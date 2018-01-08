16:00, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Papa'dan "KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne saygÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz." dedi.

Vatikan'daki Apostolik SarayÄ±'nda yeni yÄ±l vesilesiyle bÃ¼yÃ¼kelÃ§i ve diplomatik temsilcileri aÄŸÄ±rlayan Papa, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gelecekteki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n sÃ¼kunet, diyalog ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ä°nsan onurunun ve Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi'nin Ã¶nemine iÅŸaret eden Papa, bu kapsamda yaÅŸama hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ±ndaki en Ã¶nemli etkenin de barÄ±ÅŸÄ±n tesisi ve muhafazasÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Papa Franciscus, Suriye konusunda barÄ±ÅŸ giriÅŸimlerinin devam etmesinin bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Etnik veya dini mensubiyetine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n her bir vatandaÅŸÄ±n Ã¼lkenin geliÅŸimine aktif katÄ±lÄ±m saÄŸlayabileceÄŸi bir sosyal ortam ile gerekli yasal, siyasi ve gÃ¼venlik koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± bir ihtiyaÃ§." ifadelerini kullandÄ±.

Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n evlerine dÃ¶nmesinin Ã¶nemine deÄŸinen Papa, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"BaÅŸta ÃœrdÃ¼n, LÃ¼bnan ve TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±nan mÃ¼ltecilerin evlerine dÃ¶nebilmesi de Ã§ok Ã¶nemli. Bu Ã¼lkelerin bÃ¶yle zorlu bir zamanda gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zveri ve Ã§aba takdire ÅŸayan. Bu Ã§abalarÄ± ve Suriyeli mÃ¼ltecilerin evlerine dÃ¶nebilmeleri iÃ§in gerekli ortamÄ±n oluÅŸturulmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki gayretleri, bÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± toplumun desteklemesi gerekiyor."

Ä°KÄ° DEVLETLÄ° Ã‡Ã–ZÃœM

Filistin ve Ä°srailliler arasÄ±nda son dÃ¶nemde artan gerilim ve KudÃ¼s konusuna deÄŸinen Papa, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BirleÅŸmiÅŸ Milletler kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz. (Ä°srail ve Filistin arasÄ±ndaki) 70 yÄ±llÄ±k Ã§atÄ±ÅŸma tarihinde ÅŸu an, bÃ¶lgede kabul edilen uluslararasÄ± sÄ±nÄ±rlar Ã§erÃ§evesinde, iki baÄŸÄ±msÄ±z devletin var olduÄŸu bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lmasÄ±na her zamankinden daha acil ÅŸekilde ihtiyaÃ§ duyuluyor. Zorluklara raÄŸmen, diyaloÄŸun tesisi ve mÃ¼zakerelerin devam ettirilmesi, iki halkÄ±n barÄ±ÅŸ iÃ§inde bir arada yaÅŸayabilmesi amacÄ±na ulaÅŸabilmek iÃ§in en doÄŸru yol."

SavaÅŸÄ±n, gÃ¶Ã§Ã¼n ve yoksulluÄŸun aileleri paramparÃ§a ettiÄŸini sÃ¶yleyen Papa, sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ±n Ã§oÄŸunlukla insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n eline dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekti.

BangladeÅŸ'e ziyareti sÄ±rasÄ±nda ÅŸahit olduÄŸu ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) durumunu hatÄ±rlatan Papa, BangladeÅŸ'e ve gÃ¶Ã§menlere kucak aÃ§an Ã¼lkelere teÅŸekkÃ¼r etti.