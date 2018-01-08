Saraybosna'da 481 yÄ±llÄ±k OsmanlÄ± mirasÄ±

Bosna Hersek'in baÅŸkentiÂ Saraybosna'daki en Ã¶nemliÂ OsmanlÄ± miraslarÄ±ndan biri olarak kabul edilen tarihiÂ Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi'nin 481. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ tÃ¶renle kutlandÄ±.
Ãœlkedeki en eski eÄŸitim kurumu olan ve aynÄ± zamanda dÃ¼nyada da yaklaÅŸÄ±k 5 asÄ±rdÄ±r eÄŸitimin aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ender okullardan biri olarak gÃ¶sterilen medresedeki tÃ¶rene, Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi (Diyanet Ä°ÅŸleri) BaÅŸkanÄ± Husein Kavazovic'in yanÄ± sÄ±ra okulun eski mezunlarÄ±, Ã¶ÄŸretmenler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.
Medrese MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mensur Malkic, yaklaÅŸÄ±k 5 asÄ±rdÄ±r aralÄ±ksÄ±z eÄŸitim veren Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi'nin, Ã¼lke genelinde de aynÄ± dÃ¼zeyde birÃ§ok eÄŸitim kurumunun aÃ§Ä±lmasÄ±na Ã¶n ayak olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Malkic, medresenin sadece dini eÄŸitim verilen bir okul deÄŸil, aynÄ± zamanda Ã¼lkedeki diÄŸer liselerle de omuz omuza ilerleyen bir eÄŸitim kurumu olduÄŸunu vurgulayarak, "Burada hem Kuran-Ä± Kerim, din ve hadis dersleri hem de matematik, biyoloji gibi diÄŸer dersler de veriliyor." dedi.
OsmanlÄ± padiÅŸahlarÄ±ndan Sultan 2. Bayezid'in torunu Gazi HÃ¼srev Bey, Bosna Sancak BeyliÄŸi dÃ¶neminde, baÅŸta Saraybosna olmak Ã¼zere bÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da cami, hamam, aÅŸevi ve eÄŸitim kurumu inÅŸa ettirdi.
Gazi HÃ¼srev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adÄ±yla anÄ±lan medreseyi aÃ§tÄ±. Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi'nde eÄŸitim, OsmanlÄ±'nÄ±n bÃ¶lgeden Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan da aralÄ±ksÄ±z devam etti. KomÃ¼nist Yugoslavya dÃ¶neminde de eÄŸitime devam eden medrese, 1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki Saraybosna kuÅŸatmasÄ± sÄ±rasÄ±nda da kapÄ±larÄ±nÄ± kapatmadÄ±.
Ãœlkenin en eski eÄŸitim kurumu olan medresede verilen eÄŸitimin kalitesi, Ä°ngilizce, ArapÃ§a ve TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretilmesi nedeniyle BoÅŸnak aileler Ã§ocuklarÄ±nÄ± burada okutmaya bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyor. DiplomalarÄ± diÄŸer liselerin diplomasÄ±na denk olan mezunlar, medreseyi bitirdikten sonra istedikleri fakÃ¼ltelerde eÄŸitime devam edebiliyor.
Pentagon, 2017-2018 mali yÄ±llarÄ± iÃ§in Pakistan'a askeri operasyonlar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak olan 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA ile gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larÄ±n pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri'nde su seviyesi kritik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak 8,80 metreye ulaÅŸtÄ±
MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ilk tur sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2 Nisan 2018'de aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± belirtildi.
Kendisi de bir gÃ¶Ã§men olan Ermeni asÄ±llÄ± Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ± Aznavour'un, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda gÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alma teklifinde bulunmasÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki 481 yÄ±llÄ±k tarihi Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi, kentteki en Ã¶nemli OsmanlÄ± miraslarÄ±ndan biri olarak kabul ediliyor.
AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
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HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi