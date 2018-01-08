HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kitarovic, TÃ¼rkiye'ye gelecek

Ä°ngiltere'deki kuruluÅŸlardan Ä°srail'in yasaÄŸÄ±na tepki

Londra merkezli "War on Want" adlÄ± kuruluÅŸun Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Rahman, "Bu, sistematik olarak Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmasÄ± ile uluslararasÄ± hukuku sÃ¼rekli ihlal etmesinden dolayÄ± Ä°srail'i sorumlu bulan bir hareketi susturmaya yÃ¶nelik umutsuzca yapÄ±lan bir giriÅŸimdir" dedi