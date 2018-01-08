GÃ¼ncelleme: 19:45, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Orgeneral GÃ¼ler'in koruma subayÄ± Burak AkÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±





FETÃ– Ã¼yesi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim olan Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral GÃ¼ler'in koruma subayÄ± yÃ¼zbaÅŸÄ± Burak AkÄ±n, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ– Ã¼yesi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim olan Kara Kuvvetleri KomutanÄ±Â Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler'in koruma subayÄ± yÃ¼zbaÅŸÄ± Burak AkÄ±n,Â adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen AkÄ±n, soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±ya ifade verdi. Etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlanmak istediÄŸini belirtmesi Ã¼zerine, savcÄ±nÄ±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi AkÄ±n, nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince, haftada bir gÃ¼n kolluÄŸa imza verme ÅŸartÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. AkÄ±n ile adliyeye getirilen yÃ¼zbaÅŸÄ±lar Fuat SÃ¶ylemez ve AbdÃ¼lkadir KoÃ§yiÄŸit de etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlanarak, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±lar. Ã–te yandan, ÅŸÃ¼pheli askerlerin ifadeleri doÄŸrultusunda, farklÄ± illerde Ã¶rgÃ¼tte "mahrem aÄŸabey" konumunda dÃ¶rt sivilin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu kiÅŸilerin ifade iÅŸlemleri iÃ§in Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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