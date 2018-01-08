16:11, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Fransa'ya iltica baÅŸvurularÄ± yÃ¼zde 17 arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'ya yapÄ±lan iltica baÅŸvurularÄ± 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±la oranla yÃ¼zde 17 arttÄ±.

Fransa MÃ¼ltecileri Koruma Ofisi'nin (Ofpra) raporuna gÃ¶re, Ã¼lkeye geÃ§en yÄ±l iltica baÅŸvurusu yapanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100 bin 412'ye ulaÅŸtÄ±.

BaÅŸvurularÄ±n Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 17 arttÄ±ÄŸÄ± vurgulanan raporda, mÃ¼lteci olmak isteyenlerin Ã§oÄŸunluÄŸunun sÄ±rasÄ±yla Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve Sudan'dan talepte bulunduÄŸu kaydedildi.

Raporda, 2017'de Arnavutluk'tan 7 bin 630 baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ± ve bu Ã¼lkeden iltica taleplerinin bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 66 artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesine iÅŸaret edildi.

Afganistan'dan baÅŸvurular yÃ¼zde 6 artÄ±ÅŸla 5 bin 987'ye ulaÅŸÄ±rken, Haiti'den 4 bin 934 kiÅŸi iltica talebinde bulundu.

Sudan'dan baÅŸvurular ise bir Ã¶nceki yÄ±la oranla yÃ¼zde 24 azalarak, 4 bin 486 olarak verildi.

Raporda ayrÄ±ca, Fransa'nÄ±n iltica taleplerini 2016 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 36, 2017'de ise yÃ¼zde 38 oranÄ±nda olumlu sonuÃ§landÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Fransa'ya yapÄ±lan iltica baÅŸvurularÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 6,5 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan, Ã¼lkenin kuzeyindeki Calais kentinde, 2016'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± Jungle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan kamp yetersizliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in barÄ±nma sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e bÃ¼yÃ¼yor.

BaÅŸkent Paris'e gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, sokaklara kurduklarÄ± Ã§adÄ±rlarda aÃ§lÄ±k, parasÄ±zlÄ±k ve dondurucu soÄŸukla mÃ¼cadele ediyor.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girip acil barÄ±nma merkezlerinde kalanlarÄ±n baÅŸka merkezlere yÃ¶nlendirilmesine iliÅŸkin geÃ§tiÄŸimiz 12 AralÄ±k'ta yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± genelgeye birÃ§ok sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tepki gÃ¶stermiÅŸti.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda, 8 AralÄ±k'ta acil barÄ±nma merkezleri hakkÄ±nda dÃ¼zenlenen bir toplantÄ±ya katÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 20 insani yardÄ±m kuruluÅŸu, Fransa tarihinde ilk kez yapÄ±lacak bir uygulamayla bu merkezlerde kalanlarÄ±n kimlik bilgilerinin tespit edilip, buradan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren plana tepki gÃ¶stererek, toplantÄ±yÄ± terk etmiÅŸti.

Fransa'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ve Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu koÅŸullar, Ã¼lkedeki sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerince de sÄ±k sÄ±k eleÅŸtiriliyor. Ä°nsani yardÄ±m kuruluÅŸunda gÃ¶rev yapan bir grup, geÃ§en ay sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu kÃ¶tÃ¼ koÅŸullara dikkati Ã§ekmek iÃ§in Fransa Uyum BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nÄ±n duvarÄ±na, "Berbat aÄŸÄ±rlama" ifadesini yazmÄ±ÅŸtÄ±.