GÃ¼ncelleme: 19:59, 08 Ocak 2018 Pazartesi

Fransa'da Aznavour'un 'GÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alalÄ±m' sÃ¶zÃ¼ne tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kendisi de birÂ gÃ¶Ã§menÂ olanÂ Ermeni asÄ±llÄ± Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ± Charles Aznavour'un, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±ndaÂ gÃ¶Ã§menleri seÃ§erekÂ aralarÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± ve faydalÄ± olanlarÄ± alma teklifinde bulunmasÄ± Ã¼lkede tepkiye neden oldu.

93 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Aznavour, FransÄ±z 2. kanalÄ±nda canlÄ± yayÄ±na katÄ±larak 20 Ocak'ta baÅŸlayacaÄŸÄ± Fransa turnesi hakkÄ±nda bilgi verdi.

Sunucunun, Fransa'daki gÃ¶Ã§menlere mesafeli yaklaÅŸmasÄ±na dair gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sormasÄ± Ã¼zerine Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, "Bu insanlar arasÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yeteneklere sahip kiÅŸiler olabilir, bir ayrÄ±ÅŸtÄ±rma yapmalÄ±yÄ±z. Herkesi kabul edemeyiz, bir ayrÄ±ÅŸtÄ±rma yaparak Ã§ok ilginÃ§ kiÅŸileri aradan seÃ§ebiliriz." dedi.

2008'den beri Ermenistan vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§en ve bu Ã¼lkenin Ä°sviÃ§re BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini de yÃ¼rÃ¼ten Aznavour'un bu sÃ¶zlerine sosyal medyada tepki yaÄŸdÄ±. Bir kullanÄ±cÄ±, her fÄ±rsatta gÃ¶Ã§men bir aileden geldiÄŸini dile getiren ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n, vergi kaÃ§Ä±rmak ve kara para aklamak gibi amaÃ§larla Fransa dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸmeyi tercih ettiÄŸini kaydederken, bir baÅŸkasÄ± ise "Aznavour, gÃ¶Ã§men sorunu hakkÄ±nda, gÃ¶Ã§menleri seÃ§erek almanÄ±n iyi olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir ifadedir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

GÃ¶Ã§menler arasÄ±nda seÃ§im yapÄ±larak "kullanÄ±ÅŸlÄ±" olanlara kapÄ±larÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± teklifinde bulunan ÅŸarkÄ±cÄ±, Polonya'da doÄŸan ve Fransa'ya gÃ¶Ã§ ettikten sonra Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ bir bilim insanÄ± seviyesine Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ fizik ve kimyacÄ± Marie Curie'yi (Maria Salomea Sklodowska) Ã¶rnek gÃ¶sterdi.Â