Fransa'da Aznavour'un 'GÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alalÄ±m' sÃ¶zÃ¼ne tepki

Kendisi de birÂ gÃ¶Ã§menÂ olanÂ Ermeni asÄ±llÄ± Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ± Charles Aznavour'un, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±ndaÂ gÃ¶Ã§menleri seÃ§erekÂ aralarÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± ve faydalÄ± olanlarÄ± alma teklifinde bulunmasÄ± Ã¼lkede tepkiye neden oldu.
93 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Aznavour, FransÄ±z 2. kanalÄ±nda canlÄ± yayÄ±na katÄ±larak 20 Ocak'ta baÅŸlayacaÄŸÄ± Fransa turnesi hakkÄ±nda bilgi verdi.
Sunucunun, Fransa'daki gÃ¶Ã§menlere mesafeli yaklaÅŸmasÄ±na dair gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sormasÄ± Ã¼zerine Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, "Bu insanlar arasÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yeteneklere sahip kiÅŸiler olabilir, bir ayrÄ±ÅŸtÄ±rma yapmalÄ±yÄ±z. Herkesi kabul edemeyiz, bir ayrÄ±ÅŸtÄ±rma yaparak Ã§ok ilginÃ§ kiÅŸileri aradan seÃ§ebiliriz." dedi.
2008'den beri Ermenistan vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§en ve bu Ã¼lkenin Ä°sviÃ§re BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini de yÃ¼rÃ¼ten Aznavour'un bu sÃ¶zlerine sosyal medyada tepki yaÄŸdÄ±. Bir kullanÄ±cÄ±, her fÄ±rsatta gÃ¶Ã§men bir aileden geldiÄŸini dile getiren ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n, vergi kaÃ§Ä±rmak ve kara para aklamak gibi amaÃ§larla Fransa dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸmeyi tercih ettiÄŸini kaydederken, bir baÅŸkasÄ± ise "Aznavour, gÃ¶Ã§men sorunu hakkÄ±nda, gÃ¶Ã§menleri seÃ§erek almanÄ±n iyi olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir ifadedir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
GÃ¶Ã§menler arasÄ±nda seÃ§im yapÄ±larak "kullanÄ±ÅŸlÄ±" olanlara kapÄ±larÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± teklifinde bulunan ÅŸarkÄ±cÄ±, Polonya'da doÄŸan ve Fransa'ya gÃ¶Ã§ ettikten sonra Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ bir bilim insanÄ± seviyesine Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ fizik ve kimyacÄ± Marie Curie'yi (Maria Salomea Sklodowska) Ã¶rnek gÃ¶sterdi.Â
Pentagon, 2017-2018 mali yÄ±llarÄ± iÃ§in Pakistan'a askeri operasyonlar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak olan 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA ile gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larÄ±n pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri'nde su seviyesi kritik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak 8,80 metreye ulaÅŸtÄ±
MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ilk tur sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2 Nisan 2018'de aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± belirtildi.
Kendisi de bir gÃ¶Ã§men olan Ermeni asÄ±llÄ± Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ± Aznavour'un, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda gÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alma teklifinde bulunmasÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki 481 yÄ±llÄ±k tarihi Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi, kentteki en Ã¶nemli OsmanlÄ± miraslarÄ±ndan biri olarak kabul ediliyor.
AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
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ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi