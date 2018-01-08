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19:18, 08 Ocak 2018 Pazartesi
Afrika
17:32, 08 Ocak 2018 Pazartesi

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Mangala TÃ¼rk-Mozambik dostluÄŸunu perÃ§inliyor
Mangala TÃ¼rk-Mozambik dostluÄŸunu perÃ§inliyor

TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangalanÄ±n benzeri "ntxuva" adÄ±yla Mozambik'te oynanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangala TÃ¼rk-Mozambik dostluÄŸunu perÃ§inledi.

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), Mozambik'te "Ntxuva" adÄ±yla oynanan mangala oyunu iÃ§in baÅŸkent Maputo'nun Maxaquene bÃ¶lgesinde turnuva dÃ¼zenledi.

Turnuvaya bÃ¶lge halkÄ± da destek verdi.

TÄ°KA Maputo KoordinatÃ¶rÃ¼ Ä°brahim Aybek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Burada kÃ¼Ã§Ã¼k bir turnuva organize ederek bÃ¶lgede yaÅŸayan halk arasÄ±nda dayanÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmeyi amaÃ§ladÄ±k. Bu oyunun Mozambik'te de oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek ilginÃ§." dedi.

Mozambiklilerle turnuvada oyun oynayan Aybek, "Ä°leride Mozambikli ntxuva oyuncularÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye, TÃ¼rkiye'deki mangala oyuncularÄ±nÄ± ise Mozambik'e getirmek istiyoruz. KÃ¼ltÃ¼rlerimiz arasÄ±ndaki benzerliÄŸe iÅŸaret eden bu oyunu desteklemenin Ã¶nemli olduÄŸuna inanÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±.

Aybek, TÄ°KA'nÄ±n Mozambik'te saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve tarÄ±m alanÄ±nda Ã§ok sayÄ±da projeyi hayata geÃ§irdiÄŸini kaydederek, "Son olarak Maputo Sanayi EnstitÃ¼sÃ¼nde teknik eÄŸitim programÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bu programÄ±, iÃ§ine iÅŸ gÃ¼venliÄŸi, makine tamiri ve tornacÄ±k gibi farklÄ± konularÄ± da dahil ederek geniÅŸletiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Turnuvaya katÄ±lan oyunculardan Ernesto Chongo da "TÄ°KA'nÄ±n burada olmasÄ± nedeniyle Ã§ok mutluyum. 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir bu oyunu oynuyorum ancak hiÃ§ kimse bizi burada fark etmedi. Umuyorum ki oyunumuz TÄ°KA sayesinde geliÅŸir ve sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸarak bilinir." dedi.

TÃœRK MANGALASI

OsmanlÄ± dÃ¶neminde TÃ¼rkler tarafÄ±ndan oynanan mangala, 4 temel kuraldan oluÅŸuyor. Oyun, kurayla baÅŸlÄ±yor. SÃ¼re sÄ±nÄ±rlamasÄ± olmayan oyun, iki kiÅŸi ile oynanÄ±yor. Mangala setinde 48 taÅŸ bulunuyor. Hazinesine en Ã§ok taÅŸÄ± biriktiren rakibine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlÄ±yor. BeÅŸ set Ã¼zerinden oynanan oyunu, en fazla seti alan kazanÄ±yor.

TÃ¼rklerin yÃ¼zyÄ±llardÄ±r oynadÄ±ÄŸÄ± mangalanÄ±n farklÄ± bir Ã§eÅŸidi olan "ntxuva" yerel halk arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rmekle birlikte aynÄ± zamanda Mozambik'te milli oyun olarak kabul ediliyor.

Mozambik ve TÃ¼rkiye'de aynÄ± kurallarla oynanan oyunun tahtalarÄ±, TÃ¼rkiye'de 12 deliÄŸe sahipken, oyunun Mozambik versiyonlarÄ±nda 48, 52 ve 64 delik bulunuyor.



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