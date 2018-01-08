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Türkiye düşmanı Cem Özdemir Yeşiller'de iyice gözden düştü!
Türkiye düşmanı Cem Özdemir Yeşiller'de iyice gözden düştü!

Almanya'nın Yeşiller Partisinin Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen eş başkanı Cem Özdemir, parti içi yeterli destek bulamadığı için genel başkanlıktan sonra Meclis Grup Başkanlığına da aday olmayacağını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'nın Yeşiller Partisinin eş başkanı Cem Özdemir, genel başkanlıktan sonra Meclis Grup Başkanlığına da aday olmayacağını bildirdi. 

Partide 2008 yılından bu yana yürüttüğü eş başkanlık görevini bırakacağını daha önce duyuran Özdemir, partisinin Federal Meclis Grup Başkanlığına da adaylığını koymayacağını açıkladı.

Alman medyasına konuşan Özdemir, “Yeteri kadar destek yok. Bunu kabul etmek zorundayım.” dedi.

Özdemir, parti eş başkanlığı yerine dört yıl boyunca Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanı olarak görev yapmak istiyordu.

Yeşiller’de Meclis Grup Başkanlığı görevini 2013’ten bu yana Katrin Göring Eckardt ile Anton Hofreiter yürütüyor. Hofreiter'in karşısına yeterli destek olmadığı için çıkmaktan kaçınan Özdemir'in bundan sonra sadece milletvekili olarak görev yapması bekleniyor.

Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Özdemir, 2013 yılından beri Almanya Federal Meclisinde milletvekilliğini sürdürüyor.

Bu arada Yeşiller'in diğer eş başkanı Simone Peter da Özdemir gibi görevini devretmeye hazırlandığının sinyalini verdi.

Geçen yılın ekim ayında genel başkanlık için tekrar aday olacağını açıklayan Peter, bu kararından vazgeçtiğini bildirdi. Peter, parti üyelerine gönderdiği mektupta genel başkan adayı olmayacağını duyurdu.

Yeşiller'in 26 Ocak'ta yapılacak olağanüstü parti kongresinde Annalena Baerbock ve Robert Habeck isimleri eş başkanlık için ön plana çıkıyor.



İlgili Konular Almanya Yeşiller Partisi Cem Özdemir
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