GÃ¼ncelleme: 18:14, 08 Ocak 2018 Pazartesi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ'dan 'OHAL' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na verilen arada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halÂ bir defa daha uzatÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.

BozdaÄŸ, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki MGK'nÄ±n gÃ¼ndeminde muhtemelen yer alacak ve arkasÄ±ndan toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na karar verecek. Bu da Parlamentoda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼kten sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecektir." bilgisini verdi.

"KISA DÃ–NEM ASKERLÄ°KÂ Ã‡ALIÅžMASI YOK"

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â BozdaÄŸ, "HÃ¼kÃ¼metimizin gÃ¼ndemindeÂ Ã¶n lisans mezunlarÄ±Â iÃ§inÂ kÄ±sa dÃ¶nem askerlikÂ Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yoktur." dedi.

"BAHÃ‡ELÄ°'NÄ°N AÃ‡IKLAMALARI MEMNUNÄ°YET VERÄ°CÄ°"

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin aÃ§Ä±klamalarÄ± ile ilgili olarak da BozdaÄŸ,Â "2019 adaylÄ±ÄŸÄ±nda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± destekleme konusundaki aÃ§Ä±klamasÄ± bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan memnuniyet vericidir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BozdaÄŸ, "Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediÄŸimizi bir kez daha ifade etmek isteriz." dedi.

ABD'DEKÄ° HAKAN ATÄ°LLA DAVASI

ABD'deki Hakan Atilla davasÄ± ile ilgili olarak daÂ BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu dava FETÃ–, CIA, FBI ve ABD'deki bazÄ± yargÄ± gÃ¶revlilerinin iÅŸbirliÄŸiyle 17-25 AralÄ±k sÃ¼recinde TÃ¼rkiye'de baÅŸarÄ±lamayanÄ±, ABD yargÄ±sÄ± eliyle baÅŸarma teÅŸebbÃ¼sÃ¼dÃ¼r."

MOR BEYÄ°N YAZILIMI

BozdaÄŸ, 'Mor Beyin yazÄ±lÄ±mÄ±' ile ilgili de "SÄ±rf bu tuzak nedeniyle Bylock'a yÃ¶nlendirilmiÅŸ olup sadece Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n iadesi yapÄ±lacaktÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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