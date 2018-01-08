Darbeciler ÅžÄ±rnak'tan Ankara'ya asker gÃ¶ndermek istemiÅŸler

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda komuta merkezi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenenÂ AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 486 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edildi.
Ankara 4'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki salonda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve gaziler ile taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Savunma yapan sanÄ±k Metin KeleÅŸ, darbe giriÅŸiminden Ã¶nce teknisyen astsubay olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve darbe giriÅŸiminde bulunanlarÄ± lanetlediÄŸini beyan etti.
Yurt dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶revinden 14 Temmuz 2016'da dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 15 Temmuz akÅŸamÄ±nda da terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶ylendiÄŸini bildiren KeleÅŸ, olay akÅŸamÄ± saat 23.15'te evinden alÄ±narak gÃ¶revli olduÄŸu filoya gittiÄŸini aktardÄ±.
Burada astsubay Ä°brahim Ã‡alÄ±ÅŸkan'a gÃ¶revin ne olduÄŸunu sorduÄŸunu anlatan sanÄ±k KeleÅŸ, "UÃ§uÅŸumuzun ÅžÄ±rnak-Ankara arasÄ±nda 2 sorti ÅŸeklinde olacaÄŸÄ±nÄ±, ilk sortide 140 askeri personel ile 3 adet zÄ±rhlÄ± aracÄ±n taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, 2'nci sortide ise 240 personelin ÅžÄ±rnak'tan AkÄ±ncÄ±'ya taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± Ä°brahim Ã‡alÄ±ÅŸkan'dan Ã¶ÄŸrendim." ifadelerini kullandÄ±.
KeleÅŸ, kalkÄ±ÅŸtan sonra ÅžÄ±rnak'Ä±n uÃ§uÅŸa kapalÄ± olduÄŸunun sÃ¶ylendiÄŸini ve Adnan Menderes HavaalanÄ±'na gitmeleri emrinin verildiÄŸini duyduÄŸunu, pilotun yaÅŸanan belirsizlik nedeniyle Kayseri Ã¼zerinde bekleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra da Malatya'ya iniÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini kaydetti.
Darbe giriÅŸimini burada Ã¶ÄŸrendiÄŸini iddia eden Metin KeleÅŸ, "Verilen gÃ¶revi yapmayarak, darbecilerin istediÄŸi personeli Ankara'ya getirmeyerek, AnkaramÄ±zÄ±n daha kanlÄ± planÄ±n ortasÄ±nda kalmasÄ±nÄ± engelledik. Bize verilen gÃ¶rev darbe giriÅŸimi iÃ§in deÄŸil terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in verildi." savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±.
FETÃ– Ã¼yesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren KeleÅŸ, tahliyesini ve beraatÄ±nÄ± istedi.
Ä°ddianamede, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi gecesi Kayseri 12'nci Hava UlaÅŸtÄ±rma Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan, darbeye teÅŸebbÃ¼s faaliyeti kapsamÄ±nda 8 kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n emirlere aykÄ±rÄ± ÅŸekilde kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
SÃ¶z konusu uÃ§aklarla, Hatay, ÅžÄ±rnak ve Denizli'den komando, askeri personel ve askeri araÃ§ gerecin, darbenin yÃ¶netim merkezi olan Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±, ancak EskiÅŸehir BirleÅŸtirilmiÅŸ Hava Harekat Merkezi'nin mÃ¼dahalesiyle havaalanlarÄ±nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve darbecilerin amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadÄ±klarÄ± kaydedildi.Â
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± el-BeÅŸir, TÃ¼rkiye-Sudan iÅŸ birliÄŸi yÃ¼rÃ¼tme komitesinin kurulmasÄ±na karar verdi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, 39 ilÃ§ede 2 bin 400 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Yeditepe Huzur UygulamasÄ±" gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi ocak ayÄ± ilk toplantÄ±sÄ±nda, BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu sokaÄŸa "Fahreddin PaÅŸa" isminin verilmesine iliÅŸkin karar alÄ±ndÄ±
FETÃ– Ã¼yesi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim olan Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral GÃ¼ler'in koruma subayÄ± yÃ¼zbaÅŸÄ± Burak AkÄ±n, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ davasÄ±nda savunma yapan eski teknisyen astsubay KeleÅŸ, 15 Temmuz gecesi uÃ§uÅŸ yaptÄ±klarÄ± kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev planlamasÄ±nda, ÅžÄ±rnak'tan Ankara'ya 380 asker ile 3 zÄ±rhlÄ± aracÄ±n getirilmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TRT'ye baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, sÃ¶zde darbe bildirisinin okunmasÄ±na saÄŸlayan 146 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir defa daha uzatÄ±lacak." dedi.
Balkan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±yla YardÄ±mlaÅŸma DayanÄ±ÅŸma GenÃ§lik ve Spor DerneÄŸi 5. OlaÄŸan Kongreâ€™si YapÄ±ldÄ±
Adana'da FETÃ– Ã¼yelerinin toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri belirlenen otele gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan otel sahibi ve mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.
Tarsus'ta Bizans dÃ¶nemine ait 196 obje ile 60 sikke ele geÃ§irildi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yargÄ± hizmetlerinin etkinliÄŸini ve verimliliÄŸini artÄ±rmak amacÄ±yla BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Adalet ÅžurasÄ±" dÃ¼zenlenecek.
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi'nden Yrd. DoÃ§. Dr. Elik, ''TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸi Ä°ran iÃ§in ciddi bir milli gÃ¼venlik sorunudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki Ã¼lke de bÃ¶lgede tampon Ã¼lkedir ve gÃ¼venlik sorunu son derece hayati Ã¶neme sahiptir." dedi.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ersin Filizer tutuklandÄ±
Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan,12,3 metre uzunluÄŸuyla TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± olacak "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" projesi iÃ§in KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, "Kermeslere denetim artmalÄ±, 3 gÃ¼nÃ¼ geÃ§en kermesler resen vergi mÃ¼kellefi yapÄ±lmalÄ±" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 5 Ocak 2018'de, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesindeki konuÅŸmasÄ±nda kendisine yÃ¶nelik hakaret teÅŸkil eden sÃ¶zler sÃ¶ylediÄŸi gerekÃ§esiyle CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.