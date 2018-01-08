18:58, 08 Ocak 2018 Pazartesi

AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Konseyi,Â nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼zeÂ deneyen Kuzey Kore'ye, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararlarÄ±yla uyumlu ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu kapsamda, Kuzey Kore'ye uygulanan sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± tedbirler Ã§erÃ§evesinde 16 kiÅŸi ve 1 kurum daha AB'nin yaptÄ±rÄ±m listesine eklendi.

AÃ§Ä±klamada, AB'nin ilave yaptÄ±rÄ±m listesinde mal varlÄ±klarÄ± dondurulmuÅŸ ve vize yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸ BM kararÄ±yla uyumlu 54 kurum ve 79 kiÅŸi bulunduÄŸu, buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kiÅŸi ve 10 ÅŸirkete daha yaptÄ±rÄ±m uygulanmakta olduÄŸu da bildirildi.

AB'nin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik ilk yaptÄ±rÄ±mlarÄ± 2006 yÄ±lÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'ye uygulanacak ek yaptÄ±rÄ±mlar Ã§erÃ§evesinde, Ã¼lkeye rafine petrol Ã¼rÃ¼nleri ve ham petrol satÄ±ÅŸÄ± ile AB yatÄ±rÄ±mlarÄ± tamamen yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

AyrÄ±ca, AB Ã¼lkelerinde Ã§alÄ±ÅŸan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkelerine gÃ¶nderebilecekleri iÅŸÃ§i dÃ¶vizi 15 bin avrodan 5 bin avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, AB Ã¼lkelerinde bulunan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma izinlerinin yenilenmemesine de karar verilmiÅŸti.