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19:19, 08 Ocak 2018 Pazartesi
Orta Asya
14:22, 08 Ocak 2018 Pazartesi

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TÄ°KA'dan KÄ±rgÄ±zistan'daki iÅŸsizlik sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne destek
TÄ°KA'dan KÄ±rgÄ±zistan'daki iÅŸsizlik sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne destek

KÄ±rgÄ±zistan KadÄ±nlar Kongresi BaÅŸkanÄ± AkbagÄ±ÅŸeva, "TÄ°KA sayesinde 3 bin kadÄ±nÄ±mÄ±z mesleki eÄŸitim kurslarÄ±na katÄ±ldÄ±. KÄ±rgÄ±zistan'da kadÄ±nlarÄ±n kaderinde belirleyici rol oynayan TÄ°KA ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine minnettarÄ±z" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rgÄ±zistan KadÄ±nlar Kongresi BaÅŸkanÄ± Zamira AkbagÄ±ÅŸeva, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) sayesinde KÄ±rgÄ±zistan'da 3 bin kadÄ±nÄ±n mesleki eÄŸitim kurslarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KÄ±rgÄ±zistan'da kadÄ±nlarÄ±n mesleki becerilerini artÄ±rma projelerini yÃ¼rÃ¼ten sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinden KadÄ±nlar Kongresinin BaÅŸkanÄ± AkbagÄ±ÅŸeva, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l BiÅŸkek'te TÄ°KA ile bilgisayar eÄŸitimi, dikiÅŸ, iÅŸ kurma, KÄ±rgÄ±zca ve konuÅŸma becerileri alanlarÄ±nda mesleki eÄŸitim kurslarÄ± dÃ¼zenlediklerini belirtti.

KadÄ±nlar Kongresinin kurulduÄŸu 1993'ten bu yana 15 bin kadÄ±nÄ±n mesleki becerilerini artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan AkbagÄ±ÅŸeva, en kapsamlÄ± iÅŸ birliÄŸi projesine imza attÄ±klarÄ± TÄ°KA ile kÄ±sa zamanda Ã¼lke genelinden 3 bin kadÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mesleki kurslar dÃ¼zenlediklerini ve bu kurslarÄ±n Ã§ok verimli geÃ§tiÄŸini kaydetti.

Mesleki eÄŸitim kurslarÄ±na ev hanÄ±mlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÅŸ kadÄ±nlarÄ±, devlet memurlarÄ± ve kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran AkbagÄ±ÅŸeva, "TÄ°KA, gelecek nesillere desteÄŸini esirgemedi. TÄ°KA, kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n kaderinde belirleyici rol oynadÄ±. TÄ°KA ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine minnettarÄ±z." dedi.

AkbagÄ±ÅŸeva, mesleki eÄŸitim kurslara katÄ±lan kadÄ±nlarÄ±n duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, projenin arkasÄ±ndaki TÄ°KA BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet SÃ¼reyya Er ve TÄ°KA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi BaÅŸkanÄ± Dr. Ali Ã–zgÃ¼n Ã–ztÃ¼rk'e teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.

TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle BiÅŸkek'te dÃ¼zenlenen kurslara katÄ±lan tekstil fabrikasÄ± sahibi GÃ¼lnura Narmanbetova da kurslar sayesinde iÅŸ alanÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± giderdiÄŸini anlattÄ±.

Narmanbetova, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"2013'te konfeksiyon atÃ¶lyesi kurdum. Bu sektÃ¶rde geliÅŸmek iÃ§in sÃ¼rekli yeni trendleri takip etmek lazÄ±m. Mesleki eÄŸitim becerilerimizi artÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. Ã–yle bir dÃ¶nem oldu ki iÅŸlerimiz durdu. Devlet organlarÄ±yla sorunlar yaÅŸamaya baÅŸladÄ±k. Mali sorunlarÄ±mÄ±z oldu. TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸi ile kurslarÄ±n dÃ¼zenleneceÄŸini Ã¶ÄŸrendim. BaÅŸvurarak kurslarÄ± tamamladÄ±m. Kurslar Ã§ok verimli oldu. Kurslara katÄ±lmasaydÄ±m bugÃ¼n hala sorunlarÄ±mÄ±z olurdu. Kurslarda ilgili devlet organlarÄ±yla Ã§Ä±kan sorunlarÄ±n giderilmesi Ã¶ÄŸretildi."



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