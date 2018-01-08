DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:22, 09 Ocak 2018 SalÄ±
Balkanlar
GÃ¼ncelleme: 19:29, 08 Ocak 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Saraybosna'da 481 yÄ±llÄ±k OsmanlÄ± mirasÄ±
Saraybosna'da 481 yÄ±llÄ±k OsmanlÄ± mirasÄ±

Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki 481 yÄ±llÄ±k tarihi Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi, kentteki en Ã¶nemli OsmanlÄ± miraslarÄ±ndan biri olarak kabul ediliyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in baÅŸkentiÂ Saraybosna'daki en Ã¶nemliÂ OsmanlÄ± miraslarÄ±ndan biri olarak kabul edilen tarihiÂ Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi'nin 481. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ tÃ¶renle kutlandÄ±.

Ãœlkedeki en eski eÄŸitim kurumu olan ve aynÄ± zamanda dÃ¼nyada da yaklaÅŸÄ±k 5 asÄ±rdÄ±r eÄŸitimin aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ender okullardan biri olarak gÃ¶sterilen medresedeki tÃ¶rene, Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi (Diyanet Ä°ÅŸleri) BaÅŸkanÄ± Husein Kavazovic'in yanÄ± sÄ±ra okulun eski mezunlarÄ±, Ã¶ÄŸretmenler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.

Medrese MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mensur Malkic, yaklaÅŸÄ±k 5 asÄ±rdÄ±r aralÄ±ksÄ±z eÄŸitim veren Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi'nin, Ã¼lke genelinde de aynÄ± dÃ¼zeyde birÃ§ok eÄŸitim kurumunun aÃ§Ä±lmasÄ±na Ã¶n ayak olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Malkic, medresenin sadece dini eÄŸitim verilen bir okul deÄŸil, aynÄ± zamanda Ã¼lkedeki diÄŸer liselerle de omuz omuza ilerleyen bir eÄŸitim kurumu olduÄŸunu vurgulayarak, "Burada hem Kuran-Ä± Kerim, din ve hadis dersleri hem de matematik, biyoloji gibi diÄŸer dersler de veriliyor." dedi.

Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi

OsmanlÄ± padiÅŸahlarÄ±ndan Sultan 2. Bayezid'in torunu Gazi HÃ¼srev Bey, Bosna Sancak BeyliÄŸi dÃ¶neminde, baÅŸta Saraybosna olmak Ã¼zere bÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da cami, hamam, aÅŸevi ve eÄŸitim kurumu inÅŸa ettirdi.

Gazi HÃ¼srev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adÄ±yla anÄ±lan medreseyi aÃ§tÄ±. Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi'nde eÄŸitim, OsmanlÄ±'nÄ±n bÃ¶lgeden Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan da aralÄ±ksÄ±z devam etti. KomÃ¼nist Yugoslavya dÃ¶neminde de eÄŸitime devam eden medrese, 1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki Saraybosna kuÅŸatmasÄ± sÄ±rasÄ±nda da kapÄ±larÄ±nÄ± kapatmadÄ±.

Ãœlkenin en eski eÄŸitim kurumu olan medresede verilen eÄŸitimin kalitesi, Ä°ngilizce, ArapÃ§a ve TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretilmesi nedeniyle BoÅŸnak aileler Ã§ocuklarÄ±nÄ± burada okutmaya bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyor. DiplomalarÄ± diÄŸer liselerin diplomasÄ±na denk olan mezunlar, medreseyi bitirdikten sonra istedikleri fakÃ¼ltelerde eÄŸitime devam edebiliyor.



Ä°lgili Konular Saraybosna Bosna Hersek OsmanlÄ± mirasÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Balkanlar Haberleri
Pentagon Pakistan'a yapÄ±lacak 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ± durdurdu
Pentagon Pakistan'a yapÄ±lacak 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ± durdurdu

Pentagon, 2017-2018 mali yÄ±llarÄ± iÃ§in Pakistan'a askeri operasyonlar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak olan 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA saldÄ±rÄ±larÄ± iddiasÄ±
Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA saldÄ±rÄ±larÄ± iddiasÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA ile gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larÄ±n pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri kritik dÃ¼zeyi aÅŸtÄ±
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri kritik dÃ¼zeyi aÅŸtÄ±

Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri'nde su seviyesi kritik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak 8,80 metreye ulaÅŸtÄ±
MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimi aÃ§Ä±klandÄ±
MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimi aÃ§Ä±klandÄ±

MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ilk tur sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2 Nisan 2018'de aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± belirtildi.
Fransa'da Aznavour'un 'GÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alalÄ±m' sÃ¶zÃ¼ne tepki
Fransa'da Aznavour'un 'GÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alalÄ±m' sÃ¶zÃ¼ne tepki

Kendisi de bir gÃ¶Ã§men olan Ermeni asÄ±llÄ± Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ± Aznavour'un, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda gÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alma teklifinde bulunmasÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.
Saraybosna'da 481 yÄ±llÄ±k OsmanlÄ± mirasÄ±
Saraybosna'da 481 yÄ±llÄ±k OsmanlÄ± mirasÄ±

Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki 481 yÄ±llÄ±k tarihi Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi, kentteki en Ã¶nemli OsmanlÄ± miraslarÄ±ndan biri olarak kabul ediliyor.
AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar
AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar

AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Ä°dlib'deki patlamalarda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kseldi
Ä°dlib'deki patlamalarda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kseldi

Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
Ruhani'den IRIB'e eleÅŸtiri
Ruhani'den IRIB'e eleÅŸtiri

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ã¼lkesinin devlet televizyonunu eleÅŸtirdi
Mangala TÃ¼rk-Mozambik dostluÄŸunu perÃ§inliyor
Mangala TÃ¼rk-Mozambik dostluÄŸunu perÃ§inliyor

TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangalanÄ±n benzeri "ntxuva" adÄ±yla Mozambik'te oynanÄ±yor
ÃœrdÃ¼n'de quot ulusal gÃ¼venliÄŸi hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± quot engellendi
ÃœrdÃ¼n'de "ulusal gÃ¼venliÄŸi hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±" engellendi

ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kitarovic TÃ¼rkiye'ye gelecek
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kitarovic, TÃ¼rkiye'ye gelecek

HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±n'dan KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±n'dan KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±

"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Trump Tower'da yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Trump Tower'da yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Manhattan'daki Trump Tower'Ä±n en Ã¼st katÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Fransa'ya iltica baÅŸvurularÄ± yÃ¼zde 17 arttÄ±
Fransa'ya iltica baÅŸvurularÄ± yÃ¼zde 17 arttÄ±

Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa'dan quot KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne saygÄ± quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Papa'dan "KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne saygÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi

Haberler

HÃ¼sn-i hat Bosna'da yeniden canlanacak
HÃ¼sn-i hat Bosna'da yeniden canlanacak

Ä°zetbegovic: Bosna Hersek TÃ¼rkiye'nin dostudur, bunu 15 Temmuz'da gÃ¶sterdik
Ä°zetbegovic Bosna Hersek TÃ¼rkiye'nin dostudur bunu 15 Temmuz'da gÃ¶sterdik

Saraybosna'da hava kirliliÄŸi alarm veriyor
Saraybosna'da hava kirliliÄŸi alarm veriyor

Bosna'da fes yine sokaklara Ã§Ä±kÄ±yor
Bosna'da fes yine sokaklara Ã§Ä±kÄ±yor

SÄ±rbistan ve Bosna Hersek'ten Filistin'e destek
SÄ±rbistan ve Bosna Hersek'ten Filistin'e destek

Saraybosna'da "BoÅŸnaklarÄ±n Ä°slam GeleneÄŸi KonferansÄ±"
Saraybosna'da quot BoÅŸnaklarÄ±n Ä°slam GeleneÄŸi KonferansÄ± quot

Dayton; savaÅŸÄ± bitirdi, siyasi karmaÅŸa getirdi
Dayton savaÅŸÄ± bitirdi siyasi karmaÅŸa getirdi

SavaÅŸ suÃ§lusu Praljak'Ä±n intiharÄ±yla ilgili ilk bulgular aÃ§Ä±klandÄ±
SavaÅŸ suÃ§lusu Praljak'Ä±n intiharÄ±yla ilgili ilk bulgular aÃ§Ä±klandÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 