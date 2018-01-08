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Malezya’da 22 yıl başbakanlık yapan Mahathir tekrar aday
Malezya’da 22 yıl başbakanlık yapan Mahathir tekrar aday

Muhalefet koalisyonu, başbakan adaylarının, 1981-2003 yıllarında başbakanlık yapan Mahathir Muhammed olduğunu duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malezya’da muhalefet koalisyonu, yıl ortalasında yapılması beklenen seçimlerde, başbakan adaylarının Mahathir Muhammed olduğunu bildirdi.

Muhalefet koalisyonundan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı ortalarında iktidarın büyük ortağı Birleşik Ulusal Malay Organizasyonundan (UMNO) istifa eden ve Birleşik Yerli Partisi (Partibumi) kurucuları arasında yer alan Mahathir'in başbakan adayı olduğu belirtildi.

Böylece, bu yılın ortasında yapılması beklenen seçimlerde iktidardaki Başbakan Necip Rezak’ın rakibi, 1976 yılından 1981'e kadar başbakan yardımcılığı, 1981 ila 2003 yıllarında da başbakanlık yapan 92 yaşındaki Mahathir oldu.

Mahathir de yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar benden hoşlanmayan insanlarla aynı tarafta olmak değişik bir duygu ancak Necip'e karşı kazanmak bu duygudan daha önemli.” ifadelerini kullandı.

İktidardaki Birleşik Malay Ulusal Partisinden (UMNO) ise “Muhalefetin, dünyanın en yaşlı başbakan adayını seçmesi trajikomik. Bu seçimi kolaylaştırdıkları için muhalefete teşekkür ederiz.” açıklaması yapıldı.

MAHATHİR MUHAMMED KİMDİR?

Malezya'nın 1981 ila 2003 yıllarında başbakanlığını yapan Mahathir, ülkenin en uzun dönem başbakanlık görevi yapan siyasetçi ünvanına sahip.

Mahathir, 2003 yılında Ahmed Badavi’yi başbakanlığa taşıyıp ardından 2009'da onun yerine Necip'i başbakanlığa getirmede etkin rol oynamıştı.

Başbakan Necip'i eleştiren ve karşıt politika izleyen Mahathir, ilk genel seçimde Necip ve partisini oy kaybına uğratarak yerinden etmek fikrini ortaya atmıştı.

Ülkede 1987'de ortaya çıkan siyasi ayaklanmalara sert güvenlik yasalarını kullanarak karşılık veren Mahathir, kendisine karşı ayaklanan muhalifleri tutuklatmış, gazeteleri kapatmış ve üst düzey yargıçları görevden almıştı.

1MDB YOLSUZLUK SUÇLAMALARININ SEÇİME ETKİSİ

Seçimlerde, 2015 yılında Başbakan Necip Rezak hakkında öne sürülen yolsuzluk iddialarının büyük rol oynaması bekleniyor.

Ülkede 2009 yılından bu yana başbakanlık görevinde bulunan Malezya’nın ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak’ın oğlu ve 56 yıldır iktidarda olan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) genel başkanı Necip Rezak ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

Malezya'da yaklaşık 11 milyar dolar borcu bulunan devlete ait "1MalaysiaDevelopment Bhd (1MDB)" adlı yatırım şirketiyle ilgili soruşturmada yer alan belgelerin, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar arasında transfer edilen 681 milyon doların Necip'in kişisel banka hesaplarına transfer edildiği öne sürülmüştü.
Malezyalılar Necip Rezak'ın kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda Başbakan aleyhine gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen paranın, 681 milyon dolarının Suudi kraliyet ailesinin yaptığı kişisel bağış olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Başbakan Necip de paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlama ve Necip Rezak'ın kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü.

Daha sonra parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

UMNO 56 YILDIR İKTİDARDA

Bağımsızlığın ilan edildiği 1957'den bu yana ülkeyi yöneten UMNO, tarihinin en kötü sonucunu elde etse de 2013 yılında yapılan genel seçimleri kazanmıştı.

Necip'in başkanlığındaki UMNO’nun 2013 seçimlerinde 135 olan sandalye sayısı 133'e düşmüştü.

Liderliğini Enver İbrahim'in üstlendiği muhalefetteki Halkın İttifakı Bloku ise 89 sandalye kazanmıştı.



İlgili Konular Malezya Mahathir Muhammed
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