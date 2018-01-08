GÃ¼ncelleme: 19:14, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Darbeciler ÅžÄ±rnak'tan Ankara'ya asker gÃ¶ndermek istemiÅŸler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda komuta merkezi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenenÂ AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 486 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edildi.

Ankara 4'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki salonda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve gaziler ile taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

ÅžIRNAK'TAN ANKARA'YA ASKER TAKVÄ°YESÄ° YAPMAK Ä°STEMÄ°ÅžLER

Savunma yapan sanÄ±k Metin KeleÅŸ, darbe giriÅŸiminden Ã¶nce teknisyen astsubay olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve darbe giriÅŸiminde bulunanlarÄ± lanetlediÄŸini beyan etti.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶revinden 14 Temmuz 2016'da dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 15 Temmuz akÅŸamÄ±nda da terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶ylendiÄŸini bildiren KeleÅŸ, olay akÅŸamÄ± saat 23.15'te evinden alÄ±narak gÃ¶revli olduÄŸu filoya gittiÄŸini aktardÄ±.

Burada astsubay Ä°brahim Ã‡alÄ±ÅŸkan'a gÃ¶revin ne olduÄŸunu sorduÄŸunu anlatan sanÄ±k KeleÅŸ, "UÃ§uÅŸumuzun ÅžÄ±rnak-Ankara arasÄ±nda 2 sorti ÅŸeklinde olacaÄŸÄ±nÄ±, ilk sortide 140 askeri personel ile 3 adet zÄ±rhlÄ± aracÄ±n taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, 2'nci sortide ise 240 personelin ÅžÄ±rnak'tan AkÄ±ncÄ±'ya taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± Ä°brahim Ã‡alÄ±ÅŸkan'dan Ã¶ÄŸrendim." ifadelerini kullandÄ±.

KeleÅŸ, kalkÄ±ÅŸtan sonra ÅžÄ±rnak'Ä±n uÃ§uÅŸa kapalÄ± olduÄŸunun sÃ¶ylendiÄŸini ve Adnan Menderes HavaalanÄ±'na gitmeleri emrinin verildiÄŸini duyduÄŸunu, pilotun yaÅŸanan belirsizlik nedeniyle Kayseri Ã¼zerinde bekleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra da Malatya'ya iniÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini kaydetti.

Darbe giriÅŸimini burada Ã¶ÄŸrendiÄŸini iddia eden Metin KeleÅŸ, "Verilen gÃ¶revi yapmayarak, darbecilerin istediÄŸi personeli Ankara'ya getirmeyerek, AnkaramÄ±zÄ±n daha kanlÄ± planÄ±n ortasÄ±nda kalmasÄ±nÄ± engelledik. Bize verilen gÃ¶rev darbe giriÅŸimi iÃ§in deÄŸil terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in verildi." savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±.

FETÃ– Ã¼yesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren KeleÅŸ, tahliyesini ve beraatÄ±nÄ± istedi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°ddianamede, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi gecesi Kayseri 12'nci Hava UlaÅŸtÄ±rma Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan, darbeye teÅŸebbÃ¼s faaliyeti kapsamÄ±nda 8 kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n emirlere aykÄ±rÄ± ÅŸekilde kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SÃ¶z konusu uÃ§aklarla, Hatay, ÅžÄ±rnak ve Denizli'den komando, askeri personel ve askeri araÃ§ gerecin, darbenin yÃ¶netim merkezi olan Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±, ancak EskiÅŸehir BirleÅŸtirilmiÅŸ Hava Harekat Merkezi'nin mÃ¼dahalesiyle havaalanlarÄ±nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve darbecilerin amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadÄ±klarÄ± kaydedildi.Â