17:39, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Ruhani'den IRIB'e eleÅŸtiri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, ÅŸeffaflÄ±k vurgusu yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda devlet televizyonunu eleÅŸtirdi.

Ruhani, baÅŸkent Tahran'da Ekonomi BakanÄ± Mesud Kerbasiyan ve yardÄ±mcÄ±larÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 28 AralÄ±k 2017'de baÅŸlayan ve yaklaÅŸÄ±k bir hafta sÃ¼ren protestolarla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

HalkÄ±n sorunlarÄ±na kulak verilmesi ve Ä°ran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) herhangi bir siyasi grubun deÄŸil halkÄ±n emrinde olmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Ruhani, "Ä°ÅŸsizlik ve fakirlik sorunu sloganla Ã§Ã¶zÃ¼lecek bir mesele deÄŸildir. Herkes ÅŸeffaf olmalÄ±. Halk kanaat sahibi olacak ÅŸekilde bilgilendirilmeli. Devlet televizyonu siyasi bir grubun deÄŸil milletin aynasÄ± olmalÄ±dÄ±r." dedi.

Ä°ranlÄ± genÃ§ler ile yÃ¶neticiler arasÄ±nda "kuÅŸak Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±" yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ruhani, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Kendi yaÅŸantÄ± tarzÄ±mÄ±zÄ± gelecek nesillere dayatmak doÄŸru deÄŸildir. Sorunun temelinde yatan nokta genÃ§ nesil ile yÃ¶neticilerimiz arasÄ±ndaki ayrÄ±lÄ±k. HalkÄ±n ekonomik, siyasi, kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal talepleri var. EÄŸer halkla diyalog kurup ÅŸeffaf olursak sorunlar Ã§Ã¶zÃ¼lecektir."

Devlet televizyonu olarak bilinen IRIB, 8 ulusal ve 30 bÃ¶lgesel kanalÄ±yla Ã¼lkede TV yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan tek kuruluÅŸ. Ä°ran Lideri Ali Hamaney'e baÄŸlÄ± olan kurum dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼lkede Ã¶zel kanallarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yasak. IRIB Ã¼lkedeki Ä±lÄ±mlÄ±lar ve reformistler tarafÄ±ndan "muhafazakÃ¢rlar lehine yayÄ±n yapmakla" eleÅŸtiriliyor.

Ä°ran'Ä±n MeÅŸhed kentinde 28 AralÄ±k 2017'de bir grup gÃ¶stericinin, Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik, yolsuzluk gibi sorunlarÄ± protesto etmesiyle baÅŸlayan olaylar kÄ±sa sÃ¼rede rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Tahran, KirmanÅŸah, SenendeÃ§, Zencan, Åžiraz, Kum, Åžiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek Ã§ok kente yayÄ±lan olaylarda 20'nin Ã¼zerinde kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, binden fazla gÃ¶stericinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.