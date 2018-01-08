ÃœrdÃ¼n'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÃœrdÃ¼n resmi haber ajansÄ± PETRA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Genel Ä°stihbarat Dairesi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± destekleyen bir hÃ¼crenin, ulusal gÃ¼venliÄŸi hedef almak iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± olarak dÃ¼zenlemeyi planladÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± engellediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
YapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 17 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lacak silah ve maddelerin ele geÃ§irildiÄŸi aktarÄ±lan haberde, terÃ¶r hÃ¼cresinin, emniyet, askeri ve ticari merkezler, basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± ile mutedil din adamlarÄ±nÄ± hedef almayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Haberde, hÃ¼creye mensup kiÅŸilerin, saldÄ±rÄ±larÄ± iÃ§in maddi destek bulmak adÄ±na banka soygunlarÄ± ve oto hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n gerekli iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan devlet gÃ¼venlik mahkemesine sevk edileceÄŸi belirtildi.
AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangalanÄ±n benzeri "ntxuva" adÄ±yla Mozambik'te oynanÄ±yor
ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi
Hazar Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan devletler, Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer ÅŸekilde limanlardaki devlet kontrolÃ¼ iÃ§in birleÅŸik bir rejim kurma kararÄ± aldÄ±lar.
Husiler tarafÄ±ndan Yemen ordusunun yÃ¶netim merkezi olan Marib iline atÄ±lan balistik fÃ¼ze, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.
Kuzey Ä°rlanda'dan Sorumlu Bakan Brokenshire, saÄŸlÄ±k sorunu sebebiyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±
Londra merkezli "War on Want" adlÄ± kuruluÅŸun Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Rahman, "Bu, sistematik olarak Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmasÄ± ile uluslararasÄ± hukuku sÃ¼rekli ihlal etmesinden dolayÄ± Ä°srail'i sorumlu bulan bir hareketi susturmaya yÃ¶nelik umutsuzca yapÄ±lan bir giriÅŸimdir" dedi
Muhalefet koalisyonu, baÅŸbakan adaylarÄ±nÄ±n, 1981-2003 yÄ±llarÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k yapan Mahathir Muhammed olduÄŸunu duyurdu
Almanya'nÄ±n YeÅŸiller Partisinin TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemleriyle bilinen eÅŸ baÅŸkanÄ± Cem Ã–zdemir, parti iÃ§i yeterli destek bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in genel baÅŸkanlÄ±ktan sonra Meclis Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±