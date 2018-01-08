14:54, 08 Ocak 2018 Pazartesi

MEB adÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilen Ã¶ÄŸrencileri bilgilendirme toplantÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Milli EÄŸitim BakanÄ±, AK Parti EskiÅŸehir Milletvekili Nabi AvcÄ±, "Allah aÅŸkÄ±na TÃ¼rkiye, gerÃ§ekten olmayan bir tehlikeyi abartÄ±yor olabilir mi? 15 Temmuz diye bir ÅŸey olmadÄ± mÄ±? Sadece eÄŸitim alanÄ±ndan vereceÄŸimiz Ã¶rnekler bile burada bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸeyin dÃ¶nmekte olduÄŸunu, TÃ¼rkiye ile ilgili bÃ¼yÃ¼k hesaplarÄ±n olduÄŸunu ortaya koyuyor." dedi.

AvcÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca (MEB) Crowne Plaza Ä°stanbul Harbiye Otel'de dÃ¼zenlenen, MEB adÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilen Ã¶ÄŸrencileri bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oturumunda, TÃ¼rkiye'nin bu alanda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k mesafe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Bursiyerlerin Ã§ok zorlu sÄ±navlardan geÃ§erek bu hakka sahip olduklarÄ±nÄ±, Ã¶ÄŸrencilerin de Ã§ok zorlu sÄ±navlardan geÃ§erek bu noktaya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AvcÄ±, "Bu bÃ¼yÃ¼k millet Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ceketi satmadan sizi okutma imkanÄ±na sahip ama sizin de milletin yaptÄ±ÄŸÄ± bu bÃ¼yÃ¼k fedakarlÄ±ÄŸÄ±, alicenaplÄ±ÄŸÄ± en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendireceÄŸinizden de eminim." ifadelerini kullandÄ±.

AvcÄ±, Ã§ok Ã¶nceden yapÄ±lan sÄ±navlarda liyakata yeterince dikkat edilmemesi nedeniyle yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilen Ã¶ÄŸrencilerde bÃ¼yÃ¼k fireler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Hem akademik baÅŸarÄ± anlamÄ±nda fireler yaÅŸadÄ±k hem de Ã¶zellikle son 20 yÄ±l iÃ§erisinde Amerika'ya ve bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerine gÃ¶nderdiÄŸimiz Ã¶ÄŸrencilerden maalesef kurda, kuÅŸa kaptÄ±rdÄ±klarÄ±mÄ±z da oldu. DolayÄ±sÄ±yla gittiÄŸiniz yerlerde sizi bekleyen en Ã¶nemli tehlikelerden bir tanesi de baÅŸta FETÃ– olmak Ã¼zere, size musallat olacak birtakÄ±m Ã¶rgÃ¼tler, oluÅŸumlar karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kabilir, mutlaka Ã§Ä±kacaktÄ±r. Onlara karÅŸÄ± fevkalade dikkatli olmak zorundasÄ±nÄ±z. Åžimdi bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtirme ve kendini olduÄŸundan farklÄ± gÃ¶sterme konusunda ne kadar mahir olduÄŸunu biz hem yurt dÄ±ÅŸÄ± hem yurt iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tecrÃ¼belerle gÃ¶rÃ¼yoruz. Onun iÃ§in karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bu tiplerin masumiyet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, naif gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sizi yanÄ±ltmasÄ±n."

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda lisans Ã¼stÃ¼ eÄŸitim alacak bursiyelerin her birinin akademik baÅŸarÄ±larÄ± tescillenen kiÅŸiler olduÄŸunu belirten AvcÄ±, bursiyerlere doktora Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'nin iÅŸine yarayacak uygulamalar, bilgiler noktasÄ±nda yapmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde tavsiyelerde bulundu.

"PARONAYAK OLMAMIZ TAKÄ°P EDÄ°LMEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z ANLAMINA GELMEZ"

AvcÄ±, Ã¶zellikle Avrupa ve Amerika'da TÃ¼rkiye hakkÄ±nda son dÃ¶nemde Ã§ok ciddi ve sistematik dezenformasyon, yanlÄ±ÅŸ bilgilendirme kampanyasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekerek, Ã¼lkenin son dÃ¶nemde Ã§ok ciddi bir saldÄ±rÄ± altÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.

AvcÄ±, "Siz bunu sÃ¶ylediÄŸinizde 'TÃ¼rkiye'de de iktidar dÄ±ÅŸ tehlike diyerek etrafÄ±nda bir bÃ¼tÃ¼nleÅŸme saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor' derler." deÄŸerlendirmesinde bulunarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Evet dÃ¼nyanÄ±n her yerinde Ã¶zellikle siyasi iktidarlar bunun iÃ§in varsa yabancÄ± tehdidini de bir ikna aracÄ± olarak kullanÄ±rlar. Hatta, pek Ã§ok yerde olmayan yabancÄ± tehditler de icat ederek kendi etraflarÄ±nda bir bÃ¼tÃ¼nleÅŸme saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar. Bunlar dÃ¼nya siyasetinde Ã¶rnekleri gÃ¶rÃ¼len uygulamalar ama Ã§ok meÅŸhur sÃ¶z vardÄ±r; paronayak olmamÄ±z takip edilmediÄŸimiz anlamÄ±na da gelmez. AynÄ± ÅŸekilde TÃ¼rkiye'de siyasi iktidarda tÃ¼m siyasi iktidarlar gibi olabildiÄŸince daha Ã§ok millet desteÄŸini arkasÄ±na almak ister. Muhalefetler de aynÄ± ÅŸekilde. Bunun iÃ§in de her tÃ¼rlÃ¼ argÃ¼manÄ± da kullanmalarÄ± rastlanan bir durumdur ama Allah aÅŸkÄ±na TÃ¼rkiye, gerÃ§ekten olmayan bir tehlikeyi abartÄ±yor olabilir mi? 15 Temmuz diye bir ÅŸey olmadÄ± mÄ±? Sadece eÄŸitim alanÄ±ndan vereceÄŸimiz Ã¶rnekler bile burada bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸeyin dÃ¶nmekte olduÄŸunu, TÃ¼rkiye ile ilgili bÃ¼yÃ¼k hesaplarÄ±n olduÄŸunu ortaya koyuyor. YanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda Suriye, ondan Ã¶nce Irak, ÅŸimdi Ä°ran, yukarÄ±da GÃ¼rcistan, Ukrayna... DÃ¼nya haritasÄ±nÄ± gÃ¶zÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne getirin ve dÃ¼nyanÄ±n hangi Ã¼lkesinin etrafÄ±nda bu kadar sÄ±cak yangÄ±n var?"

ÃœLKELER ARASI REKABET

MEB Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Orhan Erdem de iÃ§inde bulunulan yÃ¼zyÄ±lda kÃ¼reselleÅŸme, sosyoekonomik geliÅŸmelerin ve bilgi iletiÅŸim teknolojilerinin, ekonomik, toplumsal ve birÃ§ok alanda hÄ±zlÄ± ve kapsamlÄ± deÄŸiÅŸimlere sebep olduÄŸunu dile getirdi.

DeÄŸiÅŸimin en yoÄŸun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± alanlarÄ±n baÅŸÄ±nda eÄŸitimin, onunla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak da yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimin geldiÄŸini aktaran Erdem, bu etkileÅŸimin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olduÄŸunu ve yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimin, ekonomik, siyasi ve teknolojik geliÅŸmelerin yanÄ± sÄ±ra, toplumsal beklentiler, iÅŸ gÃ¼cÃ¼ ve istihdam politikalarÄ±nda da Ã¶nemli bir yer alan olarak yer tutmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Erdem, Ã¼niversite eÄŸitiminin, yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim, doktora gibi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bu Ã§aÄŸda, bilgi temelli toplumu oluÅŸturmak iÃ§in Ã¶nemli iÅŸlevlere sahip alanlar olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Yeni dÃ¼nya dÃ¼zeninin gerektirdiÄŸi iyi yetiÅŸmiÅŸ insan kaynaÄŸÄ± ve inovasyon, ekonomilerin Ã¶nemli bir itici gÃ¼cÃ¼ ve eÄŸitimin de deÄŸiÅŸen Ã¶nceliÄŸi haline gelmiÅŸtir. Bilgi ve teknolojide Ã¶ncÃ¼ olan Ã¼lkeler, ekonomi ve siyasi rekabette de gÃ¼cÃ¼ elinde bulundurmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸlardÄ±r. Ãœlkeler arasÄ± rekabet, kÄ±talar arasÄ±, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel niteliÄŸe bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. YoÄŸunlaÅŸan rekabet koÅŸullarÄ±nÄ±n belirleyici unsuru yÃ¼ksek nitelikli insan gÃ¼cÃ¼ olduÄŸundan yÃ¼ksek nitelikli, yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim talebi de hÄ±zla artmaktadÄ±r. 21. yÃ¼zyÄ±lda yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim, kitlesel eÄŸitim yapmakla birlikte, esas olarak uluslararasÄ± rekabet gÃ¼cÃ¼ne sahip insan gÃ¼cÃ¼ yetiÅŸtirmeye odaklanmaktadÄ±r."

Erdem, "Demokratik atÄ±lÄ±mlarÄ±mÄ±z ve yÃ¼kselen ekonomik performansÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aktif ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ dÄ±ÅŸ politika sonucunda bÃ¶lgemizdeki ve dÃ¼nyadaki TÃ¼rkiye imajÄ± tamamen deÄŸiÅŸmektedir." diyerek, TÃ¼rkiye'nin ve bÃ¶lge Ã¼lkelerin geleceÄŸine Ä±ÅŸÄ±k tutan tÃ¼m bilim insanlarÄ±nÄ±n kÄ±lavuzlarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenciler olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oturumu, aile fotoÄŸrafÄ±nÄ±n Ã§ekilmesiyle sona erdi.

Bilgilendirme toplantÄ±sÄ± 11 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar Ã§eÅŸitli baÅŸlÄ±klarda gerÃ§ekleÅŸtirilecek oturumlarla devam edecek.