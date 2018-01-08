14:16, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Otele dÃ¼zenlenen FETÃ– operasyonunda yakalanan ÅŸÃ¼pheliler adliyede





Adana'da FETÃ– Ã¼yelerinin toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri belirlenen otele gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan otel sahibi ve mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adana'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri belirlenen bir otele 26 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na dÃ¼zenlenen operasyondaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ otel sahibiÂ O.K, otel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ K.E. ve eÅŸi Z.E. ile resepsiyonist A.K'nin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen 4 ÅŸÃ¼pheliÂ adliyeye sevk edildi. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada ÅŸÃ¼pheli K.E'nin mÃ¼dÃ¼r olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ktan sonra otelde Ã¶rgÃ¼tsel toplantÄ±lar dÃ¼zenlediÄŸi, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyette bulunan ÅŸahÄ±slara ve yurtlara erzak yardÄ±mÄ±nda bulunulduÄŸu, firma sahiplerinden gazete aboneliÄŸi, Ã¶ÄŸrenci bursu, kurban baÄŸÄ±ÅŸÄ± adÄ± altÄ±nda para toplayarak Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. ÅžÃ¼pheli K.E'nin Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyarak Bank Asya'ya para yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, eÅŸi Z.E'nin de sosyal medya Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± hakkÄ±nda paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu ve sohbet toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti. ADÄ°L Ã–KSÃœZ DE OTELDE TOPLANTI YAPMIÅž SoruÅŸturma kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde "hava kuvvetleri imamÄ±" firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de beraberindeki kiÅŸilerle bu otelde 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ± iÃ§erisinde konakladÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti. KonakladÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re boyunca 2 otel personelinin servis yaptÄ±ÄŸÄ± Ã–ksÃ¼z'Ã¼n burada Ã¶rgÃ¼t toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi tespit edilmiÅŸti. SoruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtiren Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n toplantÄ±ya katÄ±lanlar, 15 Temmuz 2016'da gerÃ§ekleÅŸen darbe giriÅŸimiyle ilgili herhangi bir konuÅŸmanÄ±n geÃ§ip geÃ§mediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± da Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sanÄ±klar ve gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerinden yola Ã§Ä±kan savcÄ±lÄ±kÃ§a, Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n operasyon yapÄ±lan otelde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerdeki mahrem imamlarÄ± ile 4 ayrÄ± toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.Â

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