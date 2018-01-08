GÃ¼ncelleme: 23:32, 08 Ocak 2018 Pazartesi

AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri kritik dÃ¼zeyi aÅŸtÄ±





Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri'nde su seviyesi kritik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak 8,80 metreye ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'daÂ aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ±Â Ren Nehri'ninÂ yÃ¼kselmesi, nehir Ã§evresindeki yerleÅŸim birimlerindeki insanlarÄ±Â su baskÄ±nlarÄ±naÂ karÅŸÄ± endiÅŸelendiriyor. Almanya'nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletininin en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehri olan KÃ¶ln'de, su seviyesinin Ã¶ÄŸle saatlerinde kritik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak 8,80 metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SularÄ±n yÃ¼kselmesiyle nehir kenarÄ±ndaki kaldÄ±rÄ±mlarÄ±n su altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± eyalette, Ã¶zellikle yÃ¼ksek olan bazÄ± yolcu ve yÃ¼k gemilerinin suyun yÃ¼kselmesi sonucu kÃ¶prÃ¼ altlarÄ±ndan geÃ§emediÄŸi kaydedildi. Yetkililer bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerinin bodrum katlarÄ±na su dolduÄŸunu bildirirken, nehir kenarÄ±nda su dolan kaldÄ±rÄ±mlarÄ±n da yayalarÄ±n geÃ§iÅŸini engellemek iÃ§in bariyer ve emniyet ÅŸeritleri ile kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi. Almanya meteoroloji yetkilileri, nehrin saatte 2 santimetre yÃ¼kseldiÄŸini, akÅŸam saatlerinde ise yÃ¼kseliÅŸin durmasÄ±nÄ± beklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±. KÃ¶ln kenti, Ren Nehri'nin yÃ¼kselmesi sonucu 1993 ve 1995 yÄ±llarÄ±nda 2 bÃ¼yÃ¼k su baskÄ±nÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ, baskÄ±nlar sonucu aralarÄ±nda TÃ¼rklerin iÅŸlettiÄŸi nehir Ã§evresindeki iÅŸ yerlerinde bÃ¼yÃ¼k maddi hasar oluÅŸmuÅŸtu

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