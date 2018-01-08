AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri kritik dÃ¼zeyi aÅŸtÄ±

Almanya'daÂ aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ±Â Ren Nehri'ninÂ yÃ¼kselmesi, nehir Ã§evresindeki yerleÅŸim birimlerindeki insanlarÄ±Â su baskÄ±nlarÄ±naÂ karÅŸÄ± endiÅŸelendiriyor.
Almanya'nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletininin en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehri olan KÃ¶ln'de, su seviyesinin Ã¶ÄŸle saatlerinde kritik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak 8,80 metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
SularÄ±n yÃ¼kselmesiyle nehir kenarÄ±ndaki kaldÄ±rÄ±mlarÄ±n su altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± eyalette, Ã¶zellikle yÃ¼ksek olan bazÄ± yolcu ve yÃ¼k gemilerinin suyun yÃ¼kselmesi sonucu kÃ¶prÃ¼ altlarÄ±ndan geÃ§emediÄŸi kaydedildi.
Yetkililer bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerinin bodrum katlarÄ±na su dolduÄŸunu bildirirken, nehir kenarÄ±nda su dolan kaldÄ±rÄ±mlarÄ±n da yayalarÄ±n geÃ§iÅŸini engellemek iÃ§in bariyer ve emniyet ÅŸeritleri ile kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.
Almanya meteoroloji yetkilileri, nehrin saatte 2 santimetre yÃ¼kseldiÄŸini, akÅŸam saatlerinde ise yÃ¼kseliÅŸin durmasÄ±nÄ± beklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
KÃ¶ln kenti, Ren Nehri'nin yÃ¼kselmesi sonucu 1993 ve 1995 yÄ±llarÄ±nda 2 bÃ¼yÃ¼k su baskÄ±nÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ, baskÄ±nlar sonucu aralarÄ±nda TÃ¼rklerin iÅŸlettiÄŸi nehir Ã§evresindeki iÅŸ yerlerinde bÃ¼yÃ¼k maddi hasar oluÅŸmuÅŸtu
Pentagon, 2017-2018 mali yÄ±llarÄ± iÃ§in Pakistan'a askeri operasyonlar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak olan 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA ile gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larÄ±n pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri'nde su seviyesi kritik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak 8,80 metreye ulaÅŸtÄ±
MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ilk tur sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2 Nisan 2018'de aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± belirtildi.
Kendisi de bir gÃ¶Ã§men olan Ermeni asÄ±llÄ± Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ± Aznavour'un, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda gÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alma teklifinde bulunmasÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki 481 yÄ±llÄ±k tarihi Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi, kentteki en Ã¶nemli OsmanlÄ± miraslarÄ±ndan biri olarak kabul ediliyor.
AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangalanÄ±n benzeri "ntxuva" adÄ±yla Mozambik'te oynanÄ±yor
ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi