15:43, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Husilerin balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± engellendi



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Husiler tarafÄ±ndan Yemen ordusunun yÃ¶netim merkezi olan Marib iline atÄ±lan balistik fÃ¼ze, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'de Husilerin Marib iline attÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼zenin, Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildiÄŸi bildirildi. Koalisyona yakÄ±n askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Husiler tarafÄ±ndan Yemen ordusunun yÃ¶netim merkezi olan Marib iline atÄ±lan balistik fÃ¼ze, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi. Olayda herhangi bir can kaybÄ± ya da yaralanmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± bÃ¶lgeleri kontrolÃ¼nde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaÅŸta meÅŸru yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere destek veriyor.

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