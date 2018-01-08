Ruhani'den IRIB'e eleÅŸtiri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, ÅŸeffaflÄ±k vurgusu yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda devlet televizyonunu eleÅŸtirdi.
Ruhani, baÅŸkent Tahran'da Ekonomi BakanÄ± Mesud Kerbasiyan ve yardÄ±mcÄ±larÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 28 AralÄ±k 2017'de baÅŸlayan ve yaklaÅŸÄ±k bir hafta sÃ¼ren protestolarla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.
HalkÄ±n sorunlarÄ±na kulak verilmesi ve Ä°ran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) herhangi bir siyasi grubun deÄŸil halkÄ±n emrinde olmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Ruhani, "Ä°ÅŸsizlik ve fakirlik sorunu sloganla Ã§Ã¶zÃ¼lecek bir mesele deÄŸildir. Herkes ÅŸeffaf olmalÄ±. Halk kanaat sahibi olacak ÅŸekilde bilgilendirilmeli. Devlet televizyonu siyasi bir grubun deÄŸil milletin aynasÄ± olmalÄ±dÄ±r." dedi.
Ä°ranlÄ± genÃ§ler ile yÃ¶neticiler arasÄ±nda "kuÅŸak Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±" yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ruhani, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Kendi yaÅŸantÄ± tarzÄ±mÄ±zÄ± gelecek nesillere dayatmak doÄŸru deÄŸildir. Sorunun temelinde yatan nokta genÃ§ nesil ile yÃ¶neticilerimiz arasÄ±ndaki ayrÄ±lÄ±k. HalkÄ±n ekonomik, siyasi, kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal talepleri var. EÄŸer halkla diyalog kurup ÅŸeffaf olursak sorunlar Ã§Ã¶zÃ¼lecektir."
Devlet televizyonu olarak bilinen IRIB, 8 ulusal ve 30 bÃ¶lgesel kanalÄ±yla Ã¼lkede TV yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan tek kuruluÅŸ. Ä°ran Lideri Ali Hamaney'e baÄŸlÄ± olan kurum dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼lkede Ã¶zel kanallarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yasak. IRIB Ã¼lkedeki Ä±lÄ±mlÄ±lar ve reformistler tarafÄ±ndan "muhafazakÃ¢rlar lehine yayÄ±n yapmakla" eleÅŸtiriliyor.
Ä°ran'Ä±n MeÅŸhed kentinde 28 AralÄ±k 2017'de bir grup gÃ¶stericinin, Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik, yolsuzluk gibi sorunlarÄ± protesto etmesiyle baÅŸlayan olaylar kÄ±sa sÃ¼rede rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Tahran, KirmanÅŸah, SenendeÃ§, Zencan, Åžiraz, Kum, Åžiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek Ã§ok kente yayÄ±lan olaylarda 20'nin Ã¼zerinde kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, binden fazla gÃ¶stericinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
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"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
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Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi
Hazar Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan devletler, Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer ÅŸekilde limanlardaki devlet kontrolÃ¼ iÃ§in birleÅŸik bir rejim kurma kararÄ± aldÄ±lar.
Husiler tarafÄ±ndan Yemen ordusunun yÃ¶netim merkezi olan Marib iline atÄ±lan balistik fÃ¼ze, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.
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Londra merkezli "War on Want" adlÄ± kuruluÅŸun Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Rahman, "Bu, sistematik olarak Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmasÄ± ile uluslararasÄ± hukuku sÃ¼rekli ihlal etmesinden dolayÄ± Ä°srail'i sorumlu bulan bir hareketi susturmaya yÃ¶nelik umutsuzca yapÄ±lan bir giriÅŸimdir" dedi
Muhalefet koalisyonu, baÅŸbakan adaylarÄ±nÄ±n, 1981-2003 yÄ±llarÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k yapan Mahathir Muhammed olduÄŸunu duyurdu
Almanya'nÄ±n YeÅŸiller Partisinin TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemleriyle bilinen eÅŸ baÅŸkanÄ± Cem Ã–zdemir, parti iÃ§i yeterli destek bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in genel baÅŸkanlÄ±ktan sonra Meclis Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±