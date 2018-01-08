AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Konseyi,Â nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼zeÂ deneyen Kuzey Kore'ye, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararlarÄ±yla uyumlu ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bu kapsamda, Kuzey Kore'ye uygulanan sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± tedbirler Ã§erÃ§evesinde 16 kiÅŸi ve 1 kurum daha AB'nin yaptÄ±rÄ±m listesine eklendi.
AÃ§Ä±klamada, AB'nin ilave yaptÄ±rÄ±m listesinde mal varlÄ±klarÄ± dondurulmuÅŸ ve vize yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸ BM kararÄ±yla uyumlu 54 kurum ve 79 kiÅŸi bulunduÄŸu, buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kiÅŸi ve 10 ÅŸirkete daha yaptÄ±rÄ±m uygulanmakta olduÄŸu da bildirildi.
AB'nin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik ilk yaptÄ±rÄ±mlarÄ± 2006 yÄ±lÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'ye uygulanacak ek yaptÄ±rÄ±mlar Ã§erÃ§evesinde, Ã¼lkeye rafine petrol Ã¼rÃ¼nleri ve ham petrol satÄ±ÅŸÄ± ile AB yatÄ±rÄ±mlarÄ± tamamen yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.
AyrÄ±ca, AB Ã¼lkelerinde Ã§alÄ±ÅŸan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkelerine gÃ¶nderebilecekleri iÅŸÃ§i dÃ¶vizi 15 bin avrodan 5 bin avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, AB Ã¼lkelerinde bulunan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma izinlerinin yenilenmemesine de karar verilmiÅŸti.
AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangalanÄ±n benzeri "ntxuva" adÄ±yla Mozambik'te oynanÄ±yor
ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi
Hazar Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan devletler, Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer ÅŸekilde limanlardaki devlet kontrolÃ¼ iÃ§in birleÅŸik bir rejim kurma kararÄ± aldÄ±lar.
Husiler tarafÄ±ndan Yemen ordusunun yÃ¶netim merkezi olan Marib iline atÄ±lan balistik fÃ¼ze, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.
Kuzey Ä°rlanda'dan Sorumlu Bakan Brokenshire, saÄŸlÄ±k sorunu sebebiyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±
Londra merkezli "War on Want" adlÄ± kuruluÅŸun Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Rahman, "Bu, sistematik olarak Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmasÄ± ile uluslararasÄ± hukuku sÃ¼rekli ihlal etmesinden dolayÄ± Ä°srail'i sorumlu bulan bir hareketi susturmaya yÃ¶nelik umutsuzca yapÄ±lan bir giriÅŸimdir" dedi
Muhalefet koalisyonu, baÅŸbakan adaylarÄ±nÄ±n, 1981-2003 yÄ±llarÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k yapan Mahathir Muhammed olduÄŸunu duyurdu
Almanya'nÄ±n YeÅŸiller Partisinin TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemleriyle bilinen eÅŸ baÅŸkanÄ± Cem Ã–zdemir, parti iÃ§i yeterli destek bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in genel baÅŸkanlÄ±ktan sonra Meclis Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±