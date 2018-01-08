Fransa'ya iltica baÅŸvurularÄ± yÃ¼zde 17 arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'ya yapÄ±lan iltica baÅŸvurularÄ± 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±la oranla yÃ¼zde 17 arttÄ±.
Fransa MÃ¼ltecileri Koruma Ofisi'nin (Ofpra) raporuna gÃ¶re, Ã¼lkeye geÃ§en yÄ±l iltica baÅŸvurusu yapanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100 bin 412'ye ulaÅŸtÄ±.
BaÅŸvurularÄ±n Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 17 arttÄ±ÄŸÄ± vurgulanan raporda, mÃ¼lteci olmak isteyenlerin Ã§oÄŸunluÄŸunun sÄ±rasÄ±yla Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve Sudan'dan talepte bulunduÄŸu kaydedildi.
Raporda, 2017'de Arnavutluk'tan 7 bin 630 baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ± ve bu Ã¼lkeden iltica taleplerinin bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 66 artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesine iÅŸaret edildi.
Afganistan'dan baÅŸvurular yÃ¼zde 6 artÄ±ÅŸla 5 bin 987'ye ulaÅŸÄ±rken, Haiti'den 4 bin 934 kiÅŸi iltica talebinde bulundu.
Sudan'dan baÅŸvurular ise bir Ã¶nceki yÄ±la oranla yÃ¼zde 24 azalarak, 4 bin 486 olarak verildi.
Raporda ayrÄ±ca, Fransa'nÄ±n iltica taleplerini 2016 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 36, 2017'de ise yÃ¼zde 38 oranÄ±nda olumlu sonuÃ§landÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Fransa'ya yapÄ±lan iltica baÅŸvurularÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 6,5 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–te yandan, Ã¼lkenin kuzeyindeki Calais kentinde, 2016'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± Jungle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan kamp yetersizliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in barÄ±nma sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e bÃ¼yÃ¼yor.
BaÅŸkent Paris'e gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, sokaklara kurduklarÄ± Ã§adÄ±rlarda aÃ§lÄ±k, parasÄ±zlÄ±k ve dondurucu soÄŸukla mÃ¼cadele ediyor.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girip acil barÄ±nma merkezlerinde kalanlarÄ±n baÅŸka merkezlere yÃ¶nlendirilmesine iliÅŸkin geÃ§tiÄŸimiz 12 AralÄ±k'ta yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± genelgeye birÃ§ok sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tepki gÃ¶stermiÅŸti.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda, 8 AralÄ±k'ta acil barÄ±nma merkezleri hakkÄ±nda dÃ¼zenlenen bir toplantÄ±ya katÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 20 insani yardÄ±m kuruluÅŸu, Fransa tarihinde ilk kez yapÄ±lacak bir uygulamayla bu merkezlerde kalanlarÄ±n kimlik bilgilerinin tespit edilip, buradan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren plana tepki gÃ¶stererek, toplantÄ±yÄ± terk etmiÅŸti.
Fransa'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ve Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu koÅŸullar, Ã¼lkedeki sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerince de sÄ±k sÄ±k eleÅŸtiriliyor. Ä°nsani yardÄ±m kuruluÅŸunda gÃ¶rev yapan bir grup, geÃ§en ay sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu kÃ¶tÃ¼ koÅŸullara dikkati Ã§ekmek iÃ§in Fransa Uyum BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nÄ±n duvarÄ±na, "Berbat aÄŸÄ±rlama" ifadesini yazmÄ±ÅŸtÄ±.
AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangalanÄ±n benzeri "ntxuva" adÄ±yla Mozambik'te oynanÄ±yor
ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi
Hazar Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan devletler, Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer ÅŸekilde limanlardaki devlet kontrolÃ¼ iÃ§in birleÅŸik bir rejim kurma kararÄ± aldÄ±lar.
Husiler tarafÄ±ndan Yemen ordusunun yÃ¶netim merkezi olan Marib iline atÄ±lan balistik fÃ¼ze, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.
Kuzey Ä°rlanda'dan Sorumlu Bakan Brokenshire, saÄŸlÄ±k sorunu sebebiyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±
Londra merkezli "War on Want" adlÄ± kuruluÅŸun Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Rahman, "Bu, sistematik olarak Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmasÄ± ile uluslararasÄ± hukuku sÃ¼rekli ihlal etmesinden dolayÄ± Ä°srail'i sorumlu bulan bir hareketi susturmaya yÃ¶nelik umutsuzca yapÄ±lan bir giriÅŸimdir" dedi
Muhalefet koalisyonu, baÅŸbakan adaylarÄ±nÄ±n, 1981-2003 yÄ±llarÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k yapan Mahathir Muhammed olduÄŸunu duyurdu
Almanya'nÄ±n YeÅŸiller Partisinin TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemleriyle bilinen eÅŸ baÅŸkanÄ± Cem Ã–zdemir, parti iÃ§i yeterli destek bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in genel baÅŸkanlÄ±ktan sonra Meclis Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±