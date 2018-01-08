17:22, 08 Ocak 2018 Pazartesi

ÃœrdÃ¼n'de "ulusal gÃ¼venliÄŸi hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±" engellendi





ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÃœrdÃ¼n resmi haber ajansÄ± PETRA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Genel Ä°stihbarat Dairesi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± destekleyen bir hÃ¼crenin, ulusal gÃ¼venliÄŸi hedef almak iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± olarak dÃ¼zenlemeyi planladÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± engellediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. YapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 17 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lacak silah ve maddelerin ele geÃ§irildiÄŸi aktarÄ±lan haberde, terÃ¶r hÃ¼cresinin, emniyet, askeri ve ticari merkezler, basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± ile mutedil din adamlarÄ±nÄ± hedef almayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Haberde, hÃ¼creye mensup kiÅŸilerin, saldÄ±rÄ±larÄ± iÃ§in maddi destek bulmak adÄ±na banka soygunlarÄ± ve oto hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n gerekli iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan devlet gÃ¼venlik mahkemesine sevk edileceÄŸi belirtildi.

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