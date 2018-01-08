16:52, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±n'dan KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, baÅŸkent Londra'da Filistinli mevkidaÅŸÄ± Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Johnson'un gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmeye yer verildi.

Ãœlkesi ile Filistin arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi "gÃ¼Ã§lÃ¼ ve Ã§ok eski" ifadeleriyle tanÄ±mlayan Johnson, Maliki ile bir araya gelerek iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkinin daha da gÃ¼Ã§lendirilmesi konusundaki ortak arzuyu ele almaktan memnuniyet duyduÄŸunu belirtti.

Johnson, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin yapÄ±cÄ± geÃ§tiÄŸini aktararak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°ngiltere'nin Filistin halkÄ±nÄ± ve iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ desteklemesi konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yenilenmesine yÃ¶nelik duyulan acil ihtiyacÄ± ve Ä°ngiltere'nin KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin net ve uzun zamandÄ±r devam eden tutumunu bir kez daha yineledim. (KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r."

Johnson, 2018 yÄ±lÄ± ve sonrasÄ±nda da Maliki ve Filistinli dostlarÄ±yla iyi iliÅŸkileri sÃ¼rdÃ¼rmeyi sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediÄŸini bildirdi.