GÃ¼ncelleme: 18:28, 08 Ocak 2018 Pazartesi

15 Temmuz'daki TRT baskÄ±nÄ±na iddianame

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndanÂ FETÃ–'nÃ¼nÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ TRT'ye baskÄ±nÂ dÃ¼zenleyerek, sÃ¶zdeÂ darbe bildirisinin okunmasÄ±nÄ±Â saÄŸlayanÂ 146 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±.

Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ali Alper Saylan tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±ndaki faaliyetlere iliÅŸkin 534 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ile birleÅŸtirmesi talebiyle hazÄ±rlanan iddianame, Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi.

Ä°ddianamede, 15 Temmuz gecesi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine TRT'ye giden vatandaÅŸlar ile polislere ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtilen 146 ÅŸÃ¼phelinin, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyeti Ã§erÃ§evesinde bir suÃ§un iÅŸlenmesini kolaylaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla ve tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" ile "kasten yaralama" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi.

Darbe giriÅŸimi gecesi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±ndaki faaliyetlere iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z Alay KomutanÄ± kurmay albay Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ ve albay Muhammet Tanju Poshor'un azmettirici konumunda olduklarÄ± belirtilen iddianamede, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda TRT baskÄ±nÄ±nÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±nda gÃ¶revli askerler tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi kaydedildi.

Ä°ddianamede, eski Alay KomutanÄ± kurmay albay BarÄ±ÅŸ'Ä±n emriyle Alay Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± piyade yarbay Ekrem IÅŸÄ±k komutasÄ±nda MuhafÄ±z Komando Taburundan 124 askerin TRT'ye gÃ¶nderildiÄŸi ve sÃ¶z konusu taburla TRT'ye giden bir Ã¶nceki (eski) MuhafÄ±z AlayÄ± KomutanÄ± albay Poshor ve eski Kara Harp Okulunda Tabur KomutanÄ± kurmay yarbay Ãœmit GenÃ§er'in yanlarÄ±na koruma olarak verilen uzman Ã§avuÅŸlarla birlikte fiilen TRT binasÄ±ndaki stÃ¼dyolara girerek zorla darbe bildirisinin okunmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± aktarÄ±ldÄ±.

ÅžÃ¼phelilerden eski Kara Harp Okulunda Tabur KomutanÄ± kurmay yarbay GenÃ§er'in, sÃ¶zde Yurtta Sulh Konseyince CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±nÄ±n ilgili birliÄŸiyle TRT baskÄ±nÄ±na katÄ±lmak ve bu baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda TRT ekranlarÄ±ndan bizzat darbe bildirisini okumakla gÃ¶revlendirildiÄŸi ifade edilen iddianamede, eski albay Poshor'un da sÃ¶zde Yurtta Sulh Konseyince TRT baskÄ±nÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirildiÄŸi, ÅŸÃ¼pheli eski kurmay yarbay GenÃ§er'in de askerlerle birlikte TRT'ye gelerek, Poshor'la birlikte hareket ettiÄŸi ve TRT binasÄ±ndaki faaliyetlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

TRT baskÄ±nÄ±nÄ±n planlamasÄ± ve diÄŸer gÃ¶revlendirmelerin eski Alay KomutanÄ± kurmay albay BarÄ±ÅŸ tarafÄ±ndan 13 Temmuz 2016'dan itibaren gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtilen iddianamede, BarÄ±ÅŸ'Ä±n makam ÅŸofÃ¶rÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bazÄ± uzman Ã§avuÅŸlarÄ± makam odasÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, orada onlara 16 Temmuz gece yarÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek darbe faaliyetinden Ã¼stÃ¼ kapalÄ± bahsederek her birinin gÃ¼vendiÄŸi ikiÅŸer tane daha uzman Ã§avuÅŸ belirlemelerini, isim ve telefon numaralarÄ±nÄ± yazÄ±p kendisine getirmelerini istediÄŸi kaydedildi.

ULUS'TAN PLASTÄ°K KELEPÃ‡E ALDIRDI

Uzman Ã§avuÅŸlarÄ±n BarÄ±ÅŸ'Ä±n emriyle Ulus'a giderek plastik kelepÃ§e aldÄ±klarÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 14 Temmuz 2016'da gelen Poshor'u, havaalanÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ± bildirilen iddianamede, BarÄ±ÅŸ'Ä±n alaydaki kamelyada emirler verirken, yanÄ±nda darbe giriÅŸimi sanÄ±ÄŸÄ± eski CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸyaveri albay Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu belirtildi.

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheli uzman Ã§avuÅŸlarÄ±n eski albay Poshor'u havaalanÄ±ndan alarak alaya getirdikleri, Poshor'un BarÄ±ÅŸ ile makam odasÄ±nda bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve BarÄ±ÅŸ'Ä±n emriyle ÅŸÃ¼pheli uzman Ã§avuÅŸ Fatih Gazel'in diÄŸer uzman Ã§avuÅŸlarÄ± arayarak faaliyetin saat 23.30 itibarÄ±yla baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸi ancak darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n baÅŸlangÄ±Ã§ saatinin Ã¶ne Ã§ekilmesi Ã¼zerine Ã¶zel gÃ¶revlendirilen uzman Ã§avuÅŸ ÅŸÃ¼phelilerin birbirleriyle haberleÅŸerek 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda alaya geldikleri kaydedildi.

Eski Alay KomutanÄ± BarÄ±ÅŸ'Ä±n makam odasÄ±nda albay Poshor ve yarbay GenÃ§er'in bulunduÄŸu ve uzman Ã§avuÅŸlarÄ±n gelmesiyle hep birlikte brifing salonuna geÃ§ildiÄŸi anlatÄ±lan iddianamede, darbe faaliyetinin o saat itibarÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revlendirmeler yapÄ±ldÄ±ktan sonra darbecilerin araÃ§larla TRT yerleÅŸkesine geldikleri yer aldÄ±.

Eski albay Poshor ve yanÄ±ndakilerin, TRT nizamiyesindeki Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerini yere yatÄ±rarak etkisiz hale getirdikleri, TRT binasÄ±na girdikleri, oradaki tÃ¼m gÃ¶revlileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikleri ve yere yatÄ±rarak ellerine plastik kelepÃ§e taktÄ±klarÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸu deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±:

"SonrasÄ±nda albay Muhammet Tanju Poshor ile uzman Ã§avuÅŸ Fatih Gazel bir ara binadan ayrÄ±larak nizamiyeleri kontrol ettikleri, Yarbay Ãœmit GenÃ§er'in ise yanÄ±nda bulunan uzman Ã§avuÅŸlarla birlikte ve teknik destek saÄŸlamak amacÄ±yla ÃœsteÄŸmen EÅŸref Bozkurt tarafÄ±ndan TRT binasÄ±na getirilen Onur Demircan, Serdar Kaya, Murat YÄ±ldÄ±z ve Mustafa Aras'Ä±n yardÄ±mlarÄ±yla spiker Tijen KaraÅŸ'a zorla darbe bildirisini okuttuÄŸu, TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ÅŸÃ¼pheliler YaÅŸar YÃ¼ce, Osman Orkun Kara, GÃ¶kmen SarmaÅŸÄ±k ve Baykal Alavant'Ä±n darbeci askerlere yardÄ±m ettikleri tespit edilmiÅŸtir."

Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla TRT Ã¶nÃ¼nde toplanan vatandaÅŸlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± Ã¼zerine eski albay Poshor'un, askerlere iÃ§eri girmeye Ã§alÄ±ÅŸan polislere ve sivil vatandaÅŸlara mÃ¼dahale ve gerekirse ateÅŸ etmeleri yÃ¶nÃ¼nde emir verdiÄŸi anlatÄ±lan iddianamede, emri alan askerlerin, gÃ¶revli polisler ve bazÄ± vatandaÅŸlarÄ± ateÅŸli silahlarla vurduklarÄ± ve darbettikleri belirtildi.Â