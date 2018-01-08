Ertuğrul'un torunları dedelerinin motiflerini işliyor

Bilecik'te Söğüt Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, Osmanlı ve Selçuklu sanatının motiflerini taşlara işleyerek geçmiş ile geleceği, tasarladıkları ürünlerde birleştiriyor.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler, Ertuğrul Gazi'nin türbesine 500 metre uzaklıktaki okullarında Osmanlı'nın kültürünü yaşatıyor.
Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim görevlisi sanat tarihçisi Hakan Karşıyaka, yaptığı açıklamada, Söğüt Meslek Yüksekokulunda Basım ve Yayın Teknolojileri ile Moda Tasarım Programlarında 350 civarında öğrencinin bulunduğunu söyledi.
Moda Tasarım Bölümündeki öğrencilerinin mezun olduktan sonra tasarım atölyelerinde, Basım ve Yayın Teknolojileri öğrencilerinin matbaalarda veya grafiker olarak iş bulma imkanlarının olduğunu aktaran Karşıyaka, "Ürün çıkartmanın aşamaları çok ince işçilik istiyor. Ürünler 7 haftalık bir periyotta ortaya çıkıyor. Biz bu ürünleri her yıl sonunda düzenlediğimiz sergilerde beğeniye sunuyoruz. Çok ilgi görüyor." dedi.
Böylece Osmanlı’nın kuruluş coğrafyasına Türkiye’nin farklı farklı illerden gelen öğrencilerin, hem bu kültür öğelerini tanıdığını hem de bu minvalde tasarımlar yapabildiğini anlatan Karşıyaka, gençlerin kuruluş coğrafyasında geçmişin izlerini minimize edip yeniden canlandırdıklarını aktardı.
Karşıyaka, milletlerin geçmişine sahip çıkmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, "İstiyoruz ki iki bölümde de öğrenim gören öğrencilerimiz geçmişi görsün, geleceğin tasarımlarını yapsın, modern olanla geçmişi kaynaştırsın. Gittiğimiz köylerde insanların üzerindeki kıyafetlerde gözükebilecek motiflerin isimlerini ve işlemesini öğrensinler. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez." yorumunu yaptı.
Söğüt Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Osmanlı ve Selçuklu sanatının motiflerini taşlara işleyerek geçmişlerini ayakta tutuyor
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