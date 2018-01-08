DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:22, 09 Ocak 2018 SalÄ±
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 23:32, 08 Ocak 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri kritik dÃ¼zeyi aÅŸtÄ±
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri kritik dÃ¼zeyi aÅŸtÄ±

Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri'nde su seviyesi kritik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak 8,80 metreye ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'daÂ aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ±Â Ren Nehri'ninÂ yÃ¼kselmesi, nehir Ã§evresindeki yerleÅŸim birimlerindeki insanlarÄ±Â su baskÄ±nlarÄ±naÂ karÅŸÄ± endiÅŸelendiriyor.

Almanya'nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletininin en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehri olan KÃ¶ln'de, su seviyesinin Ã¶ÄŸle saatlerinde kritik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak 8,80 metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

SularÄ±n yÃ¼kselmesiyle nehir kenarÄ±ndaki kaldÄ±rÄ±mlarÄ±n su altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± eyalette, Ã¶zellikle yÃ¼ksek olan bazÄ± yolcu ve yÃ¼k gemilerinin suyun yÃ¼kselmesi sonucu kÃ¶prÃ¼ altlarÄ±ndan geÃ§emediÄŸi kaydedildi.

Yetkililer bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerinin bodrum katlarÄ±na su dolduÄŸunu bildirirken, nehir kenarÄ±nda su dolan kaldÄ±rÄ±mlarÄ±n da yayalarÄ±n geÃ§iÅŸini engellemek iÃ§in bariyer ve emniyet ÅŸeritleri ile kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.

Almanya meteoroloji yetkilileri, nehrin saatte 2 santimetre yÃ¼kseldiÄŸini, akÅŸam saatlerinde ise yÃ¼kseliÅŸin durmasÄ±nÄ± beklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

KÃ¶ln kenti, Ren Nehri'nin yÃ¼kselmesi sonucu 1993 ve 1995 yÄ±llarÄ±nda 2 bÃ¼yÃ¼k su baskÄ±nÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ, baskÄ±nlar sonucu aralarÄ±nda TÃ¼rklerin iÅŸlettiÄŸi nehir Ã§evresindeki iÅŸ yerlerinde bÃ¼yÃ¼k maddi hasar oluÅŸmuÅŸtu



Ä°lgili Konular Ren Nehri Almanya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Pentagon Pakistan'a yapÄ±lacak 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ± durdurdu
Pentagon Pakistan'a yapÄ±lacak 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ± durdurdu

Pentagon, 2017-2018 mali yÄ±llarÄ± iÃ§in Pakistan'a askeri operasyonlar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak olan 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA saldÄ±rÄ±larÄ± iddiasÄ±
Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA saldÄ±rÄ±larÄ± iddiasÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA ile gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larÄ±n pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri kritik dÃ¼zeyi aÅŸtÄ±
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri kritik dÃ¼zeyi aÅŸtÄ±

Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri'nde su seviyesi kritik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak 8,80 metreye ulaÅŸtÄ±
MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimi aÃ§Ä±klandÄ±
MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimi aÃ§Ä±klandÄ±

MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ilk tur sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2 Nisan 2018'de aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± belirtildi.
Fransa'da Aznavour'un 'GÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alalÄ±m' sÃ¶zÃ¼ne tepki
Fransa'da Aznavour'un 'GÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alalÄ±m' sÃ¶zÃ¼ne tepki

Kendisi de bir gÃ¶Ã§men olan Ermeni asÄ±llÄ± Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ± Aznavour'un, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda gÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alma teklifinde bulunmasÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.
Saraybosna'da 481 yÄ±llÄ±k OsmanlÄ± mirasÄ±
Saraybosna'da 481 yÄ±llÄ±k OsmanlÄ± mirasÄ±

Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki 481 yÄ±llÄ±k tarihi Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi, kentteki en Ã¶nemli OsmanlÄ± miraslarÄ±ndan biri olarak kabul ediliyor.
AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar
AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar

AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Ä°dlib'deki patlamalarda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kseldi
Ä°dlib'deki patlamalarda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kseldi

Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
Ruhani'den IRIB'e eleÅŸtiri
Ruhani'den IRIB'e eleÅŸtiri

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ã¼lkesinin devlet televizyonunu eleÅŸtirdi
Mangala TÃ¼rk-Mozambik dostluÄŸunu perÃ§inliyor
Mangala TÃ¼rk-Mozambik dostluÄŸunu perÃ§inliyor

TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangalanÄ±n benzeri "ntxuva" adÄ±yla Mozambik'te oynanÄ±yor
ÃœrdÃ¼n'de quot ulusal gÃ¼venliÄŸi hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± quot engellendi
ÃœrdÃ¼n'de "ulusal gÃ¼venliÄŸi hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±" engellendi

ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kitarovic TÃ¼rkiye'ye gelecek
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kitarovic, TÃ¼rkiye'ye gelecek

HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±n'dan KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±n'dan KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±

"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Trump Tower'da yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Trump Tower'da yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Manhattan'daki Trump Tower'Ä±n en Ã¼st katÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Fransa'ya iltica baÅŸvurularÄ± yÃ¼zde 17 arttÄ±
Fransa'ya iltica baÅŸvurularÄ± yÃ¼zde 17 arttÄ±

Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa'dan quot KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne saygÄ± quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Papa'dan "KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne saygÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi

Haberler

TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± Cem Ã–zdemir YeÅŸiller'de iyice gÃ¶zden dÃ¼ÅŸtÃ¼!
TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± Cem Ã–zdemir YeÅŸiller'de iyice gÃ¶zden dÃ¼ÅŸtÃ¼

Almanya'da 'antisemitistlerin' sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi iÃ§in tasarÄ±
Almanya'da 'antisemitistlerin' sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi iÃ§in tasarÄ±

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Almanya'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlardan memnunuz
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Almanya'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlardan memnunuz

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Alman medyasÄ± iÃ§in makale kaleme aldÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Alman medyasÄ± iÃ§in makale kaleme aldÄ±

KÃ¶ln Merkez Camisi'ne yoÄŸun ilgi
KÃ¶ln Merkez Camisi'ne yoÄŸun ilgi

Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetÃ§iye 'Twitter' engeli
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetÃ§iye 'Twitter' engeli

Almanya'dan Ä°ran iÃ§in 'endiÅŸeli' aÃ§Ä±klama
Almanya'dan Ä°ran iÃ§in 'endiÅŸeli' aÃ§Ä±klama

Almanya'da YTB standÄ±na yoÄŸun ilgi
Almanya'da YTB standÄ±na yoÄŸun ilgi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 