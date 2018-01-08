Hazar Denizi'nde yeni dÃ¶nem

Hazar Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan devletler, Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer ÅŸekilde limanlardaki devlet kontrolÃ¼ iÃ§in birleÅŸik bir rejim kurma kararÄ± aldÄ±lar. SÃ¶z konusu bilgi bugÃ¼n, 8 Ocak'ta, Kazakistan YatÄ±rÄ±m ve KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada paylaÅŸÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, liman kontrollerinde tatbik edilecek usÃ¼llerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak uyumlu hale getirilmesi maksadÄ±yla Kazakistan YatÄ±rÄ±m ve KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, kÄ±yÄ± Ã¼lkelerin ilgili kurumlarÄ±yla ortak Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± belirtildi. BirleÅŸik rejimle birlikte, gemilerdeki teknik gÃ¼venliÄŸin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ve bÃ¶lgede bulunan standart altÄ± gemilerin kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Bu kapsamda Hazar Denizi'nde yaÅŸanan gemi kazalarÄ±nÄ±n en aza indirgenmesi, mÃ¼rettebat ile yolcu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda can ve mal gÃ¼venliÄŸinin garanti altÄ±na alÄ±nmasÄ±, kargolarÄ±n gÃ¼venli bir ÅŸekilde taÅŸÄ±nmasÄ± hedefleniyor.
Ã–te yandan yeni uygulama sayesinde iyi teknik koÅŸullardaki gemilere yÃ¶nelik denetimlerin azaltÄ±lmasÄ±yla ve bu kontroller iÃ§in kullanÄ±lacak kaynaklarÄ±n deniz seyrÃ¼seferinin gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlike potansiyeli taÅŸÄ±yan gemilere yÃ¶nlendirilmesi mÃ¼mkÃ¼n olacak.
Hazar Denizi'nde toplamda 1.600 gemi operasyonel faaliyet gÃ¶sterirken, bunlardan 320'si Kazakistan bandÄ±ralÄ± durumda bulunuyor. Hazar Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± olan Ã¼lkeleri ise Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, TÃ¼rkmenistan ve Ä°ran oluÅŸturuyor. Kazakistan ise 2 bin 300 kilometrelik sahiliyle, Hazar Denizi'ne en uzun kÄ±yÄ±sÄ± olan Ã¼lke olarak kabul ediliyor.
Kaynak: QHA
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Hazar Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan devletler, Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer ÅŸekilde limanlardaki devlet kontrolÃ¼ iÃ§in birleÅŸik bir rejim kurma kararÄ± aldÄ±lar.
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