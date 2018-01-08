15 Temmuz'daki TRT baskÄ±nÄ±na iddianame

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndanÂ FETÃ–'nÃ¼nÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ TRT'ye baskÄ±nÂ dÃ¼zenleyerek, sÃ¶zdeÂ darbe bildirisinin okunmasÄ±nÄ±Â saÄŸlayanÂ 146 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±.
Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ali Alper Saylan tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±ndaki faaliyetlere iliÅŸkin 534 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ile birleÅŸtirmesi talebiyle hazÄ±rlanan iddianame, Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi.
Ä°ddianamede, 15 Temmuz gecesi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine TRT'ye giden vatandaÅŸlar ile polislere ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtilen 146 ÅŸÃ¼phelinin, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyeti Ã§erÃ§evesinde bir suÃ§un iÅŸlenmesini kolaylaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla ve tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" ile "kasten yaralama" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi.
Darbe giriÅŸimi gecesi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±ndaki faaliyetlere iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z Alay KomutanÄ± kurmay albay Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ ve albay Muhammet Tanju Poshor'un azmettirici konumunda olduklarÄ± belirtilen iddianamede, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda TRT baskÄ±nÄ±nÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±nda gÃ¶revli askerler tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi kaydedildi.
Ä°ddianamede, eski Alay KomutanÄ± kurmay albay BarÄ±ÅŸ'Ä±n emriyle Alay Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± piyade yarbay Ekrem IÅŸÄ±k komutasÄ±nda MuhafÄ±z Komando Taburundan 124 askerin TRT'ye gÃ¶nderildiÄŸi ve sÃ¶z konusu taburla TRT'ye giden bir Ã¶nceki (eski) MuhafÄ±z AlayÄ± KomutanÄ± albay Poshor ve eski Kara Harp Okulunda Tabur KomutanÄ± kurmay yarbay Ãœmit GenÃ§er'in yanlarÄ±na koruma olarak verilen uzman Ã§avuÅŸlarla birlikte fiilen TRT binasÄ±ndaki stÃ¼dyolara girerek zorla darbe bildirisinin okunmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± aktarÄ±ldÄ±.
ÅžÃ¼phelilerden eski Kara Harp Okulunda Tabur KomutanÄ± kurmay yarbay GenÃ§er'in, sÃ¶zde Yurtta Sulh Konseyince CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±nÄ±n ilgili birliÄŸiyle TRT baskÄ±nÄ±na katÄ±lmak ve bu baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda TRT ekranlarÄ±ndan bizzat darbe bildirisini okumakla gÃ¶revlendirildiÄŸi ifade edilen iddianamede, eski albay Poshor'un da sÃ¶zde Yurtta Sulh Konseyince TRT baskÄ±nÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirildiÄŸi, ÅŸÃ¼pheli eski kurmay yarbay GenÃ§er'in de askerlerle birlikte TRT'ye gelerek, Poshor'la birlikte hareket ettiÄŸi ve TRT binasÄ±ndaki faaliyetlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TRT baskÄ±nÄ±nÄ±n planlamasÄ± ve diÄŸer gÃ¶revlendirmelerin eski Alay KomutanÄ± kurmay albay BarÄ±ÅŸ tarafÄ±ndan 13 Temmuz 2016'dan itibaren gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtilen iddianamede, BarÄ±ÅŸ'Ä±n makam ÅŸofÃ¶rÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bazÄ± uzman Ã§avuÅŸlarÄ± makam odasÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, orada onlara 16 Temmuz gece yarÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek darbe faaliyetinden Ã¼stÃ¼ kapalÄ± bahsederek her birinin gÃ¼vendiÄŸi ikiÅŸer tane daha uzman Ã§avuÅŸ belirlemelerini, isim ve telefon numaralarÄ±nÄ± yazÄ±p kendisine getirmelerini istediÄŸi kaydedildi.
Uzman Ã§avuÅŸlarÄ±n BarÄ±ÅŸ'Ä±n emriyle Ulus'a giderek plastik kelepÃ§e aldÄ±klarÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 14 Temmuz 2016'da gelen Poshor'u, havaalanÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ± bildirilen iddianamede, BarÄ±ÅŸ'Ä±n alaydaki kamelyada emirler verirken, yanÄ±nda darbe giriÅŸimi sanÄ±ÄŸÄ± eski CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸyaveri albay Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu belirtildi.
Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheli uzman Ã§avuÅŸlarÄ±n eski albay Poshor'u havaalanÄ±ndan alarak alaya getirdikleri, Poshor'un BarÄ±ÅŸ ile makam odasÄ±nda bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve BarÄ±ÅŸ'Ä±n emriyle ÅŸÃ¼pheli uzman Ã§avuÅŸ Fatih Gazel'in diÄŸer uzman Ã§avuÅŸlarÄ± arayarak faaliyetin saat 23.30 itibarÄ±yla baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸi ancak darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n baÅŸlangÄ±Ã§ saatinin Ã¶ne Ã§ekilmesi Ã¼zerine Ã¶zel gÃ¶revlendirilen uzman Ã§avuÅŸ ÅŸÃ¼phelilerin birbirleriyle haberleÅŸerek 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda alaya geldikleri kaydedildi.
