek.
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi'nden Yrd. DoÃ§. Dr. Elik, ''TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸi Ä°ran iÃ§in ciddi bir milli gÃ¼venlik sorunudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki Ã¼lke de bÃ¶lgede tampon Ã¼lkedir ve gÃ¼venlik sorunu son derece hayati Ã¶neme sahiptir." dedi.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ersin Filizer tutuklandÄ±
Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan,12,3 metre uzunluÄŸuyla TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± olacak "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" projesi iÃ§in KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, "Kermeslere denetim artmalÄ±, 3 gÃ¼nÃ¼ geÃ§en kermesler resen vergi mÃ¼kellefi yapÄ±lmalÄ±" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 5 Ocak 2018'de, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesindeki konuÅŸmasÄ±nda kendisine yÃ¶nelik hakaret teÅŸkil eden sÃ¶zler sÃ¶ylediÄŸi gerekÃ§esiyle CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
Atina Ä°stinaf Mahkemesi, Yunanistanâ€™a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±â€™nÄ±n iltica talebine Yunan hÃ¼kÃ¼metinin itirazÄ±nÄ± kabul ederek yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "DÄ±ÅŸ kaynaktan acil ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla 2018 yÄ±lÄ±nda toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayÄ±mÄ±zÄ±n yetiÅŸtirilmesi planlanmaktadÄ±r." dedi.
KayÄ±tlÄ± elektronik posta adresini bildirmeyen medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸlara, bunlarÄ±n 5 Åžubat'a kadar Ãœst Kurula iletilmesi, aksi takdirde yayÄ±nlarÄ±nÄ±n 3 ay sÃ¼reyle durdurulacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin, "MHP CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adayÄ± gÃ¶stermeyecektir, MHP'nin genel baÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmayacaktÄ±r. " dedi.