BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ'dan 'OHAL' aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na verilen arada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halÂ bir defa daha uzatÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.
BozdaÄŸ, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki MGK'nÄ±n gÃ¼ndeminde muhtemelen yer alacak ve arkasÄ±ndan toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na karar verecek. Bu da Parlamentoda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼kten sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecektir." bilgisini verdi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â BozdaÄŸ, "HÃ¼kÃ¼metimizin gÃ¼ndemindeÂ Ã¶n lisans mezunlarÄ±Â iÃ§inÂ kÄ±sa dÃ¶nem askerlikÂ Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yoktur." dedi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin aÃ§Ä±klamalarÄ± ile ilgili olarak da BozdaÄŸ,Â "2019 adaylÄ±ÄŸÄ±nda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± destekleme konusundaki aÃ§Ä±klamasÄ± bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan memnuniyet vericidir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
BozdaÄŸ, "Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediÄŸimizi bir kez daha ifade etmek isteriz." dedi.
ABD'deki Hakan Atilla davasÄ± ile ilgili olarak daÂ BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu dava FETÃ–, CIA, FBI ve ABD'deki bazÄ± yargÄ± gÃ¶revlilerinin iÅŸbirliÄŸiyle 17-25 AralÄ±k sÃ¼recinde TÃ¼rkiye'de baÅŸarÄ±lamayanÄ±, ABD yargÄ±sÄ± eliyle baÅŸarma teÅŸebbÃ¼sÃ¼dÃ¼r."
BozdaÄŸ, 'Mor Beyin yazÄ±lÄ±mÄ±' ile ilgili de "SÄ±rf bu tuzak nedeniyle Bylock'a yÃ¶nlendirilmiÅŸ olup sadece Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n iadesi yapÄ±lacaktÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
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AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ davasÄ±nda savunma yapan eski teknisyen astsubay KeleÅŸ, 15 Temmuz gecesi uÃ§uÅŸ yaptÄ±klarÄ± kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev planlamasÄ±nda, ÅžÄ±rnak'tan Ankara'ya 380 asker ile 3 zÄ±rhlÄ± aracÄ±n getirilmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TRT'ye baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, sÃ¶zde darbe bildirisinin okunmasÄ±na saÄŸlayan 146 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir defa daha uzatÄ±lacak." dedi.
Balkan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±yla YardÄ±mlaÅŸma DayanÄ±ÅŸma GenÃ§lik ve Spor DerneÄŸi 5. OlaÄŸan Kongreâ€™si YapÄ±ldÄ±
Adana'da FETÃ– Ã¼yelerinin toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri belirlenen otele gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan otel sahibi ve mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.
Tarsus'ta Bizans dÃ¶nemine ait 196 obje ile 60 sikke ele geÃ§irildi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yargÄ± hizmetlerinin etkinliÄŸini ve verimliliÄŸini artÄ±rmak amacÄ±yla BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Adalet ÅžurasÄ±" dÃ¼zenlenecek.
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi'nden Yrd. DoÃ§. Dr. Elik, ''TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸi Ä°ran iÃ§in ciddi bir milli gÃ¼venlik sorunudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki Ã¼lke de bÃ¶lgede tampon Ã¼lkedir ve gÃ¼venlik sorunu son derece hayati Ã¶neme sahiptir." dedi.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ersin Filizer tutuklandÄ±
Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan,12,3 metre uzunluÄŸuyla TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± olacak "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" projesi iÃ§in KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, "Kermeslere denetim artmalÄ±, 3 gÃ¼nÃ¼ geÃ§en kermesler resen vergi mÃ¼kellefi yapÄ±lmalÄ±" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 5 Ocak 2018'de, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesindeki konuÅŸmasÄ±nda kendisine yÃ¶nelik hakaret teÅŸkil eden sÃ¶zler sÃ¶ylediÄŸi gerekÃ§esiyle CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
Atina Ä°stinaf Mahkemesi, Yunanistanâ€™a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±â€™nÄ±n iltica talebine Yunan hÃ¼kÃ¼metinin itirazÄ±nÄ± kabul ederek yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "DÄ±ÅŸ kaynaktan acil ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla 2018 yÄ±lÄ±nda toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayÄ±mÄ±zÄ±n yetiÅŸtirilmesi planlanmaktadÄ±r." dedi.
KayÄ±tlÄ± elektronik posta adresini bildirmeyen medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸlara, bunlarÄ±n 5 Åžubat'a kadar Ãœst Kurula iletilmesi, aksi takdirde yayÄ±nlarÄ±nÄ±n 3 ay sÃ¼reyle durdurulacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin, "MHP CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adayÄ± gÃ¶stermeyecektir, MHP'nin genel baÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmayacaktÄ±r. " dedi.