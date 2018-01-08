16:28, 08 Ocak 2018 Pazartesi

BESADER 5. OlaÄŸan Kongre'si gerÃ§ekleÅŸtirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BESADER (Balkan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±yla YardÄ±mlaÅŸma DayanÄ±ÅŸma GenÃ§lik ve Spor DerneÄŸi) 5. OlaÄŸan Kongre'si 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, dernek merkezinde yapÄ±lan ilk oturumda Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±ndan ikinci oturum 06 Ocak 2018 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°MH Bahariye Mevlevihaneâ€™sinde yapÄ±ldÄ±.Â

SunuculuÄŸunu Hayri Ã–zturanâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± yemek faslÄ± ile baÅŸlayan kongrenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, her zaman olduÄŸu gibi gÃ¼zel bir Kurâ€™an tilaveti ile yapÄ±ldÄ±.Â Daha sonra BESADERâ€™in son iki yÄ±lda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± anlatan bir sinevizyon gÃ¶sterildi.

AyrÄ±ca bÃ¼tÃ¼n davetlilere BESADERâ€™in faaliyetlerini ihtiva eden birer BÃœLTEN daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan, artÄ±k gelenekselleÅŸmeye baÅŸlayan ve izleyicilerden bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan Bosna ilÃ¢hi-ezgi gurubu sahne aldÄ±. Gurup TÃ¼rkÃ§e, ArapÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a ezgiler seslendirdi.

Kongre gÃ¼ndemlerine geÃ§ilmeden Ã¶nce, BESADERâ€™in kurucusu ve baÅŸkanÄ± muhterem Yunus TORPÄ°L kÄ±sa bir selamlama konuÅŸmasÄ± yaparak, geÃ§miÅŸ yÃ¶netim kurluna yaptÄ±klarÄ± hizmetlerden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti ve BESADERâ€™in yeni dÃ¶nemde daha verimli ve hayÄ±rlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara imza atacaÄŸÄ±nÄ± umduÄŸunu sÃ¶yledi.

Daha sonra sÃ¶z alan BaÅŸkan vekilimiz Semih ÅženkardeÅŸler ise derneÄŸimizin faaliyetlerinden, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan ve geleceÄŸe yÃ¶nelik planlarÄ±ndan bahsetti. Bilhassa Mart ayÄ± iÃ§inde yapacaÄŸÄ±mÄ±z 10. KÄ±ÅŸ kampÄ±, Ã¶ÄŸrenci burslarÄ± ve yeni dÃ¶nemde Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len aylÄ±k dergiye iliÅŸkin bilgilendirmelerde bulunan ÅženkardeÅŸler kongrenin hayÄ±rlÄ± ve bereketli geÃ§mesini temenni etti.

Divan baÅŸkanÄ± Orhan KÄ±tayâ€™Ä±n riyasetinde gÃ¼ndem gereÄŸi Ã¶nce faaliyet raporu, ardÄ±ndan gelir-gider raporu okundu. MÃ¼teakiben yeni yÃ¶netim ve denetleme kurulunun seÃ§imine geÃ§ildi. AÃ§Ä±k oylama ile yapÄ±lan seÃ§im sonucunda, mevcut Ã¼yelerin tamamÄ±nÄ±n oylarÄ±yla, 20 kiÅŸiden oluÅŸan yeni yÃ¶netim ve denetleme kurulu yedekleriyle birlikte belirlenmiÅŸ oldu. Buna gÃ¶re yeni yÃ¶netim aÅŸaÄŸÄ±daki isimlerden oluÅŸtu:

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