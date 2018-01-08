GÃ¼ncelleme: 19:29, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Saraybosna'da 481 yÄ±llÄ±k OsmanlÄ± mirasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in baÅŸkentiÂ Saraybosna'daki en Ã¶nemliÂ OsmanlÄ± miraslarÄ±ndan biri olarak kabul edilen tarihiÂ Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi'nin 481. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ tÃ¶renle kutlandÄ±.

Ãœlkedeki en eski eÄŸitim kurumu olan ve aynÄ± zamanda dÃ¼nyada da yaklaÅŸÄ±k 5 asÄ±rdÄ±r eÄŸitimin aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ender okullardan biri olarak gÃ¶sterilen medresedeki tÃ¶rene, Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi (Diyanet Ä°ÅŸleri) BaÅŸkanÄ± Husein Kavazovic'in yanÄ± sÄ±ra okulun eski mezunlarÄ±, Ã¶ÄŸretmenler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.

Medrese MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mensur Malkic, yaklaÅŸÄ±k 5 asÄ±rdÄ±r aralÄ±ksÄ±z eÄŸitim veren Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi'nin, Ã¼lke genelinde de aynÄ± dÃ¼zeyde birÃ§ok eÄŸitim kurumunun aÃ§Ä±lmasÄ±na Ã¶n ayak olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Malkic, medresenin sadece dini eÄŸitim verilen bir okul deÄŸil, aynÄ± zamanda Ã¼lkedeki diÄŸer liselerle de omuz omuza ilerleyen bir eÄŸitim kurumu olduÄŸunu vurgulayarak, "Burada hem Kuran-Ä± Kerim, din ve hadis dersleri hem de matematik, biyoloji gibi diÄŸer dersler de veriliyor." dedi.

Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi

OsmanlÄ± padiÅŸahlarÄ±ndan Sultan 2. Bayezid'in torunu Gazi HÃ¼srev Bey, Bosna Sancak BeyliÄŸi dÃ¶neminde, baÅŸta Saraybosna olmak Ã¼zere bÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da cami, hamam, aÅŸevi ve eÄŸitim kurumu inÅŸa ettirdi.

Gazi HÃ¼srev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adÄ±yla anÄ±lan medreseyi aÃ§tÄ±. Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi'nde eÄŸitim, OsmanlÄ±'nÄ±n bÃ¶lgeden Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan da aralÄ±ksÄ±z devam etti. KomÃ¼nist Yugoslavya dÃ¶neminde de eÄŸitime devam eden medrese, 1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki Saraybosna kuÅŸatmasÄ± sÄ±rasÄ±nda da kapÄ±larÄ±nÄ± kapatmadÄ±.

Ãœlkenin en eski eÄŸitim kurumu olan medresede verilen eÄŸitimin kalitesi, Ä°ngilizce, ArapÃ§a ve TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretilmesi nedeniyle BoÅŸnak aileler Ã§ocuklarÄ±nÄ± burada okutmaya bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyor. DiplomalarÄ± diÄŸer liselerin diplomasÄ±na denk olan mezunlar, medreseyi bitirdikten sonra istedikleri fakÃ¼ltelerde eÄŸitime devam edebiliyor.