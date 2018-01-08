15:22, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Ä°ngiltere'nin Kuzey Ä°rlanda bakanÄ± istifa etti





Kuzey Ä°rlanda'dan Sorumlu Bakan Brokenshire, saÄŸlÄ±k sorunu sebebiyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere'nin Kuzey Ä°rlanda'dan Sorumlu BakanÄ± James Brokenshire, gÃ¶revinden istifa etti. Kuzey Ä°rlanda BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Brokenshire'Ä±n, saÄŸlÄ±k sorunu sebebiyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, 50 yaÅŸÄ±ndaki Brokenshire'Ä±n yakÄ±n zamanda akciÄŸer ameliyatÄ± geÃ§irmesinin beklendiÄŸini yazdÄ±. Bu arada BaÅŸbakan Theresa May'in bugÃ¼n kabinede deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmesi bekleniyor. Ada basÄ±nÄ±, baÅŸta EÄŸitim BakanÄ± Justine Greening olmak Ã¼zere birÃ§ok bakanÄ±n yerinden olacaÄŸÄ±nÄ± ancak Maliye BakanÄ± Philip Hammond, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Amber Rudd ile Brexit BakanÄ± David Davisâ€™in gÃ¶revlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye devam edeceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Savunma BakanÄ± Michael Fallon ile BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Damian Green, geÃ§en yÄ±lÄ±n sonuna doÄŸru bir ay arayla istifalarÄ±nÄ± vermiÅŸti. Kabineyi sarsan bir olay da UluslararasÄ± KalkÄ±nma BakanÄ± Priti Patelâ€™in, Ä°srailli yetkililerle yaptÄ±ÄŸÄ± izinsiz gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifa etmek zorunda kalmasÄ±yla yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

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