Eski Alay KomutanÄ± BarÄ±ÅŸ'Ä±n makam odasÄ±nda albay Poshor ve yarbay GenÃ§er'in bulunduÄŸu ve uzman Ã§avuÅŸlarÄ±n gelmesiyle hep birlikte brifing salonuna geÃ§ildiÄŸi anlatÄ±lan iddianamede, darbe faaliyetinin o saat itibarÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revlendirmeler yapÄ±ldÄ±ktan sonra darbecilerin araÃ§larla TRT yerleÅŸkesine geldikleri yer aldÄ±.
Eski albay Poshor ve yanÄ±ndakilerin, TRT nizamiyesindeki Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerini yere yatÄ±rarak etkisiz hale getirdikleri, TRT binasÄ±na girdikleri, oradaki tÃ¼m gÃ¶revlileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikleri ve yere yatÄ±rarak ellerine plastik kelepÃ§e taktÄ±klarÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸu deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±:
"SonrasÄ±nda albay Muhammet Tanju Poshor ile uzman Ã§avuÅŸ Fatih Gazel bir ara binadan ayrÄ±larak nizamiyeleri kontrol ettikleri, Yarbay Ãœmit GenÃ§er'in ise yanÄ±nda bulunan uzman Ã§avuÅŸlarla birlikte ve teknik destek saÄŸlamak amacÄ±yla ÃœsteÄŸmen EÅŸref Bozkurt tarafÄ±ndan TRT binasÄ±na getirilen Onur Demircan, Serdar Kaya, Murat YÄ±ldÄ±z ve Mustafa Aras'Ä±n yardÄ±mlarÄ±yla spiker Tijen KaraÅŸ'a zorla darbe bildirisini okuttuÄŸu, TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ÅŸÃ¼pheliler YaÅŸar YÃ¼ce, Osman Orkun Kara, GÃ¶kmen SarmaÅŸÄ±k ve Baykal Alavant'Ä±n darbeci askerlere yardÄ±m ettikleri tespit edilmiÅŸtir."
Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla TRT Ã¶nÃ¼nde toplanan vatandaÅŸlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± Ã¼zerine eski albay Poshor'un, askerlere iÃ§eri girmeye Ã§alÄ±ÅŸan polislere ve sivil vatandaÅŸlara mÃ¼dahale ve gerekirse ateÅŸ etmeleri yÃ¶nÃ¼nde emir verdiÄŸi anlatÄ±lan iddianamede, emri alan askerlerin, gÃ¶revli polisler ve bazÄ± vatandaÅŸlarÄ± ateÅŸli silahlarla vurduklarÄ± ve darbettikleri belirtildi.Â
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ davasÄ±nda savunma yapan eski teknisyen astsubay KeleÅŸ, 15 Temmuz gecesi uÃ§uÅŸ yaptÄ±klarÄ± kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev planlamasÄ±nda, ÅžÄ±rnak'tan Ankara'ya 380 asker ile 3 zÄ±rhlÄ± aracÄ±n getirilmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TRT'ye baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, sÃ¶zde darbe bildirisinin okunmasÄ±na saÄŸlayan 146 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir defa daha uzatÄ±lacak." dedi.
Balkan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±yla YardÄ±mlaÅŸma DayanÄ±ÅŸma GenÃ§lik ve Spor DerneÄŸi 5. OlaÄŸan Kongreâ€™si YapÄ±ldÄ±
Adana'da FETÃ– Ã¼yelerinin toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri belirlenen otele gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan otel sahibi ve mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.
Tarsus'ta Bizans dÃ¶nemine ait 196 obje ile 60 sikke ele geÃ§irildi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yargÄ± hizmetlerinin etkinliÄŸini ve verimliliÄŸini artÄ±rmak amacÄ±yla BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Adalet ÅžurasÄ±" dÃ¼zenlenecek.
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi'nden Yrd. DoÃ§. Dr. Elik, ''TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸi Ä°ran iÃ§in ciddi bir milli gÃ¼venlik sorunudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki Ã¼lke de bÃ¶lgede tampon Ã¼lkedir ve gÃ¼venlik sorunu son derece hayati Ã¶neme sahiptir." dedi.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ersin Filizer tutuklandÄ±
Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan,12,3 metre uzunluÄŸuyla TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± olacak "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" projesi iÃ§in KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, "Kermeslere denetim artmalÄ±, 3 gÃ¼nÃ¼ geÃ§en kermesler resen vergi mÃ¼kellefi yapÄ±lmalÄ±" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 5 Ocak 2018'de, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesindeki konuÅŸmasÄ±nda kendisine yÃ¶nelik hakaret teÅŸkil eden sÃ¶zler sÃ¶ylediÄŸi gerekÃ§esiyle CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
Atina Ä°stinaf Mahkemesi, Yunanistanâ€™a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±â€™nÄ±n iltica talebine Yunan hÃ¼kÃ¼metinin itirazÄ±nÄ± kabul ederek yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "DÄ±ÅŸ kaynaktan acil ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla 2018 yÄ±lÄ±nda toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayÄ±mÄ±zÄ±n yetiÅŸtirilmesi planlanmaktadÄ±r." dedi.
KayÄ±tlÄ± elektronik posta adresini bildirmeyen medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸlara, bunlarÄ±n 5 Åžubat'a kadar Ãœst Kurula iletilmesi, aksi takdirde yayÄ±nlarÄ±nÄ±n 3 ay sÃ¼reyle durdurulacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin, "MHP CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adayÄ± gÃ¶stermeyecektir, MHP'nin genel baÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmayacaktÄ±r. " dedi.