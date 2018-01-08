DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz." dedi.
Vatikan'daki Apostolik SarayÄ±'nda yeni yÄ±l vesilesiyle bÃ¼yÃ¼kelÃ§i ve diplomatik temsilcileri aÄŸÄ±rlayan Papa, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gelecekteki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n sÃ¼kunet, diyalog ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Ä°nsan onurunun ve Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi'nin Ã¶nemine iÅŸaret eden Papa, bu kapsamda yaÅŸama hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ±ndaki en Ã¶nemli etkenin de barÄ±ÅŸÄ±n tesisi ve muhafazasÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Papa Franciscus, Suriye konusunda barÄ±ÅŸ giriÅŸimlerinin devam etmesinin bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Etnik veya dini mensubiyetine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n her bir vatandaÅŸÄ±n Ã¼lkenin geliÅŸimine aktif katÄ±lÄ±m saÄŸlayabileceÄŸi bir sosyal ortam ile gerekli yasal, siyasi ve gÃ¼venlik koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± bir ihtiyaÃ§." ifadelerini kullandÄ±.
Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n evlerine dÃ¶nmesinin Ã¶nemine deÄŸinen Papa, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"BaÅŸta ÃœrdÃ¼n, LÃ¼bnan ve TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±nan mÃ¼ltecilerin evlerine dÃ¶nebilmesi de Ã§ok Ã¶nemli. Bu Ã¼lkelerin bÃ¶yle zorlu bir zamanda gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zveri ve Ã§aba takdire ÅŸayan. Bu Ã§abalarÄ± ve Suriyeli mÃ¼ltecilerin evlerine dÃ¶nebilmeleri iÃ§in gerekli ortamÄ±n oluÅŸturulmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki gayretleri, bÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± toplumun desteklemesi gerekiyor."
Ä°KÄ° DEVLETLÄ° Ã‡Ã–ZÃœM
Filistin ve Ä°srailliler arasÄ±nda son dÃ¶nemde artan gerilim ve KudÃ¼s konusuna deÄŸinen Papa, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BirleÅŸmiÅŸ Milletler kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz. (Ä°srail ve Filistin arasÄ±ndaki) 70 yÄ±llÄ±k Ã§atÄ±ÅŸma tarihinde ÅŸu an, bÃ¶lgede kabul edilen uluslararasÄ± sÄ±nÄ±rlar Ã§erÃ§evesinde, iki baÄŸÄ±msÄ±z devletin var olduÄŸu bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lmasÄ±na her zamankinden daha acil ÅŸekilde ihtiyaÃ§ duyuluyor. Zorluklara raÄŸmen, diyaloÄŸun tesisi ve mÃ¼zakerelerin devam ettirilmesi, iki halkÄ±n barÄ±ÅŸ iÃ§inde bir arada yaÅŸayabilmesi amacÄ±na ulaÅŸabilmek iÃ§in en doÄŸru yol."
SavaÅŸÄ±n, gÃ¶Ã§Ã¼n ve yoksulluÄŸun aileleri paramparÃ§a ettiÄŸini sÃ¶yleyen Papa, sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ±n Ã§oÄŸunlukla insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n eline dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekti.
BangladeÅŸ'e ziyareti sÄ±rasÄ±nda ÅŸahit olduÄŸu ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) durumunu hatÄ±rlatan Papa, BangladeÅŸ'e ve gÃ¶Ã§menlere kucak aÃ§an Ã¼lkelere teÅŸekkÃ¼r etti.
AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangalanÄ±n benzeri "ntxuva" adÄ±yla Mozambik'te oynanÄ±yor
ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi
Hazar Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan devletler, Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer ÅŸekilde limanlardaki devlet kontrolÃ¼ iÃ§in birleÅŸik bir rejim kurma kararÄ± aldÄ±lar.
Husiler tarafÄ±ndan Yemen ordusunun yÃ¶netim merkezi olan Marib iline atÄ±lan balistik fÃ¼ze, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.
Kuzey Ä°rlanda'dan Sorumlu Bakan Brokenshire, saÄŸlÄ±k sorunu sebebiyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±
Londra merkezli "War on Want" adlÄ± kuruluÅŸun Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Rahman, "Bu, sistematik olarak Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmasÄ± ile uluslararasÄ± hukuku sÃ¼rekli ihlal etmesinden dolayÄ± Ä°srail'i sorumlu bulan bir hareketi susturmaya yÃ¶nelik umutsuzca yapÄ±lan bir giriÅŸimdir" dedi
Muhalefet koalisyonu, baÅŸbakan adaylarÄ±nÄ±n, 1981-2003 yÄ±llarÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k yapan Mahathir Muhammed olduÄŸunu duyurdu
Almanya'nÄ±n YeÅŸiller Partisinin TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemleriyle bilinen eÅŸ baÅŸkanÄ± Cem Ã–zdemir, parti iÃ§i yeterli destek bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in genel baÅŸkanlÄ±ktan sonra Meclis Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±