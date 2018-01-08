DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:18, 08 Ocak 2018 Pazartesi
Avrupa BirliÄŸi
18:58, 08 Ocak 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar
AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar
Foto: ArÅŸiv

AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Konseyi,Â nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼zeÂ deneyen Kuzey Kore'ye, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararlarÄ±yla uyumlu ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu kapsamda, Kuzey Kore'ye uygulanan sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± tedbirler Ã§erÃ§evesinde 16 kiÅŸi ve 1 kurum daha AB'nin yaptÄ±rÄ±m listesine eklendi.

AÃ§Ä±klamada, AB'nin ilave yaptÄ±rÄ±m listesinde mal varlÄ±klarÄ± dondurulmuÅŸ ve vize yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸ BM kararÄ±yla uyumlu 54 kurum ve 79 kiÅŸi bulunduÄŸu, buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kiÅŸi ve 10 ÅŸirkete daha yaptÄ±rÄ±m uygulanmakta olduÄŸu da bildirildi.

AB'nin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik ilk yaptÄ±rÄ±mlarÄ± 2006 yÄ±lÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'ye uygulanacak ek yaptÄ±rÄ±mlar Ã§erÃ§evesinde, Ã¼lkeye rafine petrol Ã¼rÃ¼nleri ve ham petrol satÄ±ÅŸÄ± ile AB yatÄ±rÄ±mlarÄ± tamamen yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

AyrÄ±ca, AB Ã¼lkelerinde Ã§alÄ±ÅŸan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkelerine gÃ¶nderebilecekleri iÅŸÃ§i dÃ¶vizi 15 bin avrodan 5 bin avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, AB Ã¼lkelerinde bulunan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma izinlerinin yenilenmemesine de karar verilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular AB avrupa birliÄŸi Kuzey Kore
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa BirliÄŸi Haberleri
AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar
AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar

AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Ä°dlib'deki patlamalarda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kseldi
Ä°dlib'deki patlamalarda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kseldi

Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
Ruhani'den IRIB'e eleÅŸtiri
Ruhani'den IRIB'e eleÅŸtiri

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ã¼lkesinin devlet televizyonunu eleÅŸtirdi
Mangala TÃ¼rk-Mozambik dostluÄŸunu perÃ§inliyor
Mangala TÃ¼rk-Mozambik dostluÄŸunu perÃ§inliyor

TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangalanÄ±n benzeri "ntxuva" adÄ±yla Mozambik'te oynanÄ±yor
ÃœrdÃ¼n'de quot ulusal gÃ¼venliÄŸi hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± quot engellendi
ÃœrdÃ¼n'de "ulusal gÃ¼venliÄŸi hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±" engellendi

ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kitarovic TÃ¼rkiye'ye gelecek
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kitarovic, TÃ¼rkiye'ye gelecek

HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±n'dan KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±n'dan KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±

"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Trump Tower'da yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Trump Tower'da yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Manhattan'daki Trump Tower'Ä±n en Ã¼st katÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Fransa'ya iltica baÅŸvurularÄ± yÃ¼zde 17 arttÄ±
Fransa'ya iltica baÅŸvurularÄ± yÃ¼zde 17 arttÄ±

Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa'dan quot KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne saygÄ± quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Papa'dan "KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne saygÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi
Hazar Denizi'nde yeni dÃ¶nem
Hazar Denizi'nde yeni dÃ¶nem

Hazar Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan devletler, Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer ÅŸekilde limanlardaki devlet kontrolÃ¼ iÃ§in birleÅŸik bir rejim kurma kararÄ± aldÄ±lar.
Husilerin balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± engellendi
Husilerin balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± engellendi

Husiler tarafÄ±ndan Yemen ordusunun yÃ¶netim merkezi olan Marib iline atÄ±lan balistik fÃ¼ze, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.
Ä°ngiltere'nin Kuzey Ä°rlanda bakanÄ± istifa etti
Ä°ngiltere'nin Kuzey Ä°rlanda bakanÄ± istifa etti

Kuzey Ä°rlanda'dan Sorumlu Bakan Brokenshire, saÄŸlÄ±k sorunu sebebiyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere'deki kuruluÅŸlardan Ä°srail'in yasaÄŸÄ±na tepki
Ä°ngiltere'deki kuruluÅŸlardan Ä°srail'in yasaÄŸÄ±na tepki

Londra merkezli "War on Want" adlÄ± kuruluÅŸun Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Rahman, "Bu, sistematik olarak Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmasÄ± ile uluslararasÄ± hukuku sÃ¼rekli ihlal etmesinden dolayÄ± Ä°srail'i sorumlu bulan bir hareketi susturmaya yÃ¶nelik umutsuzca yapÄ±lan bir giriÅŸimdir" dedi
Malezya da 22 yÄ±l baÅŸbakanlÄ±k yapan Mahathir tekrar aday
Malezyaâ€™da 22 yÄ±l baÅŸbakanlÄ±k yapan Mahathir tekrar aday

Muhalefet koalisyonu, baÅŸbakan adaylarÄ±nÄ±n, 1981-2003 yÄ±llarÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k yapan Mahathir Muhammed olduÄŸunu duyurdu
TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± Cem Ã–zdemir YeÅŸiller'de iyice gÃ¶zden dÃ¼ÅŸtÃ¼
TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± Cem Ã–zdemir YeÅŸiller'de iyice gÃ¶zden dÃ¼ÅŸtÃ¼!

Almanya'nÄ±n YeÅŸiller Partisinin TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemleriyle bilinen eÅŸ baÅŸkanÄ± Cem Ã–zdemir, parti iÃ§i yeterli destek bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in genel baÅŸkanlÄ±ktan sonra Meclis Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Haberler

"Kuzey Kore'yi yok edebileceÄŸimizi hatÄ±rlatmak istiyoruz"
quot Kuzey Kore'yi yok edebileceÄŸimizi hatÄ±rlatmak istiyoruz quot

Japonya Kuzey Koreâ€™ye baskÄ±yÄ± artÄ±racak
Japonya Kuzey Kore ye baskÄ±yÄ± artÄ±racak

Kuzey Kore, GÃ¼ney'in gÃ¶rÃ¼ÅŸme teklifini kabul etti
Kuzey Kore GÃ¼ney'in gÃ¶rÃ¼ÅŸme teklifini kabul etti

Kuzey ve GÃ¼ney Kore iletiÅŸim hattÄ±ndan baÄŸlantÄ± kurdu
Kuzey ve GÃ¼ney Kore iletiÅŸim hattÄ±ndan baÄŸlantÄ± kurdu

Kuzey Kore Pekin'e uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± azalttÄ±
Kuzey Kore Pekin'e uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± azalttÄ±

Trump'Ä±n 'nÃ¼kleer' tehdidinin ardÄ±ndan Twitter'a mesajlÄ± protesto
Trump'Ä±n 'nÃ¼kleer' tehdidinin ardÄ±ndan Twitter'a mesajlÄ± protesto

Ã‡in'den, 'nÃ¼kleer' atÄ±ÅŸmasÄ± yapan ABD ve K. Koreâ€™ye Ã§aÄŸrÄ±
Ã‡in'den 'nÃ¼kleer' atÄ±ÅŸmasÄ± yapan ABD ve K Kore ye Ã§aÄŸrÄ±

GÃ¼ney Kore'den Kuzey'e Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸme teklifi
GÃ¼ney Kore'den Kuzey'e Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸme teklifi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 