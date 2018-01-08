BESADER 5. OlaÄŸan Kongre'si gerÃ§ekleÅŸtirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BESADER (Balkan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±yla YardÄ±mlaÅŸma DayanÄ±ÅŸma GenÃ§lik ve Spor DerneÄŸi) 5. OlaÄŸan Kongre'si 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, dernek merkezinde yapÄ±lan ilk oturumda Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±ndan ikinci oturum 06 Ocak 2018 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°MH Bahariye Mevlevihaneâ€™sinde yapÄ±ldÄ±.Â
SunuculuÄŸunu Hayri Ã–zturanâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± yemek faslÄ± ile baÅŸlayan kongrenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, her zaman olduÄŸu gibi gÃ¼zel bir Kurâ€™an tilaveti ile yapÄ±ldÄ±.Â Daha sonra BESADERâ€™in son iki yÄ±lda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± anlatan bir sinevizyon gÃ¶sterildi.
AyrÄ±ca bÃ¼tÃ¼n davetlilere BESADERâ€™in faaliyetlerini ihtiva eden birer BÃœLTEN daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan, artÄ±k gelenekselleÅŸmeye baÅŸlayan ve izleyicilerden bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan Bosna ilÃ¢hi-ezgi gurubu sahne aldÄ±. Gurup TÃ¼rkÃ§e, ArapÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a ezgiler seslendirdi.
Kongre gÃ¼ndemlerine geÃ§ilmeden Ã¶nce, BESADERâ€™in kurucusu ve baÅŸkanÄ± muhterem Yunus TORPÄ°L kÄ±sa bir selamlama konuÅŸmasÄ± yaparak, geÃ§miÅŸ yÃ¶netim kurluna yaptÄ±klarÄ± hizmetlerden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti ve BESADERâ€™in yeni dÃ¶nemde daha verimli ve hayÄ±rlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara imza atacaÄŸÄ±nÄ± umduÄŸunu sÃ¶yledi.
Daha sonra sÃ¶z alan BaÅŸkan vekilimiz Semih ÅženkardeÅŸler ise derneÄŸimizin faaliyetlerinden, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan ve geleceÄŸe yÃ¶nelik planlarÄ±ndan bahsetti. Bilhassa Mart ayÄ± iÃ§inde yapacaÄŸÄ±mÄ±z 10. KÄ±ÅŸ kampÄ±, Ã¶ÄŸrenci burslarÄ± ve yeni dÃ¶nemde Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len aylÄ±k dergiye iliÅŸkin bilgilendirmelerde bulunan ÅženkardeÅŸler kongrenin hayÄ±rlÄ± ve bereketli geÃ§mesini temenni etti.
Divan baÅŸkanÄ± Orhan KÄ±tayâ€™Ä±n riyasetinde gÃ¼ndem gereÄŸi Ã¶nce faaliyet raporu, ardÄ±ndan gelir-gider raporu okundu. MÃ¼teakiben yeni yÃ¶netim ve denetleme kurulunun seÃ§imine geÃ§ildi. AÃ§Ä±k oylama ile yapÄ±lan seÃ§im sonucunda, mevcut Ã¼yelerin tamamÄ±nÄ±n oylarÄ±yla, 20 kiÅŸiden oluÅŸan yeni yÃ¶netim ve denetleme kurulu yedekleriyle birlikte belirlenmiÅŸ oldu. Buna gÃ¶re yeni yÃ¶netim aÅŸaÄŸÄ±daki isimlerden oluÅŸtu:
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AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ davasÄ±nda savunma yapan eski teknisyen astsubay KeleÅŸ, 15 Temmuz gecesi uÃ§uÅŸ yaptÄ±klarÄ± kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev planlamasÄ±nda, ÅžÄ±rnak'tan Ankara'ya 380 asker ile 3 zÄ±rhlÄ± aracÄ±n getirilmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TRT'ye baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, sÃ¶zde darbe bildirisinin okunmasÄ±na saÄŸlayan 146 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir defa daha uzatÄ±lacak." dedi.
Balkan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±yla YardÄ±mlaÅŸma DayanÄ±ÅŸma GenÃ§lik ve Spor DerneÄŸi 5. OlaÄŸan Kongreâ€™si YapÄ±ldÄ±
Adana'da FETÃ– Ã¼yelerinin toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri belirlenen otele gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan otel sahibi ve mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.
Tarsus'ta Bizans dÃ¶nemine ait 196 obje ile 60 sikke ele geÃ§irildi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yargÄ± hizmetlerinin etkinliÄŸini ve verimliliÄŸini artÄ±rmak amacÄ±yla BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Adalet ÅžurasÄ±" dÃ¼zenlenecek.
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi'nden Yrd. DoÃ§. Dr. Elik, ''TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸi Ä°ran iÃ§in ciddi bir milli gÃ¼venlik sorunudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki Ã¼lke de bÃ¶lgede tampon Ã¼lkedir ve gÃ¼venlik sorunu son derece hayati Ã¶neme sahiptir." dedi.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ersin Filizer tutuklandÄ±
Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan,12,3 metre uzunluÄŸuyla TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± olacak "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" projesi iÃ§in KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, "Kermeslere denetim artmalÄ±, 3 gÃ¼nÃ¼ geÃ§en kermesler resen vergi mÃ¼kellefi yapÄ±lmalÄ±" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 5 Ocak 2018'de, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesindeki konuÅŸmasÄ±nda kendisine yÃ¶nelik hakaret teÅŸkil eden sÃ¶zler sÃ¶ylediÄŸi gerekÃ§esiyle CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
Atina Ä°stinaf Mahkemesi, Yunanistanâ€™a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±â€™nÄ±n iltica talebine Yunan hÃ¼kÃ¼metinin itirazÄ±nÄ± kabul ederek yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "DÄ±ÅŸ kaynaktan acil ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla 2018 yÄ±lÄ±nda toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayÄ±mÄ±zÄ±n yetiÅŸtirilmesi planlanmaktadÄ±r." dedi.
KayÄ±tlÄ± elektronik posta adresini bildirmeyen medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸlara, bunlarÄ±n 5 Åžubat'a kadar Ãœst Kurula iletilmesi, aksi takdirde yayÄ±nlarÄ±nÄ±n 3 ay sÃ¼reyle durdurulacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin, "MHP CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adayÄ± gÃ¶stermeyecektir, MHP'nin genel baÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmayacaktÄ±r. " dedi